К началу мая в Иркутске снова подорожал бензин

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным Росстата, средняя цена за литр бензина в Иркутске с 23 по 29 апреля повысилась до 40 рублей 55 копеек. Столица Приангарья продолжает удерживать пальму первенства по дороговизне автотоплива в Сибири. В целом по России стоимость бензина выросла за неделю еще на 17 копеек.

Литр бензина марки АИ-92 на прошлой неделе в Иркутске подорожал до 39,23 рубля, АИ-95 – до 40,93 рубля. На 13 копеек повысилась стоимость АИ-98 и дизельного топлива – за литр требуют 43,83 и 43,03 рубля соответственно.

По данным аналитиков, к 29 апреля в 71 центре субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске – на 1,0-1,3%. В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,4%.

Напомним, по мнению ряда экспертов, цены на бензин будут расти от недели к неделе.