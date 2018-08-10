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09.08.2018

Жительница Зимы «отмыла» больше миллиона рублей, полученных от продажи героина

Зима, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме полицейские выявили «отмывание» денег, полученных от криминальной деятельности наркоторговцев. Основная фигурантка – 43-летняя горожанка – легализовала свыше 1 млн рублей, полученных от сбыта героина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Наказание по ней предполагает крупный штраф, тогда как по основному уголовному делу – сбыт наркотиков – предусмотрено лишение свободы на 15-25 лет или пожизненное.

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