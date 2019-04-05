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Экономика / Бизнес
06.04.2019

Эксперты: от нового закона о хостелах иркутская индустрия гостеприимства «не схлопнется»

Иркутская область, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Госдума РФ 4 апреля в третьем чтении приняла закон, запрещающий хостелам располагаться в жилых домах, если не соблюдены определённые условия. Запрет вступит в силу с 1 октября 2019 года. Иркутский бизнес, связанный с гостеприимством, от этого сильно не пострадает. Такое мнение высказали эксперты за круглым столом 5 апреля.

Законопроект начали разрабатывать в 2015 году, и ожидалось, что он вступит в силу с 1 июля 2019 года. С датой, однако, не согласились в Совете Федерации. Законом устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. Основной причиной, по которой было решено принять такой закон, послужили жалобы жильцов на шум и неудобство со стороны туристов.

– Хостел – это экономичное средство размещения, которое отличается невысокой стоимостью и возможностью проживания большого количества людей в одном номере. В Иркутской области, по данным мониторинга, 516 коллективных средств размещения. Хостелов насчитывается 51, это 1960 мест. Грубо говоря, это одна десятая от общего числа, – рассказала за круглым столом руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

По её словам, в основном в хостелах Иркутской области поселяются интуристы и российская молодёжь, предпочитающая путешествовать только с рюкзаком, но их значительно меньше. Кстати, как отмечает гендиректор иркутского «Арт-Хостела» Илья Шипицын, хостелы в жилых домах – это чисто российская «фишка», заграницей такого не встретишь.

– Если хостел где-то в подъезде, например, как в Санкт-Петербурге, где здесь же и бабушки живут, и туристы – для меня это ненормально. Это, конечно, беспокойство для жильцов. Хостел предусматривает постоянное движение людей, кто-то регулярно ходит, кто-то курит, – говорит он.

Вместе с тем, подчёркивает Екатерина Сливина, в Иркутской области почти нет хостелов в жилых домах, все они в основном размещаются в отдельно стоящих зданиях, потому на них закон никак не скажется.

– Законопроект полезен с точки зрения снижения уровня обеспокоенности жильцов домов. С другой стороны, мы все говорим о том, что отдых в нашем регионе связан со значительными расходами и наличие таких средств размещения позволяет их минимизировать, – считает руководитель регионального агентства по туризму. – Это палка о двух концах. Но я не вижу никакого беспокойства. Если говорить, что рынок хостелов в Иркутске «схлопнется», – то мне кажется, что нет. Большая часть таких объектов у нас расположены в центре города, в основном, они на первых этажах или в отдельных зданиях. Мне кажется, что серьёзной угрозы рынку туризма этот законопроект не принесёт, наоборот, упорядочит ситуацию.

С позицией Екатерины Сливиной согласна и президент ассоциации хостелов и мини-гостиниц Байкальского региона Марина Рубцова. Она отмечает, что в Иркутской области картина не так критична, как, например, в Санкт-Петербурге. Для Северной столицы, где хостелы зачастую расположены именно в жилом секторе, закон станет гильотиной. В Приангарье же доля таких объектов составляет меньше 10% от рынка.

– Паники нет. Законопроект обсуждается с 2015 года, основные игроки рынка малых средств размещения готовы к самому худшему. На самом деле, ничего нового этот закон не вводит. Есть правила оказания гостиничных услуг, есть Жилищный кодекс, санитарно-эпидемиологические нормы, нормы пожарной безопасности, ГОСТ и требования классификации мест размещения, под которую хостелы попадают в том числе, – объясняет Марина Рубцова.

Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома всё-таки будет можно. Это осуществимо, говорит юрист Алексей Ткач, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом если проводится реконструкция, нужно получить согласие всех собственников жилья в доме. Помещение также надо оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Кроме того, должен быть отдельный вход.

В связи с этим по кому действительно в Иркутской области может ударить закон, так это по апарт-отелям. По словам управляющей квартирного апарт-отеля «Высота» Алёны Ларионовой, перевод помещения из жилого в нежилое – достаточно длительный и дорогостоящий процесс. Иногда сделать этого не возможно, поскольку зачастую апартаменты расположены на верхних этажах домов.

Впрочем, говорит Алексей Ткач, в законе есть лазейка: владельцы апарт-отелей, например, могут использовать договоры коммерческого найма. Это позволяет не заниматься переводом помещений из жилого в нежилое. То есть гость должен подписать договор об аренде, фактически он становится обычным жильцом, который временно проживает в квартире. В этом случае получается, что владельцы апартаментов не оказывают гостиничных услуг. При такой схеме есть свои нюансы, связанные с компенсацией командировочных, говорит Алёна Ларионова. Те, кто приезжает в регион по работе, не смогут представить работодателю документы на возмещение затрат.

Тем не менее, по мнению Алексея Ткача, закон сам по себе хороший. Другое дело, что в нём не предусмотрен «пряник».

– У нас законы гораздо эффективнее работают, когда есть методы саморегуляции. Если появляются какие-то плюсы от того, что ты официальный хостел – то предприниматели сразу оформляются. А сейчас есть только минусы, потому что налоги вырастут и надо вкладывать большие деньги в переоборудование, сделать вход, собрать согласие собственников, договориться с соседями, которые иногда тоже хотят заработать на хостеле, – считает юрист.

Илья Шипицын считает, что ниша хостелов никогда пустой не будет: если они закроются в квартирах, то откроются в отдельных зданиях. Люди, которые занимаются бизнесом, в любом случае найдут из ситуации выход.

Алексей Ткач поддерживает: когда закон вступит в силу, те участники рынка, которые не смогут перевести свои помещения из жилых в нежилые, будут продавать эти площади и найдут другие. На это всё уйдёт время и деньги, но открыться заново им никто мешать не будет.

– Если рынок привлекателен, туристов много, то продали эти этажи, купили помещения на первых этажах, открыли новый хостел. Цена подпрыгнула, значит, желание заниматься этим бизнесом возросло, потому что рентабельность выросла, предпринимателей, оказывающих услуги, стало больше, конкуренция выросла. Как следствие цена снова отрегулируется, – отмечает юрист.

Однако Алёна Ларионова говорит, что чек неизбежно будет расти, поскольку стоимость квадратного метра коммерческого помещения в два раза выше, чем жилого, соответственно, потребуются дополнительные вложения. Алексей Ткач с этим соглашается, но отмечает, что варианты для развития всё равно останутся.

– Когда у нас уходил стрит-ритейл и появились крупные торговые центры, улица Урицкого, допустим, вообще освободилась. Лет 15 назад там себя люди чувствовали, как в метро. Сейчас это пустая улица, магазины перекочевали в ТЦ, соответственно, цена на первых этажах упала. Этот процесс может быть подхвачен и хостельерами, – заключает юрист.

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