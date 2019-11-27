Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отложили принятие бюджета города на 2020 год до разрешения разногласий с мэрией по финансированию отдельных вопросов. Тема обсуждалась 28 ноября на заседании думы. При предварительном рассмотрении главного финансового документа города большинство постоянных комиссий думы проголосовало против принятия бюджета в его нынешнем виде. Внесенный администрацией города проект бюджета абсолютно бездефицитный. Он предполагает доходы на 2020 год в размере 18,9 млрд рублей, в том числе налоговые – 10 млрд 365 млн рублей и неналоговые – 661 млн рублей. Межбюджетные трансферты учтены в бюджете на 2020 год в объеме 7 млрд 915 млн рублей. В этой сумме 6,4 миллиарда рублей составляют субвенции на осуществление государственных полномочий, около 1,5 миллиардов – субсидии на софинансирование реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов. Глава Контрольно-счетной палаты города Сергей Курилов отметил, что требования к основным параметрам бюджета соблюдены, нет причин для его непринятия. Однако главная претензия депутатов – то, что мэрия в работе над бюджетом не учла их пожелания по финансированию значимых направлений. Более того, обеспокоенность вызвало сокращение количества муниципальных программ с 19 до 11, в том числе программы развития частного сектора. Между тем представитель прокуратуры отметил, что депутаты хотят вернуть бюджет на доработку, но при этом не предлагают конкретных поправок, а также источников финансирования озвучиваемых ими дополнительных пунктов расходов. Правда, депутат Александр Квасов тут же взялся с голоса предложить, какие именно статьи можно сократить для финансирования предложений думцев. Депутат Антонина Корочкина также выразила сомнения, что в случае возврата бюджета на доработку потом город успеет подать документы на софинансирование по конкретным проектам из областного и федеральных бюджетов. Мэр города Дмитрий Бердников заявил, что сегодняшний проект бюджета сбалансирован, в нем ничего нельзя ни убавить, ни прибавить: – Его надо принимать, потом собрать замечания и вместе побороться за его наполнения за счет субсидий из бюджетов верхних уровней. Сейчас же нет смысла ломать копья. Однако депутаты все же отклонили эту версию бюджета. Доработанный вариант в думе рассчитывают рассмотреть в середине декабря на внеочередном заседании. Напомним, как сообщалось ранее, непринятие бюджета города грозит целым "букетом" негативных последствий. В частности, возникнут перебои в нормальном функционировании бюджетной сферы и городского хозяйства - в связи с тем, что лимиты бюджетных средств будут доводиться в размере 1/12 части от предыдущего года. Соответственно, не будет возможности проводить закупочные процедуры. Кроме того, у администрации не будет возможности заключить соглашение с правительством Иркутской области для получения межбюджетных трансферов, а также не будет возможности для получения средств федеральных программ (для проведения благоустройства парков и скверов, ремонта дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства школ и детских садов). А это порядка 4 миллиардов рублей. В мэрии напоминают, что договоры для нормального функционирования муниципальных учреждений необходимо заключать до наступления 2020 года, однако это невозможно, пока бюджет не принят. Соответственно, в работе учреждений в январе начнутся проблемы с оплатой коммунальных услуг, охраны и прочее. В том числе, не будет возможности выделения средств на охрану в образовательных учреждениях, питание в школах и детских садах. Согласно статьи 22 Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске постоянные комиссии, на которых депутаты отклоняют проект бюджета, предлагая отправить его на доработку, должны внести на рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике и бюджету поправки в проект решения о бюджете не позднее, чем за два дня до заседания Думы города Иркутска. Однако к 28 ноября документально оформленные поправки от депутатского корпуса так и не представлены. Как считает Юрий Коренев, председатель Общественной палаты города Иркутска, на сегодня наблюдается намеренное расшатывание ситуации со стороны депутатов гордумы: - Они, ничего не предлагая, отклоняют все предложения администрации. Опять же, новый состав Думы уже провел встречи с представителями областного правительства, Законодательного собрания региона. Результата не видно – каких-либо договоренностей не достигнуто, дополнительных денег в бюджет города не поступает. А только за этот год область не доплатила Иркутску порядка 600 миллионов рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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