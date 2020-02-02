Эксперты: Приангарье может стать доступнее для россиян из-за снижения турпотока китайцев

Иркутская область, 03.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты отмечают, что туризм в Иркутской области в ближайшее время ждет переориентация на туристов из России и европейских стран. Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции, из-за которой число китайских туристов в регионе упало. Тему обсудили 3 февраля на круглом столе, посвященном новому вирусу. С 29 января Китай ограничил для своих граждан выезд за пределы страны, поэтому объем туристических поездок сократился. Те китайцы, которые сейчас находятся на территории Иркутской области, отправятся домой в ближайшее время. Новые организованные группы пока не планируются. – Турбазы на Байкале, которые бронировали под организованные группы китайских туристов, попали под отмену брони. В каких объемах это произошло, пока сказать трудно, но факт такой есть. Между тем все свободные места сразу же выставляются на продажу на сайте и возможно что благодаря совместным усилиям туроператоров, агентства по туризму и событийному туризму получится эти потери каким-то образом компенсировать, – отметила исполнительный директор Сибирской Байкальской ассоциации туризма Анна Семина. Чтобы понести как можно меньше убытков, владельцы гостиниц должны будут запустить специальные акции и скидки. – Вполне возможно, что сейчас переориентация рынка произойдет. Иностранцы обычно планируют поездки на год вперед, поэтому время сейчас играет не в пользу всех этих баз отдыха, гостиных домов. Я бы на месте наших бизнесменов подумала про какие-то распродажи, акции интересные, за счет чего попытаться минимизировать потери от отмены брони. Потому что организованные группы действительно отменили свои поездки, – поддержала коллегу руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. По словам эксперта, посчитать более-менее точный ущерб турбизнесу Иркутской области можно будет в середине апреля, когда статистику соберет миграционная и налоговая службы. Сейчас эксперты делают осторожные прогнозы о том, что регион может «откатиться» на уровень пятилетней давности, когда в Приангарье преобладал летний туризм, а зимой был некоторый «провал». Между тем и Анна Семина, и Екатерина Сливина говорят о том, что краха туристической отрасли в регионе не будет. В свою очередь московские эксперты уже подсчитали, что из-за вспышки коронавируса туристический бизнес в России может потерять до 100 миллионов долларов в том случае, если выезд китайских туристов за границу не восстановят до конца марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Выездной туризм в России также пострадает. Уже сейчас эксперт говорит о потерях в размере 500-700 миллионов рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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