Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область готовит свои предложения в федеральный закон об инвестициях и инвестпроектах. Основные вопросы обсудили депутаты Заксобрания, представители правительства Иркутской области, а также руководители крупных предприятий региона на круглом столе 29 ноября 2019 года. – Изменения законодательства в сфере инвестиций назрели давно. Новые законы должны эффективно работать на создание комфортной среды для развития предпринимательства, защиты их капиталовложений. Нам нужно активно включиться в процесс обсуждения, чтобы в проекте закона были учтены предложения из регионов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал, что законопроект по сути является инвестиционным кодексом России. А значит, должны учитываться запросы населения и бизнеса всей страны, – обратился к присутствующим со вступительным словом спикер Законодательного собрания области Сергей Сокол. Он отметил, что Иркутская область имеет богатый потенциал, но все-таки нуждается в улучшении инвестиционного климата. По официальным источникам регион занимает второе место в СФО по показателю объема вложений в уставной капитал, но Иркутскстат констатирует, что во многих сферах наблюдается снижение инвестиционной активности. – Нам вместе нужно подумать о механизмах, которые будут работать не на бумаге, а на деле. Чтобы инвесторы вкладывали свои средства в экономику региона, им нужны понятные условия, стабильные гарантии, разные виды господдержки и, возможно, особые налоговые режимы. Законопроекты, обсуждаемые сегодня, как раз направлены на решение этих задач, –резюмировал спикер областного парламента. Модератор круглого стола, вице-спикер Ольга Носенко подчеркнула, что сегодня в сфере инвестиций действует законодательство 90-х годов и оно уже давно устарело. – Необходимо принять инвестиционный кодекс, который обеспечит бизнесу стабильность и сохранность инвестиций. Законопроект позволит создать более привлекательные инвестиционные условия на территории нашей страны и поможет привлечь даже иностранных бизнесменов, – отметила Ольга Носенко. Затем с докладом о проекте закона выступила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова. Она отметила основные положения документа, подчеркнув, что он предусматривает два режима поддержки инвестиций – общий и проектный. Общий призван обеспечить соблюдение законодательства в сфере ведения деятельности предпринимателей, проектный регулирует заключение инвестиционных соглашений. Также замминистра остановилась на тех замечаниях, которые подготовили сотрудники Минэкономразвития региона. Во-первых, законопроект об инвестициях не дает четких определений понятиям «инвестиции» и «капитальные вложения», из-за чего могут возникнуть разночтения. Во-вторых, в рамках инвестсоглашений определяется ответственность субъекта по возмещению убытков, которые может понести компания, однако не прописан объем и проценты, которые регион должен возместить компаниям-инвесторам. Из-за этого в экономике региона невозможно будет просчитать размер выпадающих и недополученных доходов. Также есть вопросы к пункту о возмещении затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Их, по словам Марины Петровой, нужно обговорить уже на этой стадии формирования закона. Свои замечания также высказали крупные предприятия, работающие на территории региона. Например, руководитель представительства объединенной компании РУСАЛ в Иркутской области Александр Балабанов отметил, что из-за затянутых сроков принятия законопроекта инвестиционные программы компании не попадают под его действие. Поэтому надо распространить действие нормативных актов и на только начинающиеся, и на уже реализуемые инвестпроекты. Представляющий интересы компании «Полюс» Андрей Южаков высказал мысль о том, что меры поддержки, которые действуют в Иркутской области для инвесторов, зачастую не соотносятся между собой. Более того, то, что принимается, не всегда реализуется. По итогам круглого стола все предложения его участников будут собраны в единый документ, которые направят в Москву для включения в проект федерального закона об инвестициях. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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