Муниципалитеты Иркутской области обратились за помощью в ЗС: у территорий нет денег на исполнение судебных решений

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ассоциация муниципальных образований Иркутской области обратилась в облпарламент за помощью. Местные администрации обязали исполнять судебные решения по искам прокуратуры, в частности, по ликвидации незаконных свалок, а денег на это в местных бюджетах просто не предусмотрено, как не заложена такая графа и в областной бюджет. С докладом на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС 11 мая выступила исполнительный директор АМО Зоя Масловская. Она рассказала, что в целом в структуре отчета Ассоциации ничего не изменилось, но в этом году они решили подробно остановиться на таком разделе, как судебная практика и отношения с контрольно-надзорными органами. – Суммы, которые предъявляются органам местного самоуправления, огромны – до 2 млн рублей. За период 2015-2017 годов возбуждено 128 дел за неисполнение судебных решений, наложенных на должностных лиц органов местного самоуправления на сумму 3 млн 782 тысячи рублей. Остаток составляет 1 млн 950 тысяч 300 рублей, – заявила она. Зоя Масловская пояснила, что основная доля исков касается нарушения требований законодательства об отходах производства и потребления, охране окружающей среды. От властей требуют, например, очистить территорию земельного участка, выделенного для строительства полигона от бытовых отходов, принять меры к строительству полигона на земельном участке, разработать проект санитарно-защитных зон, разделить территорию на специальные участки (территорию, занятую под складирование ТБО и территорию для размещения хозяйственно-бытовых отходов). Другие требования – установить на территории полигона электрическое освещение, ограждение, шлагбаум, получить санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии санитарным правилам и соответствующее положительное заключение государственной экспертизы, складировать отходы с учетом разделения их на виды в зависимости от классов опасности. – Львиная доля таких исполнительных производств, кстати, приходится на УОБО и Ольхонский район, – отметила Зоя Масловская. – На сегодняшний день большая часть этих судебных решений не исполнена: у муниципалитетов нет денег. Такие расходы вообще не предусматриваются при планировании местных бюджетов. Более того, они нигде не учитываются – ни в «межбюджетке» (речь идет о финансовой помощи муниципалитетам в рамках закона «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», – прим. ред.), ни в расходных обязательствах местных бюджетов. На ближайшей сессии Ассоциация муниципалитетов намерена просить депутатов подключиться к этой теме. – Мы планируем совместно с вами попросить правительство провести жесткую ревизию по всем этим вопросам – здесь не только судебные решения, но и вообще все проверки в отношении местного самоуправления, которых в последнее время становится все больше и больше, – сказала Зоя Масловская и сослалась на опыт Красноярского края, где проводилась аналогичная ревизия, после которой число проверок муниципалитетов резко сократилось. К слову, федералы считают, что проблемой ликвидации несанкционированных свалок должны заниматься местные власти, но откуда эти власти должны брать на это деньги, деликатно умалчивают. Между тем, проблема, действительно, серьезная. Напомним, в начале мая в Нижнеудинске был введен режим ЧС из-за закрытия полулегального мусорного полигона. Как отметил член комитета Дмитрий Баймашев, «тему полигонов» нужно поддержать. – Министерство природных ресурсов Иркутской области нас информирует, что оно дало рекомендации по оформлению мест временного хранения для мусора – на 11 месяцев. Региональный оператор по обращению с отходами сейчас определен – и по Северу, и по Югу. Так что надо сейчас с ним работать, собирать пока что мусор в местах временного хранения, потом паковать и перевозить с его помощью на полигоны, – заявил председатель комитета, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров. Следующей проблемой, затронутой Зоей Масловской, стала «тема чистой воды»: у многих муниципальных образований, особенно мелких, нет своих источников, скважин - питьевую воду приходится доставлять из других населенных пунктов. Кузьма Алдаров в ответ попросил Зою Масловскую подготовить полный перечень населенных пунктов и их нужд: как выяснилось, депутаты такой информацией не располагают. – Этим занимается наше МинЖКХ, но, видимо, не очень плотно, – пояснил вице-спикер. Еще одна очень серьезная проблема у муниципалитетов, по словам Зои Масловской, – это вопрос транспортировки тел в отдаленных территориях к месту экспертизы и вскрытия, особенно остро он стоит в северных районах. Также исполнительный директор АМО упомянула о большом количестве исполнительных производств по устранению нарушений противопожарной безопасности. – Там проблема в земле, которая или не разграничена, или находится в федеральной собственности, – отметила она. – Иногда бывает так, что нам отмечают точные координаты участков, где должны пролегать заградительные полосы с определенной шириной, и начальная точка находится в черте поселения, а конечная – уже на федеральной земле. И как в таких случаях быть? Представители правового управления аппарата облпарламента пояснили, что в подобных ситуациях следует переводить земли в муниципальную собственность. В конце заседания комитета было решено принять к сведению отчет Ассоциации муниципалитетов Приангарья, передать его для дальнейшего рассмотрения в комитет ЗС по госстроительству, а также рекомендовать правительству Иркутской области обратить внимание на исполнение судебных решений в отношении местных администраций. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... амо

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