Посаженное дерево, тарзанка и миллион на учебу: все об участии представителей Иркутской области в финале «Лидеров России»

Сочи, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Четверо представителей Иркутской области получат по миллиону рублей на свое дальнейшее образование, а один из них – еще и наставника из числа ведущих руководителей госструктур и крупнейших компаний. Таковы итоги финала конкурса управленцев «Лидеры России», проходившего в Сочи с 13 по 17 марта. Посади дерево, выучи школьника… Приангарье на финале представили министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев, замминистра финансов Иркутской области Александр Каневский, коммерческий директор ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга» Василий Костерин и начальник управления социальных программ и корпоративной культуры АО «Ангарская нефтехимическая компания» Руслан Ри. Всего же в финале принимали участие 300 человек. Иркутскую область в финале конкурса представляли четыре участника В первый день все они проводили уроки в сочинских школах. – Этот этап мне больше всего понравился, – говорит Александр Каневский. – Я постарался подготовить не тот материал, который я знал заранее, а тот, который и мне самому был интересен и ранее неизвестен. И, мне кажется, все получилось – и ребятам понравилось, и я тоже был заинтересован. – Для меня тоже именно урок в школе стал самым ярким впечатлением, – говорит Максим Авдеев. Затем всем участникам финала предстояло создать «Аллею лидеров», высадив 300 деревьев на Континентальном проспекте. Им в этом не помешали даже погодные условия – шедший почти весь день дождь. Сажали деревья совместно с учащимися образовательного центра «Сириус» и лицея №59. И в начале финалистам «Лидеров России» предстояло найти своих напарников среди школьников. Первым на дождевики прикрепляли имя известного русского писателя – например, Михаила Булгакова, Федора Достоевского, Александра Островского и так далее. А учащимся – названия одной из их книг. И участникам конкурса нужно было найти «свое произведение» и вместе с ним отправиться сажать дерево. В результате в Сочи появилась «Аллея лидеров», на которой высажены фотинии, боярышник, магнолии, эвкалипты, пихты, кипарисы и церцисы. Максим Авдеев сажает дерево на Аллее лидеров Вопросы конкуренции На следующий день состоялось официальное открытие финального этапа конкурса. – В этом году конкурс собрал более 230 тысяч заявок, – отметил во время церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. – Поэтому каждый из участников, чтобы пройти в финал, должен был стать лучшим из 750 квалифицированных управленцев. Так что то, что вы прошли в финал конкурса – это большая и заслуженная победа. Поздравляю не только с тем, что вы прошли в финал – ведь это означает, что каждый из вас уже получает один миллион рублей на любую по вашему выбору программу повышения квалификации, обучение в любом российском образовательном заведении. А самое главное, что вы совершили уже очень важную победу. Главная победа – это победа внутри самого себя, над своими страхами, неуверенностью, ленью. Хочу отдельно отметить тех участников полуфинала, которые не сдались после того, как не смогли пройти в финал в прошлом году. Это тоже важная победа – способность не сдаваться. Жизнь всегда будет создавать новые препятствия и всегда побеждать невозможно. Квалификация управленца, человека и лидера определяется не только способностью одерживать победу, но и способностью не сдаваться в случае неудач – и вы это продемонстрировали. Сергей Кириенко выступил на открытии финальной части конкурса Он также отметил, что конкурс не предполагает обязательного получения финалистами и победителями новых должностей. Но зачастую происходит именно так. – Я знаю, что только за время полуфиналов на сегодняшнее утро и наставники, и компании-партнеры уже провели более тысячи собеседований с потенциальными кандидатами, которых они рассматривают, чтобы пригласить их на работу или на программу обучения, – подчеркнул Сергей Кириенко. – У вас есть своя конкуренция друг с другом, чтобы попасть в сотню победителей, но уже есть и конкуренция за вас. Я сейчас разговаривал с губернатором Краснодарского края, он спрашивал – могу я утащить из числа победителей не только выходцев из Краснодарского края, но и всех остальных? И такой вопрос задают почти все губернаторы. Перед отъездом сюда некоторые главы регионов мне звонили и спрашивали – можно я приеду не один, а возьму еще заместителей, министров и так далее, потому что мне бы надо отобрать человек 50-60, я один не успею. Так что за вас идет хорошая и жесткая конкуренция – это правильно и очень важно. Именно это и является целью наших открытых конкурсов – чтобы у талантливых людей был шанс самореализации. В то же время ректор РАНХиГС Владимир Мау отмечает, что «главное в этом конкурсе не должность, а возможности, которые открываются перед участниками и наставниками». – Никогда не бывает окончательных побед, – также подчеркнул он. – Все говорят, что вы уже победили – и это правда. Но это победа только на сегодня. Потому что для того, чтобы побеждать, надо быть недовольным собой всю жизнь. Только недовольство собой позволяет побеждать дальше. Ведь нам всем нужна не одна победа на этом конкурсе, а серия побед на протяжении всей жизни. Бесценный опыт Также в течение этого дня финалисты побывали на мастер-классах наставников, которые делились собственным опытом, приняли участие в панельной дискуссии с губернаторами Самарской, Ивановской, Новогородской, Нижегородской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Следующий день также был посвящен встречам с наставниками – они ближе знакомились с участниками, давали им задания, оценивали возможности и потенциал финалистов. Участники от Иркутской области на мастер-классе Сергея Кириенко – Лично мне очень понравилось выступление Кириенко – четко, емко, откровенно рассказал о каких-то своих жизненных принципах, очень многое можно почерпнуть из этого, – поделился своими впечатлениями от этих двух дней Максим Авдеев. – Это действительно мастер-классы – когда большой мастер рассказывает о том, как он видит жизнь, каким образом ставит перед собой цели и как он их добивается, – отметил Руслан Ри. – То есть ни в одной книге или телепередаче таких откровений не дождешься – поэтому, это, безусловно, значимая ценность. – Я не припомню такой площадки, где мы могли бы послушать мастер-классы именно успешных людей, – говорит Александр Каневский. – Наверное, много людей хотели бы рассказать о своей жизни, но не всегда это интересно. А здесь рассказывали титаны мысли, уже состоявшиеся руководители, опытные управленцы, кому действительно есть, что передать. Их интересно слушать, и стараешься впитывать все их навыки и опыт, обогащаешь свои знания – это и есть саморазвитие, ради чего, в том числе, мы участвовали в этом конкурсе. От «Гонки героев» до тарзанки Весь день 16 марта был посвящен оценочным мероприятиям и заданиям для участников, проходившим в закрытом режиме. Утром 17 марта планировалась «Гонка героев» – командная эстафета финалистов по пересеченной местности с препятствиями. Мероприятие планировалось в Красной поляне, однако сильнейший снегопад привел к тому, что спасатели рекомендовали воздержаться от мероприятия, да и у водителей автобусов возникли сомнения в безопасности дальнейшего подъема по горному серпантину. Среди представителей Приангарья первым решился прыгнуть с тарзанкой с высоты в 70 метров Максим Авдеев В результате от проведения забега отказались, но тут же решили в качестве альтернативы отправить участников в Скай-парк на аттракционы для экстремалов. Там участники от Иркутской области рискнули прыгнуть с тарзанкой с высоты 70 метров. За ним последовал Александр Каневский Позже Руслан Ри отметил: «Вообще, я боюсь высоты, но тут подумал, что себя нужно преодолевать не только ментально, но и в каких-то страхах. И прыгнул». Лучший из лучших И именно Руслан Ри вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России» 2019 года. Соответственно, он станет не только обладателем миллиона рублей на образование, как все финалисты, но и в течение года сможет получать личные карьерные консультации от одного из наставников – топ-менеджера крупной компании или обладателя серьезного государственного поста. Кто именно станет его наставником станет известно до конца марта. – Есть определенная радость, определенная озабоченность, потому что победа – это не финиш, а начало большого пути, как по нему идти – пока непонятно, – рассказал Руслан Ри сразу после получения награды. – Конечно, какая-то работа была сделана, судя по полученной оценке – была сделана неплохо, но теперь нужно двигаться дальше. Ну и надо помнить, что этот конкурс не про должности, а про преодоление себя – а это вещь бесконечная. Руслан Ри вошел в число победителей конкурса и получил награду из рук Сергея Кириенко Теперь финалистам предстоит определиться с тем, чему именно они хотят научиться на полученный миллион рублей. Единственное ограничение – они должны получать образование внутри страны. – У меня есть определенный интерес в получении знаний в области HR, то есть управления человеческими ресурсами. Но я еще подумаю – либо это будет блок MBA, либо какие-то блоки допобразования, – говорит Руслан Ри. – Я еще до конкурса понимал, а во время него еще больше ощутил, что мне не хватает экономических знаний – я юрист по образованию, – отмечает Максим Авдеев. – Хочу истратить этот миллион на получение какого-то дополнительного экономического образования. – Хотелось бы продолжить образование ближе к профилю своей работы, учитывая то, что я занимаюсь финансами – наверное, это будет управление финансами, – делится планами Александр Каневский. Бежать в два раза быстрее… Они также поделились своими впечатлениями от участия в финале конкурса. – Если сравнивать полуфинал и финал, то финал был масштабнее, – отмечает министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок. – Уровень участников в финале однозначно в разы выше, это естественно – ведь сюда прошли только лучшие из полуфиналов. Поэтому проявлять себя гораздо сложнее. Но с другой стороны – работа достаточно конструктивная. По крайней мере, у меня все три группы были относительно равные, все люди достойные, достигшие чего-то в жизни. – Может быть даже уровень финалистов и полуфиналистов был примерно одинаков – другое дело, что сильно отличается мотивация, – продолжает его мысль замминистра финансов. – Те, кто был в полуфинале – они еще не прошли соревнования, они прошли только тесты. И у некоторых еще не было понятно – а хотят ли они на самом деле выиграть – им было просто интересно. А здесь собрались те, у кого мотивация очень сильна на победу. И поэтому выделиться среди них достаточно сложно – как в легких, так и в тяжелых заданиях. Но в финале, на мой взгляд, задания сложнее – они более концептуальные, реальные. Неспроста все кейсы были предложены партнерами конкурса – то есть крупнейшими компаниями. – Если на полуфинале было много отборочных, квалификационных заданий – то есть умение работать с большим массивом информации, умение анализировать, то в финале задания и задачи были уже на принятие решений, – отмечает Руслан Ри. – Если проводить параллели с известными произведениями, то в «Алисе в Стране чудес» есть такая фраза – чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, а чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее. Если сравнивать финал с полуфиналом и жизнью в целом, то мы здесь бежали в два раза быстрее, – резюмирует Александр Каневский. Елена Петрова, Телеинформ, фото автора ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... анхк

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