Жительница поселка Чунский погасила долг в 129 тысяч рублей, чтобы продать квартиру

Чунский район, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница поселка Чунский погасила долг по кредиту в размере 129 тысяч рублей, чтобы продать квартиру. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

– В рамках исполнительного производства судебным приставом, помимо прочих мер принудительного характера, вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащей на праве собственности неплательщику квартиры. Соответственно, продать ее женщина не смогла, что и подтвердили сотрудники местного отдела Росреестра, куда она обратилась для оформления сделки купли-продажи, – пишет пресс-служба ведомства.

Наличных денег у покупателя жилья не было, так как покупка планировалась за счет сертификата, удостоверяющего право на получение соцвыплаты на приобретение или строительство жилья. Поэтому должнице пришлось в спешке найти деньги, чтобы в полной мере погасить долги.