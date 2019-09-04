Усть-Илимск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам больше миллиона рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина, обратившись в дежурную часть, сообщила, что в августе ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что по решению московского суда, 56-летней жительнице города положена крупная выплата. Затем назвавший себя младшим советником юстиции собеседник предложил женщине связаться с «сотрудником банка» по названному им номеру телефона, который должен помочь в получении финансов.

– Как установили полицейские, в дальнейшем злоумышленники развивали легенду и рассказывали ей о различных трудностях в получении компенсации, для преодоления которых она переводила им различные суммы. В итоге количество переведенных ею средств на оформление документов, доставку денег инкассацией, переоформление и прочие расходы более чем в два раза превысило изначально обещанную мошенниками выплату. По словам потерпевшей, эти деньги она копила несколько лет, – сообщают в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее при схожих обстоятельствах своих сбережений лишились жители Киренска и Братска.