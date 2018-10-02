Жительнице Усть-Илимска ради продажи машины пришлось выплатить 40 тысяч рублей долга

Усть-Илимск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительнице Усть-Илимска пришлось выплатить 40 тысяч рублей задолженности, чтобы получить возможность продать машину.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, приставом было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля «Тойота РАВ 4» 2003 года выпуска, находящегося в собственности у должницы. Сумма задолженности женщины перед микрофинансовой организацией составила 40 тысяч рублей.

При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины владелице авто было отказано. Не терпящая отлагательств продажа автомобиля поспособствовала оплате неплательщиком задолженности. После этого ограничения в отношении транспортного средства должностным лицом управления были отменены.