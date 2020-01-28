Игорь Кобзев заявил, что Иркутская область в 2020 году может стать пилотной зоной по тушению лесных пожаров

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область в 2020 году может стать пилотной зоной по тушению лесных пожаров. Если пожароопасный сезон будет пройден хорошо, опыт региона будет внедряться в других территориях. Об этом заявил врио губернатора Игорь Кобзев на заседании КЧС, которое состоялось 28 января. Совещание, длившееся больше двух часов, посвятили подготовке к пожароопасному сезону, ликвидации последствий наводнения летом 2019 года, ситуации с опасными отходами БЦБК и Усольехимпрома. Однако большую часть времени все же уделили лесным пожарам. Представители Федерального агентства лесного хозяйства уверены, что большая часть из них связана с незаконными рубками, которые зачастую выдают за необходимые санитарные. – Сначала леса поджигают, затем рубят, либо наоборот, сначала рубят, а потом, чтобы уничтожить следы, поджигают. В этом году все санитарные рубки приостановлены, посмотрим, как изменится ситуация. Если перестанем гореть, значит, все проблемы решили. Если же нет, нам предстоит и дальше решать их, – отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов. Его поддержал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, озвучив статистику, что из 100% незаконных рубок в России от 60 до 80% приходятся на Иркутскую область. Такие цифры говорят о многом. Однако не только это – причина таких катастрофических последствий от лесных пожаров. Многие леса попадают в зону контроля, туда трудно добраться и возгорания там даже не берутся тушить. – Лесопожарный сезон 2019 года не был исключительным, но впервые за многие десятилетия без бездефицитным в финансовом отношении. Оказалось, что мы технически не готовы не только тушить пожары в зоне контроля, мы даже на уровне подготовки к сезону не рассматриваем возможность с ними работать. Система оказалась не готова работать в условиях бездефицитного бюджета, – отметил Николай Кротов. Он добавил, что необходимо приобретение спецтехники, привлечение большего количества специалистов, в том числе, из федерации. Игорь Кобзев заметил, что регион готов создавать дополнительные посты, пожарные станции, хозяйственные центры. – В наших силах сделать экспериментальный штаб по тушению пожаров на территории Иркутской области, увеличить количество людей, но мы должны понимать, что это будет эффективно. Может быть, станем пилотной зоной для всех других, – подчеркнул врио губернатора. Депутат Госдумы от Иркутской области Николай Николаев, также присутствовавший на совещании, обратил внимание на то, что в этом году наконец-то изменится методика распределения субвенций из федерального бюджета в регионы на тушение лесных пожаров. Кроме того, появится методика определения потребностей каждого региона в необходимых инструментах для борьбы со стихией. Политик выразил уверенность, что это поможет Иркутской области «пальму первенства по количеству сгоревших лесов» какому-нибудь другому региону. Сергей Аноприенко добавил, что факт его присутствия на совещании в Иркутске говорит о том, что Иркутской области уделено максимально пристальное внимание, чтобы в 2020 году ситуация с лесными пожарами улучшилась. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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