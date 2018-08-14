Эксперты о подорожании туров из Иркутска: пора ли срочно брать кредит на отдых или нет повода для паники?

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С прошлой недели в России активно растут курсы доллара и евро, с сегодняшнего дня, 15 августа, в связи с этим происходит перерасчет стоимости авибилетов иностранных компаний. Ожидается, что цены вырастут на 5-7%. Кроме того, падение рубля повлияет и на стоимость туров в целом. Иркутские турагенты рассказали Телеинформу о своем видении ситуации, ожиданиях и прогнозах. Мнения представителей турбизнеса по этому вопросу разделились – от нейтральной оценки до резко оптимистичных или пессимистичных прогнозов. Так, например, в агентстве «Пегас Туристик» уверены, что ничего критического на рынке не произойдет, никакого спада не будет, ведь «отдыхать всем хочется», так что люди как летали, так и будут летать. Более сдержан в своих оценках директор агентства «Арготур» Владимир Сверкунов. – Считаю, что нет повода нагнетать панику, вряд ли последствия будут критическими, – говорит он. – Тем более что цены на билеты и сейчас очень высокие – например, авиаперелеты в Китай стоят 40-60 тысяч рублей. Но происходящее, конечно, будет поводом для людей задуматься – в результате кто-то поедете, а кто-то – откажется. Директор «Трансаэро Турс» Галина Урлапкина уверена, что пока ситуация не критичная, хотя и настораживает. – Для людей, которые оплатили заказанные туры полностью, туроператоры уже выкупили билеты. И даже если где-то не успели это сделать, то после перечисления денег от клиента через нас туроператору, ни мы, ни покупатель уже не пострадаем. Что касается тех, у кого туры оплачены частично, то мы, после того, как начала расти валюта, всех обзвонили и предупредили об ожидаемом подорожании. Кто смог быстро найти деньги – тот оперативно доплатил. Для остальных будем делать перерасчет по факту – это предусмотрено договором, они в курсе и согласны, – говорит она. Галина Урлапкина считает, что рост курса валюты – временный, позднее ситуация стабилизируется, так что в турагентстве пока значительного спада не ожидают. – Сейчас людям лучше подождать с принятием решения о поездках – пока ситуация так или иначе стабилизируется, но для паники точно нет повода, – считает директор компании «Рамэс» Игорь Лиманский. Он подчеркнул, что сейчас курс валюты колеблется то вверх, то вниз – лучше дождаться, когда с ним возникнет хоть какая-то определенность. – Тем более, что летний сезон уже заканчивается, до периода новогодних праздников есть время на размышления, – отметил Игорь Лиманский. – Да и относительно зимних туров уже прошлый год показал небольшой спад – люди стали тщательнее считать деньги, предпочитают полететь, например, 5 января, а не отметить Новый Год за границей, при этом значительно переплатив за тур. Что же касается текущих туров, то вряд ли нынешний рост цен существенно на них повлияет. Даже те, у кого путевки оплачены частично, не кидаются сейчас срочно вносить остаток денег, влезая в кредиты – в отличие от того ажиотажа, который происходит на этой почве в Москве. Да и цены на туры у нас сейчас очень сбалансированы, «горящих» почти нет, так что здесь тоже существенного влияния подорожание не окажет. Председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма, директор Иркутского бюро международного туризма «Спутник» Игорь Коваленко считает, что в ближайшее время на рынке выездного туризма из-за роста цен на туры произойдет спад. – И наши авиакомпании не могут стать альтернативой зарубежным – у них стоимость билетов также зависит от курса валюты, – говорит он. – Так что вряд ли в ближайшее время произойдет просто переориентирование турпотока с выездного туризма на внутренний. У нас все еще зачастую качество предоставляемых услуг не соответствует их стоимости и отдохнуть за границей оказывается дешевле, чем в России. – У меня пессимистическое настроение, – говорит директор агентства «Байкальская Виза Авиа» Игорь Злобин. – Стоимость авиаперелетов не только за рубеж, но и по России и до этого была запредельной. К тому же люди не покупают туры внезапно, они планируют поездки заранее, рассчитывают бюджет – и если сейчас они в этот бюджет не смогут уложиться, то либо вообще не полетят, либо будут искать более дешевые варианты туров, возможность сэкономить. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

сбат

туризм Тэги: View the discussion thread.