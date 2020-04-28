ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Экономика / Бизнес
29.04.2020

Безналичный и бесконтактный мир: в Сбербанке рассказали, как банк приспособился к коронавирусному кризису

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В период пандемии коронавируса и режима самоизоляции реальность резко и довольно сильно поменялась. Жизнь практически перешла в онлайн. Сбербанк давно и планомерно готовился к цифровизации экономики, поэтому даже в такое непростое время моментально пришёл на помощь своим клиентам. О том, какие сервисы и услуги банка в онлайне сейчас доступны корпоративным клиентам и обычным горожанам, специалисты Сбербанка рассказали в ходе вебинара.

– Более 90% всех операций мы совершаем в онлайн-режиме. Сбербанк стремится к тому, чтобы довести этот показатель до 100%. Уверен, что этот период времени подтолкнет всех к тому, что наш мир перейдет на удаленку, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Он добавил, что поток клиентов в офисы банка несколько снизился, а вот количество входов в онлайн-системы выросло в разы. Жители Иркутской области стараются соблюдать самоизоляцию и обращаться за всеми услугами Сбербанка в дистанционном режиме. Тем не менее, 95% отделений банковской сети уже работают в обычном режиме. Там соблюдают все меры безопасности: состояние здоровья сотрудников ежедневно проверяют, помещения дезинфицируют рециркуляторными лампами, закуплена первая партия защитных экранов для персонала, который работает с клиентами.

– На обслуживание каждого посетителя тратится не более 9,5 минут. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опасное время нахождения с зараженным – не более 10 минут. Поэтому мы стараемся придерживаться этого норматива, – продолжил Александр Абрамкин.

Поддержка бизнеса

Поскольку первый удар «коронавирусного кризиса» приняли на себя малые и средние предприятия, Сбербанк с начала введения режима самоизоляции стал оказывать помощь и поддержку предпринимателям.

– Буквально с первых дней мы начали реализовывать собственную программу поддержки, в которую попадают наиболее пострадавшие отрасли бизнеса: гостиничная, туристическая деятельность, торговля и сфера услуг. Наша программа подходит всем, кто по ОКВЭДу относится к пострадавшим от коронавируса. Смотрим всех клиентов, которые находятся в экономической зависимости друг от друга, в экономических связях, поэтому стараемся помогать всем клиентам, которые к нам обратились, – рассказал Александр Абрамкин.

Так для малого и микро бизнеса Сбербанк разработал упрощенный механизм реструктуризации и предоставления отсрочек на шесть месяцев. Также в течение полугода банк не будет предъявлять санкции клиентам, которые не смогут вносить платежи вовремя.

– Сейчас у нас разработано уже три стандартных программы по реструктуризации для 11 отраслей бизнеса. В стандартом режиме предусмотрен перенос платежей со второго и третьего квартала 2020 на период до 1 октября. Для клиентов гостиничной сферы и торговой недвижимости, наших ТЦ, мы предлагаем более длинные отсрочки, вплоть до конца действия кредитного договора. При этом, банк всегда готов разработать индивидуальные условия для каждого, – добавила зампредседателя Байкальского банка Оксана Лобова.

Главное, что требуется от клиента – определиться с программой отсрочки. Если он попадает под «кредитные каникулы» (кредитный договор был заключен до 3 апреля и код ОКВЭД соответствует разработанному правительством перечню), то заявителю останется только выбрать, как именно он готов выплачивать проценты и тело долга.

Обращений за этим видом поддержки поступило уже огромное количество.

– За целый прошлый год мы рассмотрели не больше 100 заявок на реструктуризацию. На сегодня мы фиксируем, что к нам обратились около 1600 клиентов. Общая сумма заявки – почти 13 миллиардов рублей. Из всего этого числа 750 обращений – в Иркутской области остальные – Забайкалье, Бурятия и Якутия. Из 1600 заявителей 1534 – малый бизнес. В основном это клиенты, которые торговали одеждой, непродовольственными товарами, гостиницы, кафе, рестораны, фитнес-клубы. Мы стараемся удовлетворить заявки в максимально короткие сроки. Большинство решений принимается в срок до пяти дней, – рассказала Оксана Лобова.

По 900 заявкам принято положительное решение на сумму 11,5 миллиардов рублей. Половина из них одобрена для иркутских бизнесменов.

– В среднем мы рассматриваем 50 сделок в день. Примерно столько же новых заявок поступает ежедневно. Все документы можно подать в режиме онлайн. Информация содержится на сайте Сбербанка в разделе «Для бизнеса», – резюмировала зампред банка.

В рамках госпрограммы Сбербанк предоставляет бизнесу кредиты под 0%. Прежде воспользоваться этим предложением могли лишь клиенты банка, теперь получить займ могут и другие предприятия. Если, конечно, будут соблюдены определенные условия – выручка не более 800 миллионов рублей в год и не больше 100 человек сотрудников.

– Нам удалось договориться о том, что кредиты могут получить не только предприятия, подходящие по основным ОКВЭДам, но и по дополнительным тоже. С первых дней у нас было около 48 тысяч предодобренных заявлений по нашим клиентам, сейчас с учетом расширения линейки по ОКВЭДу наше предложение получат более 68 тысяч компаний, – отметил Александр Абрамкин.

Он также пояснил, почему в начале Сбербанк отказывался давать такой кредит неклиентам банка. По словам спикера, не было механизма, который помогал бы министерству экономического развития РФ и банкам контролировать тех заемщиков, которые могли бы получить кредиты в разных банках и потом контролировать условия исполнения этих договоров. Сейчас механизм найден и Сбербанк работает со всеми клиентами.

Кредит на зарплату сотрудникам выдается на 12 месяцев с предоставлением отсрочки по основному долгу на шесть месяцев, при этом ставка по кредиту – 0%. После полугода ставка повышается до 4% годовых. Суммы переводятся на счет предпринимателя ежемесячно, размер кредита определяется исходя из минимального размера оплаты труда. Сбербанк следит, чтобы деньги сразу же поступали на счета сотрудников. Кроме того, получивший займ бизнесмен обязан сохранить большую часть коллектива, сократить он может не более 15%.

–  С понедельника заработала программа субсидирования малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей. Ее условное название «Одна треть». Суть в том, что происходит отсрочка уплаты основного долга до 1 октября  с одновременным снижением % ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. Соответственно, 1/3 берет на себя правительство, еще треть берет банк, предпринимателю остается третья часть. При этом бизнесмен может гасить свою часть, а может оформить отсрочку до 1 октября. По этому направлению у нас есть уже пять принятых решений: три в Забайкалье, два в Иркутской области, – поделился председатель Байкальского банка.

Как рассказала Оксана Лобова, о желании получить кредит на зарплату заявили 145 бизнесменов на общую сумму около 200 миллионов рублей. В Иркутске их подано 90 на 134 миллиона рублей. Кредитом уже начали пользоваться 33 компании, общая сумма кредитного портфеля составила около 60 миллионов.

Клиенты Сбербанка получают одобрение заявки на следующий день или через пару дней, на принятие решений по остальным заявителям потребуется чуть больше времени. Специалисты оценят кредитные риски и только после этого смогут оформить займ.

Кроме кредитных предложений Сбербанк предлагает корпоративным клиентам бонусы по эквайрингу. До 31 мая отменена плата за сервисное обслуживание терминалов. С 15 апреля снижена ставка по интернет-эквайрингу для компаний, которые реализуют социально значимые товары и услуги. Льготная ставка распространяется на розницу. Комиссия не более 1% до 30 сентября 2020 года. Все, кто имеет возможность получить льготу, получат специальные уведомления от банка. Также льготную ставку на обслуживание получат новые клиенты, подключающие эквайринг впервые.

Среди других предложений для бизнеса – бесплатное (до 31 мая) возмещение НДС и акцизов в онлайне, «Личный кабинет застройщика», который позволяет подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, бесплатное подключение электронного документооборота, программа «Сравни себя с рынком», которая бесплатно поможет проанализировать свои возможности, конкурентные преимущества и пути развития.

– С 10 апреля мы запустили онлайн-встречи, которые посвящаем проблематике бизнеса, актуальным предложениям, развитию бизнеса в условиях пандемии. Создали свое шоу «Бизнес на удаленке», в котором опытные предприниматели делятся своими идеями и кейсами. Кроме того, Сбербанк открыл бесплатный доступ ко всем материалам нашей виртуальной школы, там тоже можно почерпнуть много интересного, – рассказал Александр Абрамкин.

Кредитные каникулы, телемедицина и страхование для горожан

Для физических лиц Сбербанк также сгенерировал ряд предложений, чтобы поддержать людей в трудную коронавирусную эпоху. В марте специалисты банка разработали собственную программу реструктуризации кредитов, по которой каждому клиенту предлагают индивидуальные условия.

С 3 апреля клиентам банка, чей доход снизился на 30% и более, предлагают кредитные каникулы. По ипотеке сумма займа не должна превышать 2 миллиона рублей, по автокредитам – 600 тысяч рублей, потребительские кредиты не должны быть больше 250 тысяч, а лимит кредитных карт не должен превышать 100 тысяч рублей. Подробную информацию можно прочитать на сайте Сбербанка в разделе «Поставь кредит на паузу».

– Заявление можно подать сразу, а документы, подтверждающие снижение доходов – в течение 90 дней. Правда, я рекомендовал бы не торопиться с этим решением, поскольку если  клиент не сможет документально всё доказать, будет начислена неустойка, появится просроченная задолженность, кредитная история будет испорчена, а кредитку заблокируют без права на разблокировку, – заметил заместитель председателя Байкальского банка, куратор блока «Проблемные активы» Дмитрий Жоров.

Он рассказал, что только за первую неделю самоизоляции в банк поступило огромное количество обращений за кредитными каникулами. Обычно их бывает около 700 в месяц, на этот раз только за неделю их было более семи тысяч. За семь дней Сбербанк получил десятимесячный объем обращений.

При этом практически единственной причиной отказа в предоставлении каникул может быть то, что сумма задолженности не будет соответствовать той, которая определена федеральным законом. В этом случае Сбербанк не сможет предоставить отсрочку по госпрограмме, но сможет предложить свои решения.

На сегодня около 600 заявителей уже получили кредитные каникулы, порядка семи тысяч рассматриваются по специальным банковским отсрочкам.

Своим клиентам Сбербанк предоставляет также другие услуги, которые могут сделать жизнь в режиме самоизоляции чуть легче и комфортнее. Если, например, в это время истекает срок действия карты, клиент может получить digital-версию, которой удобно расплачиваться в интернет-магазинах. Пластиковый вариант карты можно будет забрать после снятия ограничений.

Автоматически продляются вклады и договоры аренды индивидуальных сейфов. При этом если держатель вклада захочет забрать накопленные деньги, Сбербанк препятствовать не станет. Если же не захочет – проценты будут начисляться вплоть до 6 мая по тем ставкам, которые были оформлены изначально.

– Также для удобства клиентов все переводы на карту Сбербанка с карт других банков будут осуществляться без комиссии. В условиях самоизоляции людям не придется снимать наличные деньги с карты одного банка, класть ее на карту нашего банка, а потом уже что-то оплачивать. Сейчас за пополнения карты Сбербанка не будет взиматься комиссия. Этой услугой уже пользуются более 250 тысяч клиентов, – отметила заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор блока «Розничный бизнес» Юлия Кальвина.

«Сбербанк страхование» – дочерняя компания банка – предлагает программы защиты клиентов, заболевших COVID-19 и находящихся на вынужденном карантине. Они смогут получить отсрочку платежа по многолетнему договору страхования жизни, а также по платежам по ипотечным договорам страхования имущества. Туристам, которые приобрели в Сбербанке страховку в связи с путешествиями, но не смогли ей воспользоваться из-за сорвавшейся поездки, «дочка» Сбербанка вернет страховую премию по договорам страхования выезжающих за рубеж.

Кроме того, на случай проблем со здоровьем, «Сбербанк страхование» предлагает новый продукт «Сбереги себя». Он предусматривает страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19. Также клиентам доступны 120 самых необходимых лабораторных исследований, в том числе и на коронавирус.

– Большую популярность сейчас набирает сервис DocDoc. Любой гражданин может бесплатно получить по телефону или интернету квалифицированную консультацию врача. Длительность консультации не ограничена, на линии работает порядка 400 врачей. Сейчас за первую неделю работы колл-центра позвонили больше 100 тысяч человек. Около 30% обратившихся подозревали коронавирус у себя, 34% спрашивали, как распознать коронавирус и какие меры профилактики нужно принимать, 16% уточняли, где сдать анализы на COVID-19. Кроме того, мы решили начать оказывать психологическую помощь в этой непростой ситуации. Теперь любой житель России может совершенно бесплатно получить консультацию психолога, – заверил Александр Абрамкин.

В заключении вебинара руководитель Байкальского банка Сбербанк отметил, что специалисты банка, проанализировав действия своих клиентов, смогли сделать вывод относительно реакции жителей Иркутской области на коронавирус. Александр Абрамкин отметил, что в нашем регионе люди довольно спокойны. Паники нет.

– Выдача наличных находится на привычном уровне. В конце марта был несколько повышен спрос, траты людей в магазинах и аптеках были повышены. Сейчас всё вернулось в норму. Был незначительный всплеск продажи валют, однако сейчас в этом сегменте всё достаточно ровно. Никто не скупает валюту, не запасается впрок наличными. Отмечаем снижение спроса на потребительские кредиты в связи со сложившейся обстановкой, – резюмировал Александр Абрамкин.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
HeadHunter – о положении компаний на рынке труда в СФО во время «коронакризиса»29.04.2020
2020-04-29-04-39-51
СФО, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал положение компаний на рынке труда в Сибири во время «коронакризиса» и спросил работодателей, как они справляются с ситуацией и какие планы строят.
В числе системообразующих для российской экономики оказались 11 предприятий Иркутской области29.04.2020
-11-
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В список системообразующих предприятий для российской экономики вошли 11 предприятий Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.
Безналичный и бесконтактный мир: в Сбербанке рассказали, как банк приспособился к коронавирусному кризису29.04.2020
2020-04-29-03-55-56
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В период пандемии коронавируса и режима самоизоляции реальность резко и довольно сильно поменялась. Жизнь практически перешла в онлайн. Сбербанк давно и планомерно готовился к цифровизации экономики, поэтому даже в такое непростое время моментально пришёл на помощь своим клиентам. О том, какие сервисы и услуги банка в онлайне сейчас доступны корпоративным клиентам и обычным горожанам, специалисты Сбербанка рассказали в ходе вебинара.
Теймур Магомедов: сельхозпредприятия, с земель которых перешел пожар, могут лишиться всех преференций28.04.2020
2020-04-28-09-29-39
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области рассматривают варианты ужесточения наказания для предприятий и арендаторов, с земель которых пришел огонь, ставший причиной лесного пожара.
Сбербанк предлагает онлайн-кредитование клиентам компании Acer28.04.2020
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис кредитования «Покупай со Сбербанком» и один из лидеров по поставкам ноутбуков на рынок РФ компания Acer объявляют о начале сотрудничества в части онлайн-кредитования клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Власти рассматривают возможность организации в Иркутске садоводческих ярмарок28.04.2020
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска считает возможным организовать в Иркутске ярмарки по продаже саженцев и рассады для садоводов. Сейчас этот вопрос обсуждается с областными властями, так как существующий указ губернатора, регламентирующий виды разрешенной деятельности в режиме повышенной готовности, проведения ярмарок не допускает.
В торговых сетях Иркутской области стартовал социальный проект «Цена зафиксирована»28.04.2020
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В торговых сетях Иркутской области стартовал социальный проект «Цена зафиксирована». Акция направлена на поддержку покупательской способности населения в период снижения их доходов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Первое заседание рабочей группы по налоговым льготам для бизнеса прошло в Заксобрании Приангарья28.04.2020
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание рабочей группы по областным налогам при межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области прошло сегодня на площадке Законодательного собрания под руководством председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Натальи Дикусаровой.
Игорь Кобзев распорядился до 30 апреля потушить все лесные пожары в Качугском районе28.04.2020
Качугский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев распорядился до 30 апреля потушить все лесные пожары в Качугском районе. Заявление он сделал на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба главы региона.
Иркутская нефтяная компания приобрела средства защиты для персонала Ивано-Матренинской детской больницы28.04.2020
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) оказала помощь иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице (ИМДКБ) в приобретении средств индивидуальной защиты для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба компании.
РУСАЛ: Коронавирус может сократить внутренний рынок алюминия на 30%28.04.2020
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Если минувший год для РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, был связан, прежде всего, с преодолением последствий американских санкций, то теперь компания, как и многие другие, столкнулась с новыми трудностями – на кризисные явления в мировой экономике наложилась пандемия.
Росгвардейцы в заливе Курма Иркутского водохранилища задержали браконьеров28.04.2020
Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье сотрудники отряда мобильного особого назначения (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области в совместном рейде с инспекторами рыбоохраны в заливе Курма Иркутского водохранилища с поличным задержали браконьеров за незаконный вылов ценных пород рыб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Коршуновский ГОК в первом квартале 2020 года увеличил добычу руды и вскрышу28.04.2020
-2020-
Железногорск-Илимский, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в первом квартале 2020 года увеличил добычу руды и производство вскрыши относительно аналогичного периода прошлого года. По обоим показателям рост составил 17%, сообщает пресс-служба предприятия.
Антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства запускают Tele2 и и фонд «Навстречу переменам»28.04.2020
2020-04-28-02-11-57
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» запустили новый конкурса для некоммерческих организаций. В условиях пандемии он будет направлен на сохранение профессиональных команд и адаптацию их работы к новым реалиям, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
За сутки 27 апреля в Иркутской области потушено 20 лесных пожаров28.04.2020
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 27 апреля в Иркутской области потушено 20 лесных пожаров. Локализовать удалось два возгорания, еще шесть продолжают действовать. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Иркутскстат: объем промышленного производства в Приангарье в первом квартале 2020 года вырос на 5,4%28.04.2020
-2020-54
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В январе-марте 2020 года объем промышленного производства в Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 5,4%. Об этом сообщает Иркутскстат.
В ольхонском селе Шара-Тогот у коров обнаружили инфекционное заболевание28.04.2020
2020-04-27-16-55-24
Ольхонский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шара-Тогот Ольхонского района у крупного рогатого скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах, выявили инфекционное заболевание – эмфизематозный карбункул (ЭМКАР). Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков: предприниматели разделились на две группы – «мне должны» и «я сам»27.04.2020
2020-04-27-09-12-08
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор АНО «Иркутские кварталы» и член рабочей группы по поддержке предпринимательства, созданной в областном центре, Сергей Маяренков собрал советы бизнесу, как сделать первые самостоятельные шаги в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Ими он поделился на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Дорожники проверили готовность асфальтобетонных заводов Приангарья к строительному сезону27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожники проверили готовность асфальтобетонных заводов Приангарья к строительному сезону. Специалисты проинспектировали 12 предприятий, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Коршуновский ГОК работает в особом режиме в период пандемии27.04.2020
2020-04-27-04-43-39
Железногорск-Илимский, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК решением главы региона внесен в список неостанавливаемых в период пандемии. Предприятие является стратегически важным для области и отрасли в целом. Поэтому горняки и обогатители руды работают бесперебойно, но в особом режиме.  Для того, чтобы обеспечить их безопасность, на предприятии ввели жесткие меры, сообщает пресс-служба компании.
Сбербанк расскажет, где искать работу в период пандемии коронавируса и каким профессиям можно обучиться дома27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка организовал серию онлайн-мероприятий (вебинаров) для жителей Иркутской области. Эксперты наиболее актуальных в период пандемии коронавируса сервисов экосистемы Сбербанка расскажут о полезных платформах, ресурсы которых помогают решать жизненно важные задачи.
Иркутский завод «ТехноПолимер» бесплатно отправил в Вихоревку и Баклаши щетки для уборки дорог27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский завод «ТехноПолимер» безвозмездно снабдил Вихоревку и село Баклаши Шелеховского района щетками для коммунальной техники. В общей сложности муниципалитетам было отправлено около двухсот щеток, сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области.
Михаилу Мишустину направлены предложения по поддержке предпринимателей и СОНКО в период пандемии27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о мерах поддержки малых и средних предприятий (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Игорь Кобзев: соглашения с арендаторами леса о взаимодействии при тушении природных пожаров необходимо заключить до 15 мая27.04.2020
-15-
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Такое поручение глава региона дал на совещании по готовности к пожароопасному сезону 2020 года, в котором приняли участие представители арендаторов лесных участков и территориальных управлений Минлеса.
Власти Приангарья расширили список разрешенных видов предпринимательской деятельности в период самоизоляции26.04.2020
2020-04-26-04-02-25
Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области расширен список разрешенных видов предпринимательской деятельности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Предприятия-банкроты в Иркутской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 1,46 миллионов рублей25.04.2020
Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Согласно данным мониторинга регионального управления Росреестра, в первом квартале 2020 года арбитражные управляющие Приангарья погасили 1,46 млн рублей задолженности перед бывшим работникам предприятий-банкротов.
«Иркутскэнергосбыт» вошёл в число лидеров рейтинга энергосбытовых компаний России25.04.2020
Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» заняла четвертую строку рейтинга сбытовых компаний среди гарантирующих поставщиков «1 уровня»1. Ежегодный рейтинг опубликовала ассоциация «НП Совет рынка».
На ИркАЗе идёт модернизация шестого прокатного стана25.04.2020
Шелехов, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжается модернизация шестого прокатного стана. На месте прежнего оборудования установят новое, предназначенное для производства катанки из алюминия и его сплавов методом совмещения  проката и прессования.
Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых24.04.2020
Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.
В Приангарье предлагают разрешить работать во время пандемии еще нескольким типам организаций24.04.2020
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области «О дополнительных мерах, принимаемых по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции».
Депутаты проверили ход посевной кампании в Иркутской области24.04.2020
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ход подготовки к посевной кампании оценили заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов. В ходе рабочей поездки парламентарии посетили ряд сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в Нукутском и Черемховском районах, сообщает пресс-служба регпарламента.
В Приангарье зафиксируют цены на 48 социально значимых товаров24.04.2020
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области будут зафиксированы цены на 48 социально значимых товаров.
Александр Якубовский: меры поддержки предпринимателей надо расширять24.04.2020
Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы, член комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса Александр Якубовский стал участником онлайн-конференций, посвященных мерам поддержки предпринимателей.
Клиенты «Сбербанк страхование жизни» теперь могут пополнять накопительные программы онлайн24.04.2020
Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» предоставила клиентам возможность оплаты очередных взносов по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
В Иркутской области снизилось число рыбаков-браконьеров24.04.2020
2020-04-24-05-44-22
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 25 апреля по 25 июня вводится запрет на вылов хариуса, ленка и тайменя, а с 1 мая по 15 июня – щуки на Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Об этом 24 апреля на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске