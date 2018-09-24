Есть ли польза от нефти в регионе, где ее добывают: куда идут налоги недропользователей Приангарья

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская нефтяная компания третий год выступает крупнейшим налогоплательщиком Приангарья. Телеинформ попробовал разобраться, хорошо или плохо то, что регион «садится на нефтяную иглу», и какая Иркутской области реальная польза от якорного плательщика. Стоит отметить, что еще в прошлом году ведущий российский эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич заявляла, что наличие природных ресурсов, особенно нефти, – конкурентное преимущество Иркутской области, которое непременно следует использовать. – В добыче нефти такие экономические возможности, что нашему машиностроению и не снилось. Так что ресурсы никто не отменяет. Кроме того, бизнес идет туда, где он четко видит прибыль. А прибыль он видит в нефтегазе и крупных агломерациях. Именно туда идет почти четверть инвестиций в РФ, – отмечала Наталья Зубаревич в рамках выступления в иркутском Клубе публичной политики. Напомним, что по данным УФНС по Иркутской области, только в 2017 году налоговые поступления в консолидированный бюджет региона возросли на 10% и составили 128 млрд рублей, а платежи в консолидированный федеральный бюджет выросли к предыдущему году почти на треть – до 320 млрд рублей. При этом основной удельный вес платежей – около 39% или 72 млрд рублей – пришелся на налогоплательщиков, осуществляющих добычу полезных ископаемых – в Приангарье это, в основном, нефть и газ. Председатель иркутского регионального отделения «Опоры России», депутат Законодательного собрания Приангарья Александр Якубовский отмечает неоднозначность такого явления. – С одной стороны, то, что на протяжении нескольких последних лет такие предприятия формируют основную долю налоговых доходов региона, создает тревожную тенденцию к зависимости областной казны от одного или нескольких крупных предприятий. В то же время любое крупное добывающее производство, развивающее собственные мощности, стимулирует вокруг себя и развитие смежных компаний малого и среднего бизнеса, которые могут заниматься как обслуживанием добывающего комплекса, так и реализовывать проекты по глубокой переработке и производству продукции на основе добываемых ресурсов, – говорит Александр Якубовский. Между тем, по прогнозам ИНК, ее доля налоговых платежей в консолидированный бюджет Приангарья за 2018 год составит около 12% от доходной части, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 2,5%. Если рассмотреть последние пять лет – в 2013 году для более справедливого распределения доходов от налога на прибыль был введен механизм консолидированной группы налогоплательщиков, – то наглядно видно, что налоговые выплаты ИНК неуклонно растут. В 2013 году из всех поступлений, а это свыше 31 млрд рублей, 87% средств (27 млрд рублей) поступили в федеральную казну. Отчисления ИНК в региональный бюджет составили чуть более 3 млрд, в местный – свыше 850 тысяч рублей. К 2017 году налоговые платежи компании выросли более чем вдвое, до 67 млрд рублей. И уже из этих денег в федеральный бюджет было перечислено 79% (53,6 млрд рублей), а в региональный – свыше 13 млрд, что составило 9,5% от всех налоговых доходов региона. Согласно налоговому законодательству, вне зависимости от места регистрации предприятия перечисляют в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость, 3% налога на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, водный налог. В региональную казну поступают 17% налога на прибыль, транспортный налог, налог на имущество организаций, 85% налога на доходы физлиц. Александр Якубовский считает большим плюсом для региона то, что такой крупный налогоплательщик, как ИНК, зарегистрирован в Иркутской области и исполняет все финансовые обязательства на территории региона. – Но прибыль компании сильно зависит от ситуации на мировых рынках, – говорит он. – Поэтому нынешнее благоприятное финансовое положение Иркутской области дает отличные возможности для процесса диверсификации экономики. В долгосрочной перспективе нельзя полагаться только на крупные предприятия нефтегазовой отрасли. Региональным властям важно уже сейчас прилагать все усилия для создания условий развития малого и среднего бизнеса, чтобы в конечном итоге ключевую роль в налоговых доходах бюджета играли именно они. Между тем, отметим, размер социальной помощи районам со стороны ИНК в этом году составит около 200 млн рублей. По данным компании, на начало года с правительством Иркутской области было подписано соглашение о финансировании социальных мероприятий почти на 80 млн рублей. Помимо помощи муниципалитетам Усть-Кутского, Нижнеилимского, Катангского и Киренского района, были проспонсированы фестивали «Звезды на Байкале», «Поэзия на Байкале», театральный «Северный десант», поддержаны грантовые проекты Восточно-Сибирского отделения РГО. К слову, до конца года, по информации ИНК, ожидается подписание еще одного дополнительного соглашения по увеличению этих выплат. Речь идет о деньгах, которые ИНК направила в течение года на реализацию социальных и благотворительных проектов. Напомним, крупнейший из них – это оборудование для областного онкологического диспансера стоимостью 52 млн рублей, также ИНК передала ИГУ 10 млн рублей на создание и оснащение учебно-научной лаборатории экспериментальной геологии. Еще 3 млн рублей компания направила на поддержку проведения Байкальского водного форума в сентябре этого года, 3,5 млн рублей – на приобретение специализированного тренажера по эксплуатации газовых скважин для ИРНИТУ. Были профинансированы еще несколько крупных культурных мероприятий. Таким образом, можно отметить, что непосредственно жители Иркутской области могут видеть результаты работы ИНК, в том числе, в разрезе социальной помощи. Остается лишь рассчитывать, что и другие региональные предприятия-налогоплательщики переймут этот опыт. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр якубовский

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