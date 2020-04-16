«Голод нам не грозит»: как агропром Иркутской области отозвался на нестабильную экономическую ситуацию

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Аграрный сектор – одна из немногих отраслей экономики, которая продолжает работать в штатном режиме в условиях нестабильной ситуации на мировом и российском рынке. В Иркутской области по ранней весне раньше обычного начнется посевная и тревог, связанных с нестабильным рублём и пандемией коронавируса, селяне не испытывают. Впрочем, проблемы есть. Правда, они из разряда «вечных». О том, что как себя чувствует сельское хозяйство сегодня – в материале Телеинформа. «Сам помирай, но хлеб сей» В этом году в Иркутской области очень теплая весна. Аномальный апрель принёс температуры на шесть-девять градусов выше обычного. А это значит, что и земля готова раньше принять семена зерновых. В некоторых районах уже начались весенне-полевые работы, чтобы в третьей декаде апреля приступить к посевной. – В мире, в России сложная обстановка в целом, но что касается селян, то нам ни в коем случае поддаваться панике нельзя, потому что заповедь у нас такая: сам помирай, но хлеб сей. Поэтому все работают, все готовы выехать на поля, где-то идёт подготовка, внесение удобрений, закрытие влаги. Нам надо обезопаситься и от пожаров, которые уже начались, потому проводится опашка, – говорит исполнительный директор агропромышленного союза Иркутской области Павел Соболев. Семенами агромпром Иркутской области обеспечен в полном объёме: заготовлено 20 тысяч тонн элитных семян, рассказывает председатель комитета по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере ТПП Восточной Сибири, руководитель филиала Российского сельскохозяйственного центра по Иркутской области Анатолий Полномочнов. Всего по области в запасе на этот год: 130 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых. Проблемы с обеспечением если и могут возникнуть, то точечно, у каких-то единичных хозяйств. – Конечно, на фоне понижения цен на нефть в будущем, если будет всё дорожать, все процессы будет проводить сложнее. Но в целом всё проходит в плановом режиме, коронавирус на семена, слава богу, не влияет. Если не будет такого ЧС, как в Тулуне прошлым летом, то всё пройдёт нормально, – говорит Анатолий Полномочнов. Россельхозцентр имеет в каждом районе свои филиалы, потому, если какие-то проблемы возникают у хозяйств, то сотрудники учреждения о них знают. Пока их нет. В правительстве Иркутской области также отмечают, что коронавирусная история обходит стороной сельское хозяйство, тем более, что предприятия этой сферы – среди тех, кому разрешено работать в это нелёгкое время. – У нас все мероприятия по коронавирусу никоем образом не останавливают аграрный сектор. Все понимают, что сейчас начинаются весенне-полевые работы, поэтому здесь всё как положено, – отметил на заседании комитета по законодательству в сфере сельского хозяйства ЗС Иркутской области и.о. зампреда регионального правительства Теймур Магомедов. Не безоблачная ситуация Более того, по мнению чиновника, именно сейчас в условиях закрытых границ на рынке может возникнуть ниша, которую могут занять местные товаропроизводители. Это высказывание, впрочем, вызвало некий скепсис у депутатов. – Не соглашусь с тем, что сейчас хороший шанс. В условиях макроэкономического кризиса этого не произойдёт. Аграрии зависят и от курса рубля, и от ситуации в стране. Многие эффективные производители ещё не получили деньги из бюджета, а весенний день год кормит, потому промедление крайне опасно. Кроме того, многие закредитованы, покупали технику и оборудование в лизинг, потому ситуация в банковском секторе их тоже беспокоит: будут ли отсрочки и снижение процентных ставок, – считает глава комитета по сельскому хозяйству Роман Габов. Неполученные средства, о которых говорит депутат, – это несвязанная поддержка, которая выделяется из бюджета области. Она уходит на возмещение части затрат на ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений и так далее. – Сегодня мы, крестьяне, вышли в поле, по сути дела, без бюджетной поддержки, не в полной мере приобретены ГСМ, удобрения. Хотя техника готова на 95%, но эти вещи мы начнём подвозить «с колёс». Эта тема не проработана до конца, это о том, о чём товаропроизводители сигнализируют в Минсельхоз, в правительство, но пока с мёртвой точки не сдвинулась проблема, – делится Павел Соболев. С горюче-смазочными материалами, кстати, тоже возникают вопросы. По словам эксперта, сейчас не отпускается летняя «солярка», аргументируется это тем, что её ещё не начали производить. Потому фермерам приходится закупать зимнее топливо, которое значительно дороже. Что касается возможности прорыва, о котором говорит Теймур Магомедов, то, по мнению Павла Соболева, это было бы проще, если бы на рубль произведённой продукции оказывалась бы поддержка в размере 98 копеек, как в некоторых европейских странах. В Иркутской области, да и в России в целом, эта сумма в два-четыре раза ниже. Впрочем, и тут аграрии могут «вытянуть» с обеспечением продукцией хотя бы региона. Это в своё время показало, например, продуктовое эмбарго, введённое в России в 2014 году. – Несмотря на объёмы поддержки, тогда производство пошло вверх, и сейчас мы продаём пшеницы за границу больше, чем экспортируем оружия. Крестьянин и сегодня готов работать, но нужна слаженная чётко скоординированная политика и экономического, и финансового блока, – считает исполнительный директор агропромышленного союза Иркутской области. Иркутская область области, по данным Павла Соболева, на 100% обеспечивает себя по яйцу, картофелю, мясу птицы, на 87% – по молоку. Сложности есть по говядине и свинине, но с остальными продуктами всё в норме. – Поэтому нам голод не грозит, а от иссякшего импорта мы не думаю, что пострадаем. Фрукты сами нам привезут, потому что у них рынка сбыта иначе не будет, остальное – всё нормально будет, – говорит он. (Не)льготное кредитование Поддержки от государства аграрии ждут как манны небесной по одной простой причине: получить кредит на развитие своего хозяйства не так-то просто. Льготное кредитование с лёгкостью получают крупные агропромышленные комплексы, а малым фермерским хозяйствам и линейным производствам приходится за банками побегать. Проблема возникла не вчера, не с приходом коронавируса, внесшего смуту в мировую экономику, и не с колебанием курса рубля, которое сделало шатким экономику российскую. – Эта проблема существует с 2016 года, когда пошли первые льготные кредиты. В первый год мы получили восемь кредитов, из них три – только малые предприятия, остальные – агрохолдинги. Малые фермерские хозяйства по три-четыре месяца ходят за этими банками, которые проверяют всё и вся. Многие кредитуются по нескольку лет у тех же самых банков, но постоянно какие-то новые требования, бумаги. В результате мы каких-то новых кредитов льготных не получаем, потому что выискиваются различные причины, чтобы не дать под 3-5% кредит. Говорят, что нестабильное предприятие, потому получайте коммерческий кредит. Это очередная долговая яма, – делится Павел Соболев. По его мнению, этот вопрос должен стоять на контроле у Минсельхоза и Минфина Иркутской области. Тем более, что банки, работающие с аграриями, получают на это огромные средства из федерального бюджета. В Минсельхозе Телеинформу, впрочем, пояснили, что обращений от фермеров Иркутской области по поводу сложностей с получением кредитных средств от банков, по данным на 13 апреля, не поступало. Сейчас, говорят в ведомстве, для проведения сезонных полевых работ требуются краткосрочные кредитные ресурсы в размере 660,7 млн рублей. – Планом льготного краткосрочного кредитования на 2020 год Иркутской области первоначально был предусмотрен объём субсидий в размере 92,3 млн рублей, в том числе по малым формам хозяйствования – 18,5 млн рублей. 30 марта 2020 года Минсельхозом России увеличен годовой лимит объема субсидий на льготное кредитование по направлению «Растениеводство» на 1,9 млн рублей и составляет 94,2 млн рублей, – рассказали в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Минсельхозом России на проведение сезонных полевых работ уже одобрены 13 заявок на сумму 460 млн рублей по льготному краткосрочному кредитованию. Из общей суммы 62 млн рублей – это кредиты по шести заявкам от малых предприятий. – Работа уполномоченных банков с потенциальными заемщиками по подаваемым заявкам не прекращается, реестры заемщиков на получение льготных краткосрочных кредитов направляются в Минсельхоз России на рассмотрение, – говорят в региональном Минсельхозе. Кроме того, Фонд микрокредитования Иркутской области сельхозтоваропроизводителям региона выдал шесть займов на сумму кредитных ресурсов 19,6 млн рублей по процентной ставке от 3,75 до 7,25. В «Россельхозбанке» – основном кредиторе агропромышленного комплекса – говорят о росте объёмов льготного кредитования. По данным пресс-службы иркутского филиала финансовой организации, к 1 апреля в регионе на проведение сезонных работ выдали 541 млн рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по статистическим данным, объём кредитования малого и среднего бизнеса превысил показатели первого квартала прошлого года более чем в три раза, предприятий крупного бизнеса – на 18%. Отстроченные последствия Впрочем, говорить о том, что агропром Иркутской области подвержен только «внутренним» проблемам не приходится. Сейчас товаропроизводители не сильно ощущают влияние разворачивающегося вокруг кризиса, но вряд ли их это обойдёт стороной совсем. Сегодня за помощью к властям обращаются сфера услуг, торговля, индустрия развлечений, строительная сфера. Завтра в очередь могут встать сельское хозяйство и пищеперерабатывающая промышленность. – Аграрии наши готовятся к весенней полевой кампании, вообще к сельскохозяйственному году. Но далеко не безоблачная ситуация у нас складывается в преддверии даже посевной кампании, в том числе с финансированием тех направлений, которые уже должны быть. Но в любом случае сельское хозяйство и пищеперерабатывающая промышленность в стороне от всех этих экономических процессов не останутся. Рано ли поздно они почувствуют спад экономики и покупательской способности, а также проблемы с экспортом продукции в другие регионы и страны, – считает Роман Габов. Поэтому властям необходимо принять превентивные меры и быть готовыми к тому, что сельхозтоваропроизводители пойдут, рано или поздно, за помощью и в правительство, и в банки. Первые звоночки, конечно, уже есть. Как отмечает Павел Соболев, все отдают себе отчёт в том, что и в России, и в области складывается непонятная экономическая ситуация. В стране снизился объём товарооборота на 35%, в том числе и по продовольствию, есть проблемы и со сбытом. Как вариант поддержки и сельхозтоваропроизводителей, и нуждающегося населения могут быть специальные продовольственные карточки, считает эксперт. Этот проект прорабатывался в 2016 году, но дальше не пошёл. Он направлен на адресную помощь и предполагает выкуп у производителей за бюджетные деньги определённого набора продуктов и товаров первой необходимости. Так, говорит Павел Соболев, мы все кризисы переживём. – Но в целом панику разводить никакую не надо. Наши товаропроизводители ответственно подходят к вопросу, всё понимают. Просто надо выполнять взаимные обязательства, тогда всё будет хорошо, – говорит он. – Настрой у нас позитивный, скот кормится, доится, посевные работы начинаются. Наша задача сегодня – не уменьшить объёмы производства, площади посевов. То, что запланировано по программе и то, что министерство озвучивало, к этому крестьяне готовы. Алёна Кашпарова, Телеинформ

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