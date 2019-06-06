Жительница Тайшета случайно узнала о кредитном долге перед заграничной поездкой

Тайшет, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Тайшета оплатила долг, чтобы поехать за границу. О задолженности она узнала случайно, обратившись к приставам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Женщина, собираясь на отдых за границу, обратилась в отдел судебных приставов, чтобы узнать о наличии или отсутствии задолженности по исполнительным производствам. Оказалось, что она должна 54 тысячи рублей в пользу кредитной организации.

Должник незамедлительно погасил долг и предоставил должностным лицам управления квитанцию об оплате.