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Экономика / Бизнес
24.12.2018

Более 59 миллиардов рублей получили из регионального бюджета в 2018 году муниципалитеты Приангарья

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Муниципальные образования Иркутской области в качестве межбюджетных трансфертов в 2018 году получили из регионального бюджета 59,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила замминистра финансов Приангарья Марина Загария.

Как доложила она 24 декабря в рамках заседания Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований, из этих денег 33 млрд – субвенции на образование, 14,9 млрд – субсидии на софинансирование расходных обязательств, 8,9 млрд рублей на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

На 1 декабря налоговая и неналоговая база муниципалитетов оценивалась в 1,7 млрд рублей. Кредиторская задолженность при этом составила 331,9 млн рублей. Для сравнения, на аналогичный период прошлого года показатель достигал 590,1 млн рублей. В настоящее время 49 млн рублей приходится на задолженность по ЖКХ.

По словам замминистра, сейчас 322 муниципалитета исполняют бюджет с профицитом. Общая сумма составляет 2,4 млрд рублей. У 138 муниципалитетов бюджеты исполняются с дефицитом в 291 млн рублей.

На 1 декабря остаток средств на счетах муниципалитетов составили 2,867 млрд рублей, из которых 1,8 млрд приходится на муниципальные районы и городские округа.

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