Около 30 федеральных экспертов будут работать в рамках Байкал Бизнес Форума в Иркутске

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Байкал Бизнес Форума, который пройдет 17-18 мая в Научной библиотеке ИГУ имени Валентина Распутина в Иркутске, будут работать около 30 федеральных экспертов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра экономразвития Приангарья Евгения Орачевского. Среди лекторов – эксперт-практик в области управления малого и среднего бизнеса, основатель и руководитель ГК «Би Консалтинг» – единственной компании в России, использующей уникальную технологию бухгалтерского обслуживания, – Майя Зиновьева, международный бизнес-эксперт по стратегиям развития, управлению маркетингом и продажами, управлению знаниями и инновациям член совета директоров Knowledge Associates International Вадим Ширяев, председатель совета директоров USIB, дипломант Европейской Ассамблеи Бизнеса (Оксфорд, Великобритания) Лариса Гусева и другие. Ключевыми направлениями форума определены тренды и современные модели развития предпринимательства, инструменты роста и конкурентоспособности, эффективные методы работы с клиентами, развитие лидерских качеств. – Байкал Бизнес Форум-2018 – это не только крупнейшее событие с более чем тысячей участников, это еще и самая актуальная информация от практикующих экспертов. За два дня будет представлено более ста успешных бизнес-решений, методик и технологий, работающих в современной действительности, – сказала директор Фонда поддержки предпринимателей Иркутской области Наталья Давыдова. – Изменения во внешней среде происходят с каждым днем все чаще и быстрее. Обновлять, получать новые знания и внедрять их своевременно становится все сложнее. Лучший способ идти в ногу со временем и выбирать то, что действительно нужно и полезно компании, - перенимать лучший опыт у тех, кто уже это применил. Программа форума состоит из нескольких частей. Это деловая программа, которая включает Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу. Также – круглые столы и секции по приоритетным направлениям развития бизнеса региона: промышленности, сельскому хозяйству, цифровой экономике, внешнеэкономической деятельности. Обучающая программа форума будет представлена так называемыми кейс-зонами. Здесь предприниматели из разных регионов страны поделятся секретами своего успеха. От предпринимателей участники узнают, как адаптируется к постоянным переменам малый и средний бизнес, какие решения принимают их представители и почему, совместно с участниками секции сформируют список правил и принципов ведения бизнеса. – Форум – место концентрации информации о бизнесе, мерах государственной и негосударственной поддержки, консультаций по вопросам патентования, лицензирования, по участию субъектов МСП в закупках крупных компаний. На форуме действующие предприниматели могут получить массу прикладной информации: откуда ему привлечь деньги, как обучиться, как воспользоваться услугами компаний, которые могут сопровождать бизнес, – отметил Евгений Орачевский. – Отдельная часть события посвящена тому, чтобы люди, которые только готовятся открыть свое дело, получили и необходимые инструменты для успешного старта, и примеры уже работающих бизнесов. По словам министра, это единственный форум для микро-, малого и среднего бизнеса, развитие которого является сейчас приоритетным в Приангарье. По оценке Минэкономразвития региона, вклад МСП в структуру ВРП Иркутской области составляет порядка 27%, что выше среднероссийского значения. СПРАВКА: По итогам 2017 года среди регионов СФО Иркутская область занимает третье место по количеству и объему оборота микро- и малых предприятий, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю. Пятое место – по объему инвестиций в основной капитал микро- и малых предприятий, уступая Кемеровской и Новосибирской областям, Алтайскому и Красноярскому краям. При этом среди регионов Российской Федерации Иркутская область занимает 17 позицию по количеству микро- и малых предприятий. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... евгений орачевский

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