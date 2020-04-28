Безналичный и бесконтактный мир: в Сбербанке рассказали, как банк приспособился к коронавирусному кризису

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В период пандемии коронавируса и режима самоизоляции реальность резко и довольно сильно поменялась. Жизнь практически перешла в онлайн. Сбербанк давно и планомерно готовился к цифровизации экономики, поэтому даже в такое непростое время моментально пришёл на помощь своим клиентам. О том, какие сервисы и услуги банка в онлайне сейчас доступны корпоративным клиентам и обычным горожанам, специалисты Сбербанка рассказали в ходе вебинара. – Более 90% всех операций мы совершаем в онлайн-режиме. Сбербанк стремится к тому, чтобы довести этот показатель до 100%. Уверен, что этот период времени подтолкнет всех к тому, что наш мир перейдет на удаленку, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. Он добавил, что поток клиентов в офисы банка несколько снизился, а вот количество входов в онлайн-системы выросло в разы. Жители Иркутской области стараются соблюдать самоизоляцию и обращаться за всеми услугами Сбербанка в дистанционном режиме. Тем не менее, 95% отделений банковской сети уже работают в обычном режиме. Там соблюдают все меры безопасности: состояние здоровья сотрудников ежедневно проверяют, помещения дезинфицируют рециркуляторными лампами, закуплена первая партия защитных экранов для персонала, который работает с клиентами. – На обслуживание каждого посетителя тратится не более 9,5 минут. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опасное время нахождения с зараженным – не более 10 минут. Поэтому мы стараемся придерживаться этого норматива, – продолжил Александр Абрамкин. Поддержка бизнеса Поскольку первый удар «коронавирусного кризиса» приняли на себя малые и средние предприятия, Сбербанк с начала введения режима самоизоляции стал оказывать помощь и поддержку предпринимателям. – Буквально с первых дней мы начали реализовывать собственную программу поддержки, в которую попадают наиболее пострадавшие отрасли бизнеса: гостиничная, туристическая деятельность, торговля и сфера услуг. Наша программа подходит всем, кто по ОКВЭДу относится к пострадавшим от коронавируса. Смотрим всех клиентов, которые находятся в экономической зависимости друг от друга, в экономических связях, поэтому стараемся помогать всем клиентам, которые к нам обратились, – рассказал Александр Абрамкин. Так для малого и микро бизнеса Сбербанк разработал упрощенный механизм реструктуризации и предоставления отсрочек на шесть месяцев. Также в течение полугода банк не будет предъявлять санкции клиентам, которые не смогут вносить платежи вовремя. – Сейчас у нас разработано уже три стандартных программы по реструктуризации для 11 отраслей бизнеса. В стандартом режиме предусмотрен перенос платежей со второго и третьего квартала 2020 на период до 1 октября. Для клиентов гостиничной сферы и торговой недвижимости, наших ТЦ, мы предлагаем более длинные отсрочки, вплоть до конца действия кредитного договора. При этом, банк всегда готов разработать индивидуальные условия для каждого, – добавила зампредседателя Байкальского банка Оксана Лобова. Главное, что требуется от клиента – определиться с программой отсрочки. Если он попадает под «кредитные каникулы» (кредитный договор был заключен до 3 апреля и код ОКВЭД соответствует разработанному правительством перечню), то заявителю останется только выбрать, как именно он готов выплачивать проценты и тело долга. Обращений за этим видом поддержки поступило уже огромное количество. – За целый прошлый год мы рассмотрели не больше 100 заявок на реструктуризацию. На сегодня мы фиксируем, что к нам обратились около 1600 клиентов. Общая сумма заявки – почти 13 миллиардов рублей. Из всего этого числа 750 обращений – в Иркутской области остальные – Забайкалье, Бурятия и Якутия. Из 1600 заявителей 1534 – малый бизнес. В основном это клиенты, которые торговали одеждой, непродовольственными товарами, гостиницы, кафе, рестораны, фитнес-клубы. Мы стараемся удовлетворить заявки в максимально короткие сроки. Большинство решений принимается в срок до пяти дней, – рассказала Оксана Лобова. По 900 заявкам принято положительное решение на сумму 11,5 миллиардов рублей. Половина из них одобрена для иркутских бизнесменов. – В среднем мы рассматриваем 50 сделок в день. Примерно столько же новых заявок поступает ежедневно. Все документы можно подать в режиме онлайн. Информация содержится на сайте Сбербанка в разделе «Для бизнеса», – резюмировала зампред банка. В рамках госпрограммы Сбербанк предоставляет бизнесу кредиты под 0%. Прежде воспользоваться этим предложением могли лишь клиенты банка, теперь получить займ могут и другие предприятия. Если, конечно, будут соблюдены определенные условия – выручка не более 800 миллионов рублей в год и не больше 100 человек сотрудников. – Нам удалось договориться о том, что кредиты могут получить не только предприятия, подходящие по основным ОКВЭДам, но и по дополнительным тоже. С первых дней у нас было около 48 тысяч предодобренных заявлений по нашим клиентам, сейчас с учетом расширения линейки по ОКВЭДу наше предложение получат более 68 тысяч компаний, – отметил Александр Абрамкин. Он также пояснил, почему в начале Сбербанк отказывался давать такой кредит неклиентам банка. По словам спикера, не было механизма, который помогал бы министерству экономического развития РФ и банкам контролировать тех заемщиков, которые могли бы получить кредиты в разных банках и потом контролировать условия исполнения этих договоров. Сейчас механизм найден и Сбербанк работает со всеми клиентами. Кредит на зарплату сотрудникам выдается на 12 месяцев с предоставлением отсрочки по основному долгу на шесть месяцев, при этом ставка по кредиту – 0%. После полугода ставка повышается до 4% годовых. Суммы переводятся на счет предпринимателя ежемесячно, размер кредита определяется исходя из минимального размера оплаты труда. Сбербанк следит, чтобы деньги сразу же поступали на счета сотрудников. Кроме того, получивший займ бизнесмен обязан сохранить большую часть коллектива, сократить он может не более 15%. – С понедельника заработала программа субсидирования малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей. Ее условное название «Одна треть». Суть в том, что происходит отсрочка уплаты основного долга до 1 октября с одновременным снижением % ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. Соответственно, 1/3 берет на себя правительство, еще треть берет банк, предпринимателю остается третья часть. При этом бизнесмен может гасить свою часть, а может оформить отсрочку до 1 октября. По этому направлению у нас есть уже пять принятых решений: три в Забайкалье, два в Иркутской области, – поделился председатель Байкальского банка. Как рассказала Оксана Лобова, о желании получить кредит на зарплату заявили 145 бизнесменов на общую сумму около 200 миллионов рублей. В Иркутске их подано 90 на 134 миллиона рублей. Кредитом уже начали пользоваться 33 компании, общая сумма кредитного портфеля составила около 60 миллионов. Клиенты Сбербанка получают одобрение заявки на следующий день или через пару дней, на принятие решений по остальным заявителям потребуется чуть больше времени. Специалисты оценят кредитные риски и только после этого смогут оформить займ. Кроме кредитных предложений Сбербанк предлагает корпоративным клиентам бонусы по эквайрингу. До 31 мая отменена плата за сервисное обслуживание терминалов. С 15 апреля снижена ставка по интернет-эквайрингу для компаний, которые реализуют социально значимые товары и услуги. Льготная ставка распространяется на розницу. Комиссия не более 1% до 30 сентября 2020 года. Все, кто имеет возможность получить льготу, получат специальные уведомления от банка. Также льготную ставку на обслуживание получат новые клиенты, подключающие эквайринг впервые. Среди других предложений для бизнеса – бесплатное (до 31 мая) возмещение НДС и акцизов в онлайне, «Личный кабинет застройщика», который позволяет подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, бесплатное подключение электронного документооборота, программа «Сравни себя с рынком», которая бесплатно поможет проанализировать свои возможности, конкурентные преимущества и пути развития. – С 10 апреля мы запустили онлайн-встречи, которые посвящаем проблематике бизнеса, актуальным предложениям, развитию бизнеса в условиях пандемии. Создали свое шоу «Бизнес на удаленке», в котором опытные предприниматели делятся своими идеями и кейсами. Кроме того, Сбербанк открыл бесплатный доступ ко всем материалам нашей виртуальной школы, там тоже можно почерпнуть много интересного, – рассказал Александр Абрамкин. Кредитные каникулы, телемедицина и страхование для горожан Для физических лиц Сбербанк также сгенерировал ряд предложений, чтобы поддержать людей в трудную коронавирусную эпоху. В марте специалисты банка разработали собственную программу реструктуризации кредитов, по которой каждому клиенту предлагают индивидуальные условия. С 3 апреля клиентам банка, чей доход снизился на 30% и более, предлагают кредитные каникулы. По ипотеке сумма займа не должна превышать 2 миллиона рублей, по автокредитам – 600 тысяч рублей, потребительские кредиты не должны быть больше 250 тысяч, а лимит кредитных карт не должен превышать 100 тысяч рублей. Подробную информацию можно прочитать на сайте Сбербанка в разделе «Поставь кредит на паузу». – Заявление можно подать сразу, а документы, подтверждающие снижение доходов – в течение 90 дней. Правда, я рекомендовал бы не торопиться с этим решением, поскольку если клиент не сможет документально всё доказать, будет начислена неустойка, появится просроченная задолженность, кредитная история будет испорчена, а кредитку заблокируют без права на разблокировку, – заметил заместитель председателя Байкальского банка, куратор блока «Проблемные активы» Дмитрий Жоров. Он рассказал, что только за первую неделю самоизоляции в банк поступило огромное количество обращений за кредитными каникулами. Обычно их бывает около 700 в месяц, на этот раз только за неделю их было более семи тысяч. За семь дней Сбербанк получил десятимесячный объем обращений. При этом практически единственной причиной отказа в предоставлении каникул может быть то, что сумма задолженности не будет соответствовать той, которая определена федеральным законом. В этом случае Сбербанк не сможет предоставить отсрочку по госпрограмме, но сможет предложить свои решения. На сегодня около 600 заявителей уже получили кредитные каникулы, порядка семи тысяч рассматриваются по специальным банковским отсрочкам. Своим клиентам Сбербанк предоставляет также другие услуги, которые могут сделать жизнь в режиме самоизоляции чуть легче и комфортнее. Если, например, в это время истекает срок действия карты, клиент может получить digital-версию, которой удобно расплачиваться в интернет-магазинах. Пластиковый вариант карты можно будет забрать после снятия ограничений. Автоматически продляются вклады и договоры аренды индивидуальных сейфов. При этом если держатель вклада захочет забрать накопленные деньги, Сбербанк препятствовать не станет. Если же не захочет – проценты будут начисляться вплоть до 6 мая по тем ставкам, которые были оформлены изначально. – Также для удобства клиентов все переводы на карту Сбербанка с карт других банков будут осуществляться без комиссии. В условиях самоизоляции людям не придется снимать наличные деньги с карты одного банка, класть ее на карту нашего банка, а потом уже что-то оплачивать. Сейчас за пополнения карты Сбербанка не будет взиматься комиссия. Этой услугой уже пользуются более 250 тысяч клиентов, – отметила заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор блока «Розничный бизнес» Юлия Кальвина. «Сбербанк страхование» – дочерняя компания банка – предлагает программы защиты клиентов, заболевших COVID-19 и находящихся на вынужденном карантине. Они смогут получить отсрочку платежа по многолетнему договору страхования жизни, а также по платежам по ипотечным договорам страхования имущества. Туристам, которые приобрели в Сбербанке страховку в связи с путешествиями, но не смогли ей воспользоваться из-за сорвавшейся поездки, «дочка» Сбербанка вернет страховую премию по договорам страхования выезжающих за рубеж. Кроме того, на случай проблем со здоровьем, «Сбербанк страхование» предлагает новый продукт «Сбереги себя». Он предусматривает страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19. Также клиентам доступны 120 самых необходимых лабораторных исследований, в том числе и на коронавирус. – Большую популярность сейчас набирает сервис DocDoc. Любой гражданин может бесплатно получить по телефону или интернету квалифицированную консультацию врача. Длительность консультации не ограничена, на линии работает порядка 400 врачей. Сейчас за первую неделю работы колл-центра позвонили больше 100 тысяч человек. Около 30% обратившихся подозревали коронавирус у себя, 34% спрашивали, как распознать коронавирус и какие меры профилактики нужно принимать, 16% уточняли, где сдать анализы на COVID-19. Кроме того, мы решили начать оказывать психологическую помощь в этой непростой ситуации. Теперь любой житель России может совершенно бесплатно получить консультацию психолога, – заверил Александр Абрамкин. В заключении вебинара руководитель Байкальского банка Сбербанк отметил, что специалисты банка, проанализировав действия своих клиентов, смогли сделать вывод относительно реакции жителей Иркутской области на коронавирус. Александр Абрамкин отметил, что в нашем регионе люди довольно спокойны. Паники нет. – Выдача наличных находится на привычном уровне. В конце марта был несколько повышен спрос, траты людей в магазинах и аптеках были повышены. Сейчас всё вернулось в норму. Был незначительный всплеск продажи валют, однако сейчас в этом сегменте всё достаточно ровно. Никто не скупает валюту, не запасается впрок наличными. Отмечаем снижение спроса на потребительские кредиты в связи со сложившейся обстановкой, – резюмировал Александр Абрамкин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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