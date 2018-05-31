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01.06.2018

Иркутск замкнул тройку сибирских городов по стоимости бензина

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Литр бензина в Иркутске к 27 мая в среднем строит 42,02 рубля, сообщает Росстат. Это на 85 копеек дороже, чем было в середине мая.

Литр бензина марки АИ-92 к 27 мая стоил в среднем 40 рублей 70 копеек, АИ-95 – 42 рубль 20  копеек, АИ-98 – 45 рубля 30 копеек, дизельное топливо – 44 рубля 50 копеек.

Средняя цена бензина по СФО составляла 41 рублей 45 копеек. Впрочем, на прошлой неделе Иркутск перестал быть самым дорогим сибирским городом для автомобилистов, теперь он замыкает тройку лидеров. Чита снова возглавила этот рейтинг. Средняя стоимость бензина в столице Забайкалья к 27 мая составляла 42 рубля 10 копеек за литр. На втором месте – Кызыл, где бензин стоил 42 рубля 9 копеек.

Дешевле всего бензин на прошлой неделе стоил в Абакане – 40 рублей 81 копейка, Горно-Алтайске – 40 рублей 63 копейки и Барнауле – 40 рублей 55 копеек.

Всего, по данным Росстата, рост цен отмечался в 81 столице российских регионов. Более всего цены на него увеличились в Петропавловске-Камчатском – на 4,6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово – на 3,0-3,4%.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака, с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены на 3 тысячи и 2 тысячи рублей, а с 1 июля 2018 года их могут понизить ещё на 700 рублей. Однако эта мера позволит лишь стабилизировать цены на нефтепродукты, а не понизить их.

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