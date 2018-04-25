Алексей Москаленко и предприниматели – против кандидатуры Александра Квасова на пост бизнес-омбудсмена Иркутской области

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Экс-уполномоченный по правам предпринимателей Иркутской области Алексей Москаленко, ушедший в отставку 16 апреля, высказался против кандидатуры депутата думы Иркутска Александра Квасова. Его, напомним, уже зарегистрировали в качестве претендента на вакантный пост. Не поддержали политика и представители бизнеса. – На мой взгляд, кандидатура Александра Квасова – не самая подходящая для этой должности, поскольку он не занимался бизнесом или правозащитной деятельностью, не является юристом. Не думаю, что ему знакомы проблемы предпринимателей. Большинство моих коллег в других регионах – либо опытные юристы, либо предприниматели. Надеюсь, что бизнес-сообщество активизируется и выдвинет своего кандидата, более близкого к реальным проблемам малого и среднего бизнеса, – прокомментировал Телеинформу Алексей Москаленко. В свою очередь, руководитель ассоциации предпринимателей острова Ольхон Регина Ходоева отметила, что бизнес-омбудсмен не должен быть лоялен к органам исполнительной власти. Кандидат на должность уполномоченного должен быть независимым, являться противовесом органам государственной власти. Омбудсмен – человек, который защищает бизнес, а не лоббирует чьи-то интересы, сказала она. – На сегодняшний день в Иркутской области наблюдается довольно сильное противостояние бизнеса и власти, есть вопросы, которые руководство региона и муниципалитетов отказывается решать. В то же время, ранее командой бизнес-омбудсмена была проделана огромная работа. К примеру, принятие законопроекта по налогу на недвижимость от кадастровой стоимости несколько лет откладывалось только благодаря уполномоченному по защите прав предпринимателей, который добивался создания приемлемых для бизнеса условий. Точно также вопрос про НТО в Иркутске эффективно решала только команда бизнес-омбудсмена, – поясняет Регина Ходоева. Предприниматель Павел Салацкий считает, что идеальными кандидатурами на этот пост могли бы быть председатель Общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов или руководитель аппарата бизнес-омбудсмена Эвелина Секулович. – Я не знаю Александра Квасова, но из его биографии видно, что он не занимался бизнесом. Между тем, уполномоченным по защите прав предпринимателей должен быть человек из предпринимательской среды, который знает о проблемах бизнеса не понаслышке. Это должен быть человек, который изнутри прочувствовал, что такое предпринимательство, – считает Павел Салацкий. – Ильдус Ильясович [Галяутдинов] на протяжении многих лет плечом к плечу с Алексеем Москаленко отстаивает интересы бизнеса, а Эвелина Валентиновна [Секулович], как руководитель аппарата бизнес-омбудсмена, лучше, чем кто бы то ни было разбирается в вопросах защиты прав предпринимателей. Ещё одну альтернативную кандидатуру предложила председатель комитета по организационному и правовому обеспечению Ассоциации судебных экспертов Сибири и Дальнего Востока Юлия Федоренко. Она считает, что пост бизнес-омбудсмена может занять руководитель «Опоры России» в Иркутской области и депутат думы Иркутска Александр Якубовский. – Кандидат в бизнес-омбудсмены – это человек, бесстрашно защищающий права предпринимателей от органов власти. Имеющий опыт в этой сфере. Это может быть только предприниматель или человек, имеющий опыт защиты прав бизнеса, – говорит Юлия Федоренко. Председатель профсоюза предпринимателей Иркутской области Алексей Жемчужников также заострил внимание на том, что бизнес-омбудсмен должен быть компетентен в юридических вопросах, поскольку ему приходится решать очень сложные задачи. – Самое главное качество бизнес-омбудсмена – неравнодушие. Потому что в аппарат обращаются предприниматели, которые оказались в сложной ситуации, бизнес-омбудсмен для них – последняя надежда. Он должен быть абсолютно независим, не быть ангажирован никакими кругами власти. Задача уполномоченного – защищать предпринимателей от государственных органов власти. Он должен уметь заставить власть менять свою позицию на основании положений права. А это очень непростое дело, – прокомментировал Алексей Жемчужников. О способности противостоять любому давлению как главнейшей черте уполномоченного заявила и депутат ЗС Иркутской области Анастасия Егорова. – Бизнес-омубдсмен – очень ответственный пост, поскольку человеку, занимающему эту должность, необходимо решать большое количество проблем, возникающих во взаимоотношениях бизнеса и власти. К примеру, сейчас одна из острых проблем – поддержка малого бизнеса. Уполномоченный должен быть готов разобраться, насколько честны и прозрачны критерии отбора предприятий, – говорит она. – Наша страна находится на начальном этапе формирования бизнес-среды, поэтому позиция уполномоченного по защите прав предпринимателей является очень важной. Безусловно, такую должность должен занять человек принципиальный, самодостаточный, ответственный, честный. Парламентарий особо подчеркнула, что бизнес-омбудсмен должен быть готовым в любой момент прийти на помощь людям, ему нужно понимать проблемы бизнеса, знать, что должно делать государство для поддержки предприятий. Кстати, подать заявку на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области может любой гражданин Российской Федерации старше 30 лет, имеющий высшее образование, рассказала Телеинформу руководитель аппарата бизнес-омбудсмена Эвелина Секулович. – Бизнес-омбудсмен назначается губернатором по согласованию с уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ. При этом федеральный бизнес-омбудсмен и губернатор, принимая решение, должны опираться на мнение местных предпринимателей. То есть на эту должность может быть выдвинута практически любая кандидатура, которую поддерживает бизнес-сообщество, – подчеркнула Эвелина Секулович. Напомним, Минэкономразвития Иркутской области принимает мнение предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность омбудсмена до 10 мая включительно. СПРАВКА: Уполномоченный не вправе быть членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.

Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, не позднее четырнадцати дней со дня назначения на должность. В своей деятельности уполномоченный не может руководствоваться решениями политической партии или иного общественного объединения, членом которого он состоит. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр квасов

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