Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков: предприниматели разделились на две группы – «мне должны» и «я сам»

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор АНО «Иркутские кварталы» и член рабочей группы по поддержке предпринимательства, созданной в областном центре, Сергей Маяренков собрал советы бизнесу, как сделать первые самостоятельные шаги в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Ими он поделился на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Сергей Маяренков рассказал о том, что делает рабочая группа. Например, город через сеть тематических сообществ может улучшать уже принятые меры федерального и регионального уровня.

– Например: придумали хорошую меру поддержки – снижение или каникулы (не отсрочка) по арендной плате, арендатор, у которого прямой договор, получает меру поддержки, а как быть его субарендаторам? Многие продолжают начислять. Имеют ли право брать с них аренду, получив снижение? Начались вопросы и искажения норм, проявляются пробелы. Где-то работа по преодолению бюрократии стоит больше, чем мера поддержки, так как многие меры со звёздочками, – поясняет он. – Меры поддержки могут более точно достигать цели, всего не предугадать, поэтому нужно учиться быстро реагировать, давать обратную связь и работать как единое целое. Применение организационно-деятельностных игр (ОДИ) ускорило бы процессы и допускалось бы меньше ошибок, можно проводить эксперименты и прогнозировать реальные последствия.

Юристы также подняли вопрос о порядке допуска организаций (ИП) к осуществлению своей деятельности в период действия режима повышенной готовности на территории Иркутской области. Здесь важнейшей темой стала необходимость обозначить и донести до предпринимателей «правила игры».

– Многие сами могут спасти себя, но нужно показать, где выход из горящего помещения или хотя бы открыть его – сами найдут путь. А так, одни и те же заведения в разных районах города могут быть открыты, могут быть закрыты проверяющими, различия и в подходах регионов. Выходящие законы – новые и очень труднопонимаемы людьми без юридического образования, можно от непонимания создать еще больше проблем только, – говорит Сергей Маяренков.

Члены рабочей группы также предложили идею принять режим самозанятости на территории и выйти с инициативой на регион. Это даст людям возможность стать предпринимателями, поскольку другой работы может просто не быть.

Что касается мер муниципальной поддержки – снижения налогов и аренды, то они пока рассматриваются. Но многие предприниматели сами выступили за то, чтобы не трогать муниципальные налоги, они и так мизерные и ничего принципиально не решают.

– Вообще предприниматели разделились на две группы: «мне должны» и «я сам». В случае, когда законом лишили возможности работать, когда ты много лет платил налоги – «мне должны» вполне логичная и справедливая позиция. Но нужно искать и новые возможности, становиться в подлинно предпринимательскую позицию «я сам», и для этого город может кое-что сделать. Понимание «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» и что рядом никого нет, что ситуация продлится минимум на шесть месяцев – может заставить думать и действовать немедленно, – считает Сергей Маяренков.

Так, например, уже работает «Скорая предпринимательская помощь». При центре «Мой бизнес» запущена «горячая линия», группы в мессенджерах, где можно получить ответы и консультации по государственным мерам поддержки. Для тех, кто занял позицию «я сам», планируется расширять картину мира, показывать возможности, направлять в сообщества предпринимателей, которые находят новые решения, положительный опыт трансформации бизнеса в условиях кризиса, подбираем лекции, советы и тому подобное.

Также рабочая группа вышла с инициативой сбора данных о состоянии городской экономики через продуктовые сети, банки, интернет, предложила приготовить больше городских мест для уличной торговли по результатам снятия карантина. Направлено предложение по созданию комитета по экономическому развитию и разработана его структура. Разрабатывается идея презентаций новых проектов и иркутских стартапов в условиях «коронакризиса».

Кроме того, Сергей Маяренков по результатам работы группы, разговоров с предпринимателями, работы антикризисного комитета и собственного опыта, изучения различных материалов на тему, собрал несколько советов для бизнеса:

Ищите что растет. Когда что-то снижается, что-то обязательно растёт. Снижается покупательская способность - увеличивается количество клиентов с низким доходом. Снизилось очное общение – увеличилось онлайн. Найдите, что увеличивается прямо сейчас в вашей теме, свободное время сотрудников если увеличивается - это тоже ресурс, пустые площади увеличиваются - это ресурс и т.д. Практика «Форсайтов» и работа с трендами помогает.

Снижайте издержки. Генри Форд говорил, что секрет успеха – это наивысшее качество при наименьшей цене. Решайте задачу: как снизить издержки, цену на продукт и одновременно увеличить качество и прибыль компании.

Сейчас время думать. Разрабатывать программу развития компании. Никогда не было возможности собраться всем коллективом, всегда текучка мешала. Самое время сформировать единую картину мира.

Работать со знаниями. Повышать квалификацию персонала, передавать знания, искать новые знания. Учиться у лучших.

Сочетать несочетаемое. Оглянитесь и внимательно рассмотрите ближний круг – партнеры, клиенты, чем они занимаются, поищите, какой новый продукт в сегодняшних условиях возможен совместно, чего не может партнер без вас, а вы без него. Сейчас время сочетать все. Средства работы и технологии одного могут дать возможности другому.

Следить за самым проворным лидером. Какие новые средства он применяет в вашей отрасли? «Коронакризис» – это ускорение прихода новой промышленной революции (НПР), изучайте ее средства, изучайте проект Национальна технологическая инициатива, смотрите лекции Петра Щедровицкого и различных спикеров на эту тему. Простой пример с парикмахерской: сканирование головы и новые программы позволяют примерить прическу виртуально, потом стричь. В каждой отрасли есть место НПР, не думайте, что это вас не касается.

Средства удалённой работы. Изучайте средства удалённой работы: доставка, онлайн-продажи, построение личных сетей. Можно через доставку ремонтировать технику, ремонтировать одежду и т.п. Если нет возможности работать очно, отпустите эту идею и перестаньте бороться за прошлое, что невозможно – то невозможно, у вас теперь освободилось время для нового. Ищите решения вместе с клиентами, вместе с партнерами.

Нашли простой совет для гостиниц. У вас закрыт отель, нет туристов. Смотрим, что увеличилось: количество людей, находящихся постоянно дома, кто-то в квартире с родственниками, кому-то тесно. Можно предложить услуги длительного проживания в отеле в режиме изоляции, можно с питанием, сравнимая цена с квартирой должна быть. Спасете от разрушения многие семьи. Но нужно разбираться, возможно ли это сейчас по закону, выходить с предложениями.

Запускайте длинные процессы. Когда все в панике, можно начать: получать новые разрешения, лицензии, что-то согласовывать, что требовало бюрократических согласований, времени. Пусть время начнет работать на вас. Займитесь разработками новых продуктов, сертификацией. После кризиса вы будете иметь новые возможности, новые продукты.

Используйте закрытие бизнеса. Сделайте то, что нельзя было делать в присутствии сотрудников и клиентов, для чего необходима была остановка бизнеса.

Для продвинутых пользователей. Стройте цифровой двойник вашей деятельности, цифровой мир. Представьте: началось строительство виртуального города, с виртуальными жителями, что вы там будете делать? Какой ваш опыт и знания там пригодятся? Можно ли оказывать ваши услуги в этом виртуальном цифровом мире?

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