Лесопользователей Приангарья, не помогающих тушить лесные пожары, лишат права заготавливать древесину

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Лесопользователей Иркутской области, которые не будут исполнять свои обязательства в части помощи при тушении лесных пожаров, будут лишать права осуществлять лесозаготовки. Об этом заявил и.о. регионального Минлеса Дмитрий Петренев на лесном форуме в Иркутске 22 января.

Напомним, мероприятие проходило на площадке прокуратуры Иркутской области. Как пояснил Дмитрий Петренев, надежность арендаторов лесных участков и помощь, которую они должны оказывать для тушения лесных пожаров, крайне необходимы для исключения чрезвычайных ситуаций.

– Мы не должны допустить повторения лесных пожаров прошлого года. Министерство планирует активно применять меры воздействия к тем, кто не будет выполнять свои обязанности. Несмотря на все трудности, сотни миллионов рублей долгов лесхозов, у нас сейчас начинается подготовка к пожароопасному сезону. Мы намерены использовать все возможности, чтобы обеспечить максимальную защиту лесов от пожаров, – заявил и.о. главы Минлеса Иркутской области.

В ходе форума также было отмечено, что в 2020 году министерство лесного комплекса региона намерено сократить область космомониторинга, заменив его авиамониторингом на большинстве территорий, где расположены объекты экономики.