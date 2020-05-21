Жителям Баяндая год начисляли плату за вывоз мусора без платежных документов

Баяндаевский район, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Баяндаевского района провела проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав со стороны регионального оператора по вывозу мусора «РТ-НЭО Иркутск».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ платежные документы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемую с марта 2019 года, поступили жителям села Баяндай впервые только в марте 2020 года, при этом, всем потребителям коммунальной услуги начислена пеня за просрочку оплаты оказанных коммунальных услуг за указанный период. Кроме того, при оплате начисленной суммы задолженность не списывается.

Генеральному директору «РТ-НЭО Иркутск» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Оно находится на рассмотрении.