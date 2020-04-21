Предложение в разы превысило спрос – декан САФ ИГУ Надежда Грошева прокомментировала падение цен на нефть

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 20 апреля мир потрясло беспрецедентное падение цены на нефть. Впервые в истории цена контрактов на американскую нефть марки WTI опустилась до отрицательных значений. Какие последствия ждут мировую и российскую экономику? Что будет с курсом рубля? Телеинформ обратился за комментарием к эксперту. Декан Сибирско-Американского факультета БМБШ ИГУ, доктор экономических наук Надежда Грошева сразу же сделала акцент на том, что технически обвалилась не цена на нефть. – Вчера упали фьючерсы на этот ресурс, то есть подешевели контракты на поставку нефти в течение мая. Так как сегодня – дата истечения этих контрактов, их держатели оказались вчера в непростой ситуации. Если бы они вчера не скинули свои фьючерсы по любой цене, они были бы вынуждены весь май приобретать нефть в тех объемах и ценах, которые у них законтрактованы. Если мы говорим про нефть как реальный актив, то есть не про спекулятивную составляющую, то там ситуация выглядит следующим образом. При резком спаде потребления в условиях коронавируса, а он действительно очень резкий, у нас производители не сократили объемы производства. После расторжения сделки ОПЕК +, которое случилось около месяца назад, они наоборот нарастили объемы. В итоге все оказались в ситуации, когда предложение в разы превышают спрос. Такое количество нефти оказалось никому не нужным, – комментирует Надежда Грошева. Эксперт отмечает, что стимулировать потребление низкой ценой не получилось. Это не всегда работает. Да, можно купить много дешевой нефти, положить ее в хранилище и дорого продать в лучшие времена. Но так как сейчас ее уже настолько много, то все хранилища оказались заполненными. Большие запасы – это неплохо, однако, когда их негде хранить, закупать сырье впрок бессмысленно. – У нас в стране есть официальные хранилища, которые через пару недель, если не вырастет потребление (а оно не вырастет), переполнятся. Да, можно хранить нефть в условных танкерах и цистернах, но это – дорого. Можно заполнить все имеющиеся в стране бочки и цистерны, но тогда поезда не поедут, грузы не пойдут, танкер встанет и всё остальное прочее. Поэтому нужно сокращение объемов производства. Если сейчас производители не договорятся об этом, может возникнуть коллапс, падение и все остальное вплоть до остановки заводов. Однако не надо забывать о том, что у нас есть не только внешний, но и внутренний спрос. Мы можем продавать ресурс внутри страны, можем ее в своих границах перерабатывать. Понятно, что это не те объемы, которые были бы в случае продажи на экспорт, но тоненький ручеек внутреннего потребления у нас все равно останется, – уверена Надежда Грошева. Она отмечает, что все страны-производители, в том числе и Россия, заинтересованы в стабилизации цен. Поэтому вопрос, когда какие договоренности будут – достаточно острый и интересный. – Если мы говорим про падение цен на нефть, можно ожидать симметричного падения курса рубля. Но на текущий момент у нашего Центрального банка есть механизмы поддержания этого курса рубля. У них есть механизмы не допустить падения. Другой вопрос – будут ли они сейчас применяться. Но это вопрос политики Центробанка, – подчеркнула эксперт. По словам Надежды Грошевой, июньские фьючерсы сейчас торгуются по ценам, которые, конечно, уменьшились, но не смертельно. Дальнейшее положение дел будет зависеть от того, когда мировая экономика начнет выходить из кризиса и когда будут сняты карантинные ограничения. Более-менее точные прогнозы на этот счет дать не может пока ни один эксперт. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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