Бизнес-конференция 1С пройдёт в Иркутске 11 сентября

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодно фирма «1С» проводит большую конференцию по автоматизации бизнеса в разных городах России. В этом году она пройдет в Иркутске 11 сентября в БайкалБизнесЦентре.

Редкая возможность получить информацию из первых рук: пообщаться напрямую с разработчиками и методистами 1С, задать интересующие вопросы и получить индивидуальную консультацию по автоматизации своей компании.

Мероприятие будет интересно тем, кто хочет найти эффективные управленческие решения и оптимизировать бизнес-процессы с помощью ИТ-технологий: руководителям и собственникам компаний, исполнительным и финансовым директорам, руководителям производств, ИТ и техническим директорам, главным бухгалтерам и HR-директорам.

Программа обещает быть очень насыщенной. Разработчиками будет представлено множество решений и кейсов 1С для автоматизации компаний разного уровня и сфер деятельности, среди которых:

Торговля, транспорт и логистика

Сфера услуг

Промышленность и управление производством

Агропромышленный комплекс

Строительство и ЖКХ и др.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Дополнительная информации у представителя 1С в СФО и ДФО и соорганизатора конференции – Группы компаний «Форус»: +7(902) 17-19-400.