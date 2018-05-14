ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня

Экономика / Бизнес
15.05.2018

Около 30 федеральных экспертов будут работать в рамках Байкал Бизнес Форума в Иркутске

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Байкал Бизнес Форума, который пройдет 17-18 мая в Научной библиотеке ИГУ имени Валентина Распутина в Иркутске, будут работать около 30 федеральных экспертов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра экономразвития Приангарья Евгения Орачевского.

Среди лекторов – эксперт-практик в области управления малого и среднего бизнеса, основатель и руководитель ГК «Би Консалтинг» – единственной компании в России, использующей уникальную технологию бухгалтерского обслуживания, – Майя Зиновьева, международный бизнес-эксперт по стратегиям развития, управлению маркетингом и продажами, управлению знаниями и инновациям член совета директоров Knowledge Associates International Вадим Ширяев, председатель совета директоров USIB, дипломант Европейской Ассамблеи Бизнеса (Оксфорд, Великобритания) Лариса Гусева и другие.

Ключевыми направлениями форума определены тренды и современные модели развития предпринимательства, инструменты роста и конкурентоспособности, эффективные методы работы с клиентами, развитие лидерских качеств.

– Байкал Бизнес Форум-2018 – это не только крупнейшее событие с более чем тысячей участников, это еще и самая актуальная информация от практикующих экспертов. За два дня будет представлено более ста успешных бизнес-решений, методик и технологий, работающих в современной действительности, – сказала директор Фонда поддержки предпринимателей Иркутской области Наталья Давыдова. – Изменения во внешней среде происходят с каждым днем все чаще и быстрее. Обновлять, получать новые знания и внедрять их своевременно становится все сложнее. Лучший способ идти в ногу со временем и выбирать то, что действительно нужно и полезно компании, - перенимать лучший опыт у тех, кто уже это применил.

Программа форума состоит из нескольких частей. Это деловая программа, которая включает Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу. Также – круглые столы и секции по приоритетным направлениям развития бизнеса региона: промышленности, сельскому хозяйству, цифровой экономике, внешнеэкономической деятельности. Обучающая программа форума будет представлена так называемыми кейс-зонами. Здесь предприниматели из разных регионов страны поделятся секретами своего успеха. От предпринимателей участники узнают, как адаптируется к постоянным переменам малый и средний бизнес, какие решения принимают их представители и почему, совместно с участниками секции сформируют список правил и принципов ведения бизнеса.

– Форум – место концентрации информации о бизнесе, мерах государственной и негосударственной поддержки, консультаций по вопросам патентования, лицензирования, по участию субъектов МСП в закупках крупных компаний. На форуме действующие предприниматели могут получить массу прикладной информации: откуда ему привлечь деньги, как обучиться, как воспользоваться услугами компаний, которые могут сопровождать бизнес, – отметил Евгений Орачевский. – Отдельная часть события посвящена тому, чтобы люди, которые только готовятся открыть свое дело, получили и необходимые инструменты для успешного старта, и примеры уже работающих бизнесов.

По словам министра, это единственный форум для микро-, малого и среднего бизнеса, развитие которого является сейчас приоритетным в Приангарье. По оценке Минэкономразвития региона, вклад МСП в структуру ВРП Иркутской области составляет порядка 27%, что выше среднероссийского значения.

СПРАВКА:

  • По итогам 2017 года среди регионов СФО Иркутская область занимает третье место по количеству и объему оборота микро- и малых предприятий, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю. Пятое место – по объему инвестиций в основной капитал микро- и малых предприятий, уступая Кемеровской и Новосибирской областям, Алтайскому и Красноярскому краям. При этом среди регионов Российской Федерации Иркутская область занимает 17 позицию по количеству микро- и малых предприятий.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске