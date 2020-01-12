К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь «Росатом»

Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь госкорпорацию «Росатом». Об этом 13 января на оперативном совещании в правительстве региона сообщил врио губернатора Игорь Кобзев. Он поделился своими впечатлениями от поездки на промплощадку предприятия: – То, что я там увидел, в любой момент может привести к ЧС. На следующей неделе мы встречаемся с руководством Росатома и определимся с технологией работ с учетом класса опасности. В дальнейшем сформируем системный план по приведению этой территории в безопасное состояние. О текущей ситуации с ликвидацией последствий деятельности «Усольехимпрома» рассказал заместитель председателя правительства региона Теймур Магомедов: – В ближайшее время мы ждем подтверждение из Москвы, что финансирование на ликвидацию последствий деятельности цеха ртутного электролиза будет, в нашем бюджете уже деньги заложены. Ликвидация цеха ртутного электролиза. Он также рассказал о ходе ликвидации опасных веществ, обнаруженных на территории промплощадки, и ходе ее дообследования для выявления оставшихся. – Но есть специфика действующего законодательства – вся территория разбита на очень большое количество собственников, которые там на разных правах находятся, нам нужно решить вопрос о ликвидации помещений, – отметил зампред. – Минимущество сейчас отрабатывает с собственниками вопрос – в каком формате мы можем вывести это все в единую цельную плоскость. По поводу Росатома – безусловно, самое лучшее решение, чтобы он зашел как единый оператор на весь объект. Но для этого нам необходимо включить всю площадку «Усольехимпрома», а не только цех ртутного электролиза, в перечень объектов накопленного вреда. Недавно пришли последние результаты исследования Росприроднадзора, сейчас мы их тщательно изучим, и попробуем по такому пути пойти. Думаю, Росатому будет правильно брать весь пласт. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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