Общественная палата Приангарья просит разобраться в незаконной охоте в Качугском районе с участием должностного лица

Качугский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественная палата Иркутской области просит разобраться в ситуации, связанной с незаконной охотой в Качугском районе с участием должностного лица. В свою очередь с просьбой о помощи 5 июня в ОП обратилось ООО «Сибресурс». Как пояснил 11 октября на заседании двух профильных комиссий Общественной палаты соучредитель предприятия Александр Жуман, еще 28 октября прошлого года за незаконной охотой в угодьях «Сибресурса» поймали пятерых жителей поселка Качуг, среди которых был сотрудник Ангарского лесохозяйственного объединения Александр Гладких. Мужчины охотились ночью и были изрядно выпившими да еще и на служебном транспорте, утверждает представитель «Сибресурса». После того, как их сопроводили за пределы угодья, компания продолжила охоту. Только во второй раз их застали уже не на территории Качугского лесничества, а государственного заказника. К слову, используемую ими технику, а и именно гусеничный тягач, выдали в 2017 году для тушения пожаров в районе. «Сибресурс» обратился в полицию. После оперативная группа и государственные охотничьи инспектора выехали на место и составили протоколы. 3 ноября по факту ночной «вылазки» было возбуждено уголовное дело. Совпадение это или нет, но в этот же день Александр Гладких по собственному желанию покинул пост директора Качугского филиала АУ «Ангарское лесохозяйственное объединение». Однако 22 июня 2018 года он устроился на должность заместителя начальника Качугского участка межрайонного филиала АУ «Лесхоз Иркутской области». До этого, 4 мая, расследование уголовного дело приостановили: лицо, подлежащее привлечению к ответственности, не установлено. Представители «Сибресурса» недоумевают: как такое могло произойти и почему нарушитель после случившегося занимает такую должность. Кроме того, их интересует, проводилась ли в отношении Александра Гладких служебная проверка. Примечательно то, что главный герой всей этой истории ранее уже был судим. Прокурор второго отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской области Вадим Кобелев пояснил: дело изъяли из производства отдела дознания качугской полиции и передали в Жигаловский следственный отдел. Теперь в обстоятельствах случившегося будут разбираться с нуля. Пятерых участников охоты уже допросили в качестве подозреваемых. Мужчины активно защищаются. Начальник отдела по государственному охотничьему надзору и контролю министерства лесного комплекса Иркутской области Артём Валетчик заявил, что в ведомстве по данному вопросу проводили целое совещание. С должностных лиц сейчас берут объяснения. 11 октября двое инспекторов, выезжавших на место преступления, должны были явиться на дачу объяснений. Однако именно в этот день они участвовали в рейде в Магданском заказнике. Тем не менее, объяснения с них возьмут обязательно. Представитель министерства подчеркнул: Александра Гладких взяло на работу самостоятельное юридическое лицо. Возможно, считает он, в лесхозе могли и не знать о возбуждении уголовного дела: это же не министерство принимало охотника на работу. При увольнении и дальнейшем трудоустройстве служебная проверка в отношении него не проводилась. Другой представитель министерства, явно стараясь снять всю ответственность с ведомства, заявил: служебная проверка проводится по инициативе работодателя. Кроме того, времени на это не было: между случившимся и увольнением Александра Гладких прошло всего несколько дней. – Необходимость служебной проверки надо было ставить не перед Минлесом, а лесхозом. Это самостоятельный орган, самостоятельно определяющий свою кадровую политику (слово «самостоятельный» особо подчеркивалось в его выступлении). Трудовой кодекс не обязует работника рассказывать всю свою подноготную. Даже если бы была служебная проверка, то у нас все равно есть презумпция невиновности, – отметил представитель министерства. «Кроме того, – заявил он спокойно, – Александр Гладких – тертый калач. У него уже есть опыт общения с правоохранительными органами». Что это могло означать – можно только догадываться. Конечно, министерство будет следить за развитием событий и возьмет под контроль расследование уголовного дела, ведь оно очень сложное и серьезное. При этом оратор добавил: в министерстве не знали о том, что рассмотрение дела приостановлено, иначе бы ведомство обязательно вмешалось и попросило бы возобновить его. Несмотря на все заверения, присутствующие то и дело подводили выступающего к тому, что так или иначе АУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» подведомственно Минлесу. Как ни крути. – Вы как адвокат на суде: уводите нас в другую сторону, – не выдержал один из членов общественной палаты. Тут, не выдержав, слово взял президент Ассоциации лесхозов Иркутской области Юрий Бакун. – Каким образом группа лиц должна решать, соответствует он занимаемой должности или нет, вынося ему (Александру Гладких – прим. ред.) при этом приговор: является он браконьером или нет? Занимайтесь своей работой, – обратился он к присутствующим. Причин, считает он, отказывать в приеме на работу Александра Гладких не было. По словам членов Общественной палаты, вне зависимости от всего этого, министерство должно было задаться вопросом о соответствии Александра Гладких занимаемой должности. Хотя бы из морально-этических соображений. В ответ на это Юрий Бакун заявил: закон и морально-этические нормы – вещи разные. – Любое предприятие, даже самое маленькое, проверяет человека при приеме на работу. А вы как себя ведете? – выкрикнул один из членов ОП. Неоднократно во время заседания члены Общественной палаты ссылались на министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду: мол, он же заявил, что браконьерство в регионе надо искоренять. К слову, сейчас против самого главы ведомства и некоторых сотрудников министерства возбуждены уголовные дела. По итогам заседания Минлесу все же рекомендовали провести служебную проверку в отношении Александра Гладких, прокуратуре Иркутской области – проверить ход расследования уголовного дела и дать оценку объяснениям государственных инспекторов, взять у них повторные объяснения. Общественной палате предложено сообщить о случившемся губернатору Иркутской области Сергею Левченко. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... качугский район

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