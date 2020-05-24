Предложения депутатов Заксобрания учтены в проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Предложения депутатов областного парламента учтены в проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года, и работа над ними будет продолжена для конкретизации мероприятий, сообщает пресс-служба ЗС. Как отметила вице-спикер Заксобрания Ольга Носенко по итогам рассмотрения проекта стратегии на заседании рабочей группы при правительстве региона, предложения депутатов, выработанные с учетом потребностей муниципальных образований, направлены на развитие основных отраслей экономики и социальной сферы, увеличение доли перерабатывающих производств, развитие территорий и повышение качества жизни жителей региона. В частности, рассказала Ольга Носенко, серьезно доработан раздел проекта стратегии, касающийся развития лесного комплекса: разработаны предложения по росту доходов в областной бюджет от отрасли, увеличению числа инвестиционных проектов, направленных также на глубокую переработку древесины, особое внимание уделено вопросам лесовосстановления. – Вместе с тем, необходимо конкретизировать этапы реализации тех или иных предложений. Если мы говорим о развитии производств и масштабных проектах федерального уровня, то необходимо понимать, как будет решаться вопрос обеспечения предприятий квалифицированными рабочими кадрами – это должны быть жители Иркутской области, а для этого соответственная работа должна быть проведена в системе образования, – считает Ольга Носенко. Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания Виктор Побойкин обратил внимание, что наряду с развитием сельскохозяйственных производств необходимо создавать условия для комфортной жизни селян. – К примеру, сегодня Черемховский район – точка роста сельского хозяйства в регионе, урожайность сопоставима с урожайностью в центральных регионах России, но если посмотреть по каким дорогам ездят жители, то о каком-либо качестве жизни сложно говорить, – сказал депутат. Также, по мнению Виктора Побойкина, строительство дорог, социальных объектов и инфраструктуры в территориях должно вестись с учетом общей стратегии развития области, а не исходя из готовности проектно-сметной документации и других факторов. Также парламентарии отметили необходимость более детальной проработки проектов по развитию транспортной доступности в регионе. Депутат Денис Шершнев напомнил про такую острую для области проблему, как износ коммунальных сетей, подчеркнув, что требуются масштабные проекты по модернизации жилищно-коммунального комплекса. В проект стратегии также были включены предложения муниципальных образований, общественных организаций и организаций профсоюзов. Выступая с основным докладом, заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова сообщила, что в стратегии основной упор делается на развитие человеческого потенциала. Планируется, что к 2036 году численность населения Иркутской области сохранится на сегодняшнем уровне, средняя продолжительность жизни увеличится с 69,2 лет до 82 лет, уровень бедности сократиться в два раза (сегодня 18% жителей с доходами ниже прожиточного минимума). Также по словам замминистра, средняя заработная плата должна вырасти с 46 до 140 тысяч рублей. Что касается экономики, то в проекте стратегии обозначено развитие девяти отраслевых комплексов и отдельно выделено такое направление как развитие цифровой экономики. Планируется, что к 2036 году в регионе будет создано около 40 тысяч новых рабочих мест. По словам Ольги Носенко, в ближайшее время на площадке комитета по собственности и экономической политике вновь пройдет обсуждение проекта стратегии с учетом новых предложений и необходимостью более детальной проработки уже учтенных. Совместная работа депутатского корпуса и правительства над стратегией продолжится. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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