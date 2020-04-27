|Экономика / Бизнес
|27.04.2020
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Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков: предприниматели разделились на две группы – «мне должны» и «я сам»
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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор АНО «Иркутские кварталы» и член рабочей группы по поддержке предпринимательства, созданной в областном центре, Сергей Маяренков собрал советы бизнесу, как сделать первые самостоятельные шаги в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Ими он поделился на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Сергей Маяренков рассказал о том, что делает рабочая группа. Например, город через сеть тематических сообществ может улучшать уже принятые меры федерального и регионального уровня.
– Например: придумали хорошую меру поддержки – снижение или каникулы (не отсрочка) по арендной плате, арендатор, у которого прямой договор, получает меру поддержки, а как быть его субарендаторам? Многие продолжают начислять. Имеют ли право брать с них аренду, получив снижение? Начались вопросы и искажения норм, проявляются пробелы. Где-то работа по преодолению бюрократии стоит больше, чем мера поддержки, так как многие меры со звёздочками, – поясняет он. – Меры поддержки могут более точно достигать цели, всего не предугадать, поэтому нужно учиться быстро реагировать, давать обратную связь и работать как единое целое. Применение организационно-деятельностных игр (ОДИ) ускорило бы процессы и допускалось бы меньше ошибок, можно проводить эксперименты и прогнозировать реальные последствия.
Юристы также подняли вопрос о порядке допуска организаций (ИП) к осуществлению своей деятельности в период действия режима повышенной готовности на территории Иркутской области. Здесь важнейшей темой стала необходимость обозначить и донести до предпринимателей «правила игры».
– Многие сами могут спасти себя, но нужно показать, где выход из горящего помещения или хотя бы открыть его – сами найдут путь. А так, одни и те же заведения в разных районах города могут быть открыты, могут быть закрыты проверяющими, различия и в подходах регионов. Выходящие законы – новые и очень труднопонимаемы людьми без юридического образования, можно от непонимания создать еще больше проблем только, – говорит Сергей Маяренков.
Члены рабочей группы также предложили идею принять режим самозанятости на территории и выйти с инициативой на регион. Это даст людям возможность стать предпринимателями, поскольку другой работы может просто не быть.
Что касается мер муниципальной поддержки – снижения налогов и аренды, то они пока рассматриваются. Но многие предприниматели сами выступили за то, чтобы не трогать муниципальные налоги, они и так мизерные и ничего принципиально не решают.
– Вообще предприниматели разделились на две группы: «мне должны» и «я сам». В случае, когда законом лишили возможности работать, когда ты много лет платил налоги – «мне должны» вполне логичная и справедливая позиция. Но нужно искать и новые возможности, становиться в подлинно предпринимательскую позицию «я сам», и для этого город может кое-что сделать. Понимание «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» и что рядом никого нет, что ситуация продлится минимум на шесть месяцев – может заставить думать и действовать немедленно, – считает Сергей Маяренков.
Так, например, уже работает «Скорая предпринимательская помощь». При центре «Мой бизнес» запущена «горячая линия», группы в мессенджерах, где можно получить ответы и консультации по государственным мерам поддержки. Для тех, кто занял позицию «я сам», планируется расширять картину мира, показывать возможности, направлять в сообщества предпринимателей, которые находят новые решения, положительный опыт трансформации бизнеса в условиях кризиса, подбираем лекции, советы и тому подобное.
Также рабочая группа вышла с инициативой сбора данных о состоянии городской экономики через продуктовые сети, банки, интернет, предложила приготовить больше городских мест для уличной торговли по результатам снятия карантина. Направлено предложение по созданию комитета по экономическому развитию и разработана его структура. Разрабатывается идея презентаций новых проектов и иркутских стартапов в условиях «коронакризиса».
Кроме того, Сергей Маяренков по результатам работы группы, разговоров с предпринимателями, работы антикризисного комитета и собственного опыта, изучения различных материалов на тему, собрал несколько советов для бизнеса:
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