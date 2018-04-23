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20.04.2018

Злостный неплательщик алиментов из Черемхово проведет полгода в колонии-поселении

Черемхово, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - За неисполнение решения суда об уплате алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей житель Черемхово приговорен к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина долго игнорировал свои родительские обязанности и вел праздный образ жизни. В феврале 2017 года он был осужден за неуплату алиментов и отбыл наказание в виде 60 часов обязательных работ,  однако материальной помощи детям все равно не оказывал. Имея доходы от случайных заработков, денежные средства горожанин расходовал по собственному усмотрению. Накопленная сумма долга составила более полумиллиона рублей.

В итоге мировой суд пришел к выводу, что исправить злостного неплательщика возможно только путем применения к нему более жесткой меры наказания.

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