Житель Тайшета оплатил более 400 тысяч рублей долга, чтобы продать автомобиль

Тайшет, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Тайшета расплатился с долгом свыше 400 тысяч рублей, чтобы продать свой «Субару».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, эту сумму составила совокупная задолженность мужчины перед банком и налоговой инспекцией. Оплатить имеющиеся долги он не спешил.

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом бвло вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении иномарки Subaru Legacy 1999 года выпуска, принадлежащей должнику.

При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины мужчине было отказано. Неплательщик сразу же оплатил задолженность в полном объеме, после чего был отменен запрет на проведение регистрационных действий в отношении движимого имущества.