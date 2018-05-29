По заветам Робина Гуда: стоит ли отбирать у Москвы часть доходов от налога на прибыль и отдавать ее регионам?

Москва, Иркутск, 30.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Первый заместитель председателя правительства России – министр финансов Антон Силуанов предложил забрать у Москвы часть доходов от налога на прибыль, которую платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать средства регионам. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем с 24 по 26 мая. По словам зампреда, это необходимо для выполнения «майских» указов президента. При этом он подчеркнул: окончательного решения пока не принято (заметим, что вброшенная вице-премьером тема была почти мгновенно подвергнута критике мэром Москвы Сергеем Собяниным). Насколько это правильно – отобрать деньги у «богатых» и раздать их «бедным»? Телеинформ решил выяснить, как к этому заявлению относятся эксперты. Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко (КПРФ) считает, что КПРФ предлагает более удачные экономические решения - у российского правительства нет системного подхода к вопросу: - Конечно, с одной стороны, может быть, это и правильное решение. В Сибири, в том числе и в Иркутской области, базируется много крупных нефтегазовых компаний. Их деятельность влияет на состояние наших дорог, экологию и прочее, но никакие средства мы не получаем. У правительства России нет системной работы в этой части. Издали указы, на реализацию которых требуются десятки триллионов рублей, но денег таких в казне нет. Системный подход, который позволит увеличить бюджет нашей страны, предлагает фракция КПРФ в Государственной Думе. Однако к нашим предложениям, к сожалению, никто не прислушивается. Я понимаю, что Москва – столица, лицо государства, на нее идут большие средства. Но основной доход город получает от регионов. Возможно, такая мера – просто необходимость: указ главы государства надо исполнять. Но я более чем уверена, что мэр Москвы будет против таких решений. И действительно: мэр Москвы Сергей Собянин уже высказал свою позицию на этот счет. На своем официальном сайте он завил: в результате потеряют все — и москвичи, и город, и страна. - Отбирать и делить — не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики «пирог» для дележа становился все меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность, - пишет столичный мэр. Во-первых, отмечает он, бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру, нисколько не выше многих других регионов. Во-вторых, вопреки известным стереотипам, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов. И, в-третьих, изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы. Депутат Государственной Думы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен («Единая Россия») отмечает: фактически высказывание Антона Силуанова на питерском форуме - это первый «заход» правительства России в разрешении давнего спора между регионами и федеральным центром об изменении межбюджетных отношений. - Мы уже неоднократно поднимали эту тему и на уровне Государственной Думы, и на уровне Совета Федераций. Концепция межбюджетных отношений должна меняться в пользу более справедливого перераспределения налоговых доходов между федеральным центром и субъектами федерации, особенно сейчас, когда идет значительная нагрузка на регионы во исполнение «майских» указов президента. Во время подготовки бюджета 2018-2020 годов на парламентских слушаниях мы предлагали ряд мер увеличения доходной части субъектов за счет роста отчислений от акцизов на крепкий алкоголь, табак, а также полного зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты. Были предложения и о возможности регулирования налоговых льгот по федеральным налогам, которые зачисляются в региональные и местные бюджеты, - говорит парламентарий. Сегодня, отмечает он, доходы региональных бюджетов формируются в основном за счет поступлений НДФЛ и налога на прибыль. До 2013 года вертикально-интегрированные компании платили налог по месту своей регистрации, и в результате, по расчетам Счетной палаты РФ, около 35% всех поступлений от налога получали Москва и Санкт-Петербург. Для более справедливого распределения доходов от налога на прибыль был введен механизм консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Предполагалось, что значительную часть налогов от КГН будут получать регионы, в которых находятся основные производства компании, фонды и работники. Однако в 2016 году КГН заплатили в консолидированный бюджет 298 млрд руб. налога на прибыль, что в два раза меньше, чем эти же компании перечислили в 2011 году. В 2017 году правительство также изменило пропорцию зачисления налога на прибыль, увеличив с 2 до 3 п. п. долю федерального бюджета. Однако эта мера коснулась всех, а не только Москвы. - Проблема назрела, нельзя ставить субъекты в абсолютную зависимость от федерального центра. Распределение всех доходов в стране должно быть сбалансированным. Многие «сильные» регионы с особой ностальгией вспоминают 90-е годы прошлого века, когда в России действовал принцип федерализма: бюджетные доходы фактически распределялись поровну между центром и регионами. А, к примеру, в национальных республиках, таких как Татарстан, и вовсе 70/30 в пользу местной власти. Думаю, что в июне правительство должно будет обнародовать свои предложения по налоговой реформе. Тем более, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения по исполнению президентского указа от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Помимо того, что профильные ведомства должны к 15 августа переформировать уже разработанные приоритетные проекты или представить новые, должны быть определены промежуточные и контрольные точки их достижения, а также минфину поручено обеспечить сбалансированность региональных бюджетов, - добавил Сергей Тен. По мнению заместителя председателя комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области Тимура Сагдеева («Единая Россия»), инициатива министра финансов вселяет оптимизм, но вопрос в том, будет ли она реализована на практике. Индикатором может стать законодательная инициатива, которая родилась в недрах комитета по бюджету ЗС, согласно которой налог на доходы физических лиц должен уплачиваться в регионе, где работает человек, а не там, где зарегистрирована компания, относящаяся к консолидированной группе налогоплательщиков. - Экономика Иркутской области долгое время базировалась на крупных вертикально интегрированных компаниях. Это алюминиевые заводы РУСАЛа, Еn+, группа «Илим», «Роснефть» (АНХК и другие предприятия) и прочие. И только сейчас, после того, как вышла на проектную мощность Иркутская нефтяная компания, зарегистрированная у нас в Иркутской области, мы увидели масштаб налоговой отдачи от подобного бизнеса. Если компании начнут платить основные налоги по месту размещения своих производств, а не головных офисов, бюджет Иркутской области существенно увеличится. У нас появится возможность реально повысить качество жизни в регионе. Сейчас мы можем с сожалением констатировать, что Сибирь значительно отстает от европейской части России по уровню социальной инфраструктуры, - рассуждает депутат. Существует две основных пути реализации Национальной стратегии, объявленной президентом 7 мая, считает Тимур Сагдеев. Увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в регионы или же увеличение собственной доходной базы региональных бюджетов, в том числе, за счет перераспределения налоговых доходов. - Какой вариант лучше? Дилемма примерно такая же, как выбрать между увеличением размера материальной помощи своему работнику или повышением ему зарплаты. Все же собственные доходы больше мотивируют человека к дальнейшему развитию. Уверен, это правило действует и в отношении регионов, - резюмировал парламентарий. Конечно, отметил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), нужно понимать детали предложения вице-премьера, но концептуально, скорее, поддержал эту идею. - Можно сказать, что федеральный центр хотя бы частично услышал наши предложения. Сейчас система распределения собранных налогов выглядит как перевернутая пирамида: больше 70% уходит в федеральный центр, менее 30% остается регионам. Но и регионы неравны. Есть доноры, как наша Иркутская область, где расположены производства и добывающие предприятия. Мы отдаем федеральному центру примерно 300 млрд руб., тогда как нам остается всего 120-130 млрд руб. Есть дотационные субъекты, которые на 50 и более процентов зависят от федеральных трансфертов. А есть Москва, где нет производств, зато зарегистрировано большинство крупных компаний, и в результате доходы столицы составляют более 2 трлн руб. Это около 15% от всех доходов федерального бюджета. Налицо явная диспропорция, - считает Михаил Щапов. При этом, подчеркивает он, Москва не несет чудовищной экологической нагрузки, как промышленные регионы, там нет таких протяженных дорог, как в Сибири, нет такого количества удаленных населенных пунктов. - Можно сказать, что Москва получает сверхдоходы, когда остальные регионы задыхаются от нехватки средств. Я напомню, что совокупный долг регионов составляет больше 2 трлн руб. Некоторые регионы должны полтора-два своих бюджета. Это очевидно несправедливая ситуация, - говорит депутат. Есть регионы, отмечает он, которые работают над повышением своей доходной части. Например, Иркутская область за последние годы кардинально увеличила налоговые поступления благодаря работе с крупными налогоплательщиками. - Но у этих усилий есть предел: нельзя бесконечно упрашивать корпорации перевести налоговую базу в регион. Поэтому если не удается системно перевести центры прибыли в регионы, значит логично изъять часть налоговых поступлений из московского бюджета. Столица этих потерь, скорее всего, даже не заметит, а вот регионы смогут решить массу социальных проблем, - добавил парламентарий. В тоже время, по его словам, предложение вице-премьера не решает проблему системно. Необходимо в принципе пересматривать принципы межбюджетных отношений. Деньги должны по большей части оставаться в регионах и муниципалитетах. Власть и финансы должны быть как можно ближе к народу: в городах и поселках и на региональном уровне. Нужно перевернуть пирамиду и сделать ее устойчивой, убежден Михаил Щапов. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... взгляд из иркутска

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