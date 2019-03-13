КСП Иркутской области усмотрела нарушения бюджетного законодательства в работе Минкульта региона

Иркутская область, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС Приангарья 12 марта рассмотрели законность и эффективность использования средств облбюджета, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий, связанных с празднованием 80-летия образования Иркутской области. Выборочную проверку проводила Контрольно-счетная палата Иркутской области. Были рассмотрены три проекта, организованные региональным министерством культуры и архивов и подведомственными ему учреждениями – драмтеатром имени Охлопкова, областными филармонией и краеведческим музеем, Иркутским домом литераторов, а также библиотекой имени Молчанова-Сибирского. Речь шла о международном форуме «Байкал-Тотем», праздновании 80-летия со дня рождения Валентина Распутина и Днях Иркутской области в Москве. Напомним, все эти события проходили в рамках празднования 80-летия Иркутской области. В общей сумме на все сопутствующие мероприятия из облбюджета выделили 3,6 млрд рублей. Что касается «Байкал-Тотема», в него входили 37 мероприятий, включая два, проведенные в Байкальске. Из областного бюджета профинансировали 23 из них на общую сумму 22,9 млн рублей, на остальные 14 выделялись деньги из собственных средств учреждений культуры. На заседании зампредседателя КСП Иркутской области Юлия Махтина отметила, что в рамках контрольного мероприятия министерство культуры не представило все предварительные сметы учреждений на проведение международного форума на сумму 44 млн рублей. По ее словам, ряд нарушений был также связан с тем, что часть средств должна была быть предоставлены учреждению в форме «субсидий на иные цели», а не «субсидии на выполнение государственного задания», как это было сделано. – Вместе с тем показатели, характеризующие качество и объем государственных услуг, достигнуты в полном объеме, однако отмечены отдельные недостатки, технические ошибки при оформлении и заполнении отчетов учреждениями, – сообщила Юлия Махтина. – Кроме этого, установлены случаи уменьшения объема финансового обеспечения выполнения государственного задания в течение срока его выполнения без внесения изменений в отдельные государственные задания в отступление от требований регионального законодательства. На финансирование мероприятий в рамках празднования 80-летия со дня рождения Валентина Распутина из областного бюджета было выделено 16,5 млн рублей, в частности, 4 млн получил Иркутский дом литераторов. За счет этих средств издали сборник воспоминаний и три тома прозы писателя в серии «Народная библиотека» – «Деньги для Марии», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», общий тираж составил более 15 тысяч экземпляров, из них около 13 тысяч передали в фонды «Молчановки», некоторую часть вручили участникам юбилейных мероприятий. В настоящее время в фонде Дома литераторов, по данным КСП, числится почти 2000 книг, по мнению аудиторов, это слишком большой остаток, что позволяет сделать предположение о невостребованности такого количества экземпляров. Кроме того, отметила Юлия Махтина, региональный Минкульт нарушил областное законодательство, компенсировав драмтеатру имени Охлопкова 1,6 млн рублей, потраченные на постановку спектакля «Прощание с Матерой» из собственных средств учреждения. Бюджетные деньги были перечислены как за выполнение госзадания, хотя премьера этого спектакля прошла раньше, чем оно было утверждено. – Действующее законодательство не предусматривает случаев возмещения кассовых расходов, понесенных автономным учреждением, за счет средств, полученных от разрешенных видов деятельности со счетов, открытых ему в кредитных организациях, средствами субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Деньги должны перечисляться на лицевой, а не расчетный счет организации. А это значит, что министерством культуры нарушен порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания, – пояснила представитель КСП. Относительно Дней Иркутской области в Москве тоже было выявлено нарушение порядка выделения средств. Общее финансирование из облбюджета составило 14,7 млн рублей. Примерно половину перечисленных бюджетных денег составили командировочные расходы, 13,5% – гонорар пианисту Денису Мацуеву. Кроме того, отметила Юлия Махтина, пять сотрудников Минкульта Приангарья – министр, ее заместитель и три начальника отделов – сопровождали в Москве представителей культурных учреждений региона, но не написали по итогам поездки отчетов о командировках. – Затраты на командировочные расходы подтверждены первичными документами по проезду, проживанию и данными бюджетного учета на сумму 473,6 тысячи рублей, остаток командировочных удержан из заработной платы по заявлениям. Однако отсутствие отчетов не позволило определить содержание задания по организации и проведению культурной программы в рамках Дней Иркутской области – какие непосредственно производственные вопросы решались в течение 11-ти календарных дней служебной командировки, – сказала представитель КСП. Она подытожила: в ходе проверки установлено, что министерство культуры в нарушение порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели предоставило субсидии в общей сумме 16 млн 513,8 тысячи рублей при отсутствии заявок учреждений, учитывающих количественные и стоимостные показатели реализуемых областными бюджетными и автономными учреждениями мероприятий. В связи с озвученными замечаниями участники заседания предположили, что, возможно, несовершенен сам порядок выделения средств. Парламентарий Сергей Бренюк предложил его доработать: – Возможно, если его изменить, то какие-то нарушения перестанут быть таковыми? Но важно при этом не пойти на поводу у одной из сторон, нанося ущерб общему процессу, – сказал он. Представители КСП на это пояснили, что порядок формирования государственного задания установлен правительством Иркутской области. Нарушений же реально избежать, если все делать своевременно. На это депутат Ольга Носенко предположила, что, может быть, дело в непрофессионализме отдельных сотрудников Минкульта, которые с ошибками представляли отчеты и согласовывали выделение средств. Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, со своей стороны, признал часть замечаний КСП справедливыми, при этом подчеркнув, что нецелевого и неэффективного расходования средств при проверке выявлено не было. Он пояснил, что вся проверка велась в напряженный период – в последние две недели года, наложившись на отсутствие своевременных коммуникаций между министерством и КСП. Он сказал, что часть замечаний Минкульт принял к сведению, не согласившись, в основном, с требованием административного наказания в связи с компенсацией кассовых расходов драмтеатру. Впрочем, в этом случае, отметили представители КСП, решение уже вынесет мировой суд – слушание пройдет 25 марта. По итогам обсуждения министерству культуры и архивов Иркутской области рекомендовано принять меры к устранению выявленных нарушений, представив информацию об этом в комиссию по контрольной деятельности ЗС. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... валентин распутин

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