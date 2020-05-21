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Финансовые новости Иркутской области
22.05.2020

Жителям Баяндая год начисляли плату за вывоз мусора без платежных документов

Баяндаевский район, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Баяндаевского района провела проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав со стороны регионального оператора по вывозу мусора «РТ-НЭО Иркутск».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ платежные документы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемую с марта 2019 года, поступили жителям села Баяндай впервые только в марте 2020 года, при этом, всем потребителям коммунальной услуги начислена пеня за просрочку оплаты оказанных коммунальных услуг за указанный период. Кроме того, при оплате начисленной суммы задолженность не списывается.

Генеральному директору «РТ-НЭО Иркутск» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Оно находится на рассмотрении.

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2020-05-16-08-18-56
Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Медики Иркутской области пожаловались на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса. На портале «Твой Иркутск» опубликовано видеообращение, в котором работники Скорой медицинской помощи Иркутска рассказывают, что к 16 мая обещанных надбавок они не получили.
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2020-05-14-07-24-02
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В Иркутской области дополнительные выплаты положены более чем полумиллиону детей13.05.2020
2020-05-13-05-29-34
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по оценкам ПФР, на президентские выплаты, объявленные 11 мая как поддержка на фоне распространения коронавируса, могут претендовать больше 542 тысяч детей от 0 до 16 лет. Об этом 13 мая на пресс-конференции сообщила управляющий отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова.
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2020-05-09-00-52-15
СФО, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» предлагает сибирским корпоративным пользователям мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль на три месяца.
В Иркутской области начали помогать людям, оставшимся без работы из-за коронавируса08.05.2020
2020-05-08-09-43-05
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась реализация мер поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Они будут заняты на общественных работах, в том числе по благоустройству, озеленению городов и поселков, проведению сезонных ремонтов.
Сколько в Иркутской области зарабатывает стропальщик? Обзор зарплатных предложений08.05.2020
2020-05-08-06-31-36
Иркутск, 08.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили рассказать о профессии стропальщика. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти более 50 вакансий для таких рабочих.
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Уголовная ответственность грозит иркутянину за невыплату многомиллионного долга по кредиту06.05.2020
2020-05-06-09-46-05
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