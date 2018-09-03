Минсельхоз Приангарья окажет местным сельхозпроизводителям поддержку по нескольким направлениям

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2017 году в Иркутскую область завезли 155 тысяч тонн импортной муки. Для поддержки местных производителей Минсельхоз региона разработал подпрограмму по переработке и сбыту продукции. О направлениях поддержки по ней 3 сентября рассказал глава министерства Илья Сумароков. – Начиная с этой недели, мы уже обсуждаем с каждым районом индивидуально тот объем продукции, на который они выйдут через год-два-пять. Муниципалитеты в ответ готовят свои предложения. По сути, мэры районов и главы поселений работают на местах с товаропроизводителями. Они должны нам четко сказать, какая потребность в овоще- и зернохранилищах, в дополнительной технике, сколько и какой мощности зерносушилок и зернообрабатывающих комплексов необходимо иметь на произведенный объем. Исходя из этого, мы собираем общую информацию, сводим ее с имеющимися мощностями по переработке. С другой стороны мы обрабатываем данные ото всех пищевых перерабатывающих предприятий по ежегодной потребности в сырье. То, которое перерабатывается в Иркутской области, мы делим – сколько сырья местного, а сколько импортного. Это делается для понимания того, какой объем мы можем заместить собственным производством, и где мы теряем. То, что производится сегодня, мы вполне можем заместить самостоятельно, – заявил министр. Он отметил, что один из крупных хлебозаводов в регионе – ангарский «Каравай» – имеет свои мельницы, зато Иркутский хлебозавод эти мощности утратил – «они настолько устарели, что их уже невозможно эксплуатировать». Илья Сумароков сообщил, что в Приангарье есть небольшие хлебопекарни с небольшими мельницами в районах, но этого недостаточно. – Мы однозначно пришли к выводу, что нам нужно строительство новой современной мельницы. В этом отношении нам и поможет подпрограмма по переработке и сбыту продукции, – сказал министр. Предусмотрены три направления. Первое – это реконструкция и модернизация действующих перерабатывающих предприятий. По нему будут компенсировать часть процентной ставки по целевым инвестиционным кредитам – это ключевая ставка Центробанка РФ, которая на сегодняшний день составляет 7,25%. Во-вторых, предполагается компенсировать из областного бюджета до 20% лизинговых платежей на приобретение технологического оборудования. В-третьих – ключевую ставку на короткие кредиты для покупки сырья. Второе направление подпрограммы – строительство новых перерабатывающих предприятий. В него входят также инвестиционные кредиты и лизинг платежей, а кроме того, планируется ежегодно выдавать до четырех грантов в размере до 10 млн рублей микропредприятиям для создания цехов переработки. – В первую очередь это делается для субъектов предпринимательства в отдаленных территориях, куда сложно завозить готовую продукцию. Будем анализировать, где целесообразно строить новые предприятия по переработке, а где – поставлять сырье в уже существующие, – рассказал Илья Сумароков. – Для этого планируется создать интерактивную карту, где Иркутская область будет поделена на зоны, исходя из логистической и транспортной доступности. Там будут указаны межрайонные кооперационные связи, будет отражено, сколько в каком районе на текущую дату поголовья скота, посевных площадей, объема производства каждого вида продукции, и к чему район придет через несколько лет. Также будет отмечено, какие уже существуют производственные объекты, какой у них процент износа, какие из существующих необходимо реконструировать или модернизировать, а где необходимо построить новые. Этот комплексный подход будет предполагаться Госпланом. Кстати, подчеркнул глава Минсельхоза Приангарья, в Госплане также отражены показатели экспорта. Как ожидается, через пять лет он увеличится более чем в два раза. Если в 2017 году сельскохозяйственных товаров и продуктов было экспортировано на 31 млн долларов США, то к концу 2023 года предполагается выйти на почти 60 млн долларов США. Третье направление подпрограммы по переработке и сбыту касается продвижения продукции. В него тоже входит несколько мер поддержки. Производителям компенсируют до 70% затрат на аренду площади и оборудования при участии в выставках, причем не только на территории Иркутской области, но и по всей России и даже за рубежом. Предполагается возместить такую же долю затрат на получение деклараций и сертификатов соответствия на продукцию. – Зачастую предприятие несет большие затраты, еще даже не начав выпуск товара. Кроме того, чтобы поставлять продукцию на экспорт, нужно соответствовать международным стандартам, в том числе так называемой системе ХАССП – системе производственного контроля, которая сейчас внедрена на части крупных и средних перерабатывающих предприятий Иркутской области. Часть затрат на ее внедрение тоже будет компенсироваться, – сказал Илья Сумароков. – И еще одно направление – это закладка финансирования на участие в экспозициях. Основная задача имиджевых мероприятий – привлечь больше внимания к продукции, чтобы больше стран ее узнавали. В рамках этой подпрограммы к 2025 году предполагается повысить объемы произведенной и реализованной продукции в Иркутской области на 15% к уровню 2018 года. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... илья сумароков младший

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