|Деньги
|03.10.2018
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Жительнице Усть-Илимска ради продажи машины пришлось выплатить 40 тысяч рублей долга
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Усть-Илимск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительнице Усть-Илимска пришлось выплатить 40 тысяч рублей задолженности, чтобы получить возможность продать машину.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, приставом было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля «Тойота РАВ 4» 2003 года выпуска, находящегося в собственности у должницы. Сумма задолженности женщины перед микрофинансовой организацией составила 40 тысяч рублей.
При обращении в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины владелице авто было отказано. Не терпящая отлагательств продажа автомобиля поспособствовала оплате неплательщиком задолженности. После этого ограничения в отношении транспортного средства должностным лицом управления были отменены.
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