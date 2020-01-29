Жители Иркутской области, потерявшие урожай из-за подъема грунтовых вод, получат компенсации по 10 тысяч рублей

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители районов Иркутской области, у которых из-за подъёма грунтовых вод погиб урожай, получат компенсации из регионального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, социальная выплата предоставляется пострадавшим в Тулунском, Зиминском, Куйтунском и Нижнеудинском районах, городах Тулун и Зима. Компенсация положена тем, кто ранее не получали иных выплат в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся летом 2019 года. В случае, если несколько человек вместе пользовались одним участком для ведения сельскохозяйственной деятельности, единовременная выплата предоставляется одному их них по согласованию сторон. Один собственник может получить компенсацию только за один участок. Обращаться с заявлениями следует в районные администрации.

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление установленной указом материальной помощи, является министерство социального развития, опеки и попечительства региона.

– Органам местного самоуправления поручено сформировать реестры получателей на основании представленных гражданами документов. Региональным министерству сельского хозяйства и министерству социального развития, опеки и попечительства – провести проверку и согласование поступивших реестров на предмет неполучения заявителями ранее иных компенсаций. Средства необходимо выплатить людям в кратчайшие сроки, – отметил Игорь Кобзев.