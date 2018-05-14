Зиминский горсуд посадил экс-директора лесоторговой фирмы на четыре года за уклонение от уплаты налогов

Зиминский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-гендиректора ООО «Сокол» Геннадия Коваля. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Суд установил, что руководитель предприятия в период с января по декабрь 2012 года умышленно включил в налоговую декларацию и иные документы заведомо ложные сведения. Это повлекло неуплату ООО «Сокол» налогов в бюджет в размере свыше 72 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд приговорил Геннадия Коваля к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Этим же приговором удовлетворен иск прокурора Иркутской области о взыскании ущерба с бывшего руководителя фирмы.

Между тем, напомним, два года назад Геннадий Коваль успешно избежал тюремного заключения за аналогичное преступление. Весной 2016 года Саянский горсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты почти 20 млн рублей налогов при продаже в 2013 году крупной партии древесины.