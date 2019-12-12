Принят бюджет Иркутска на 2020 год

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бюджет Иркутска на 2020 год принят на заседании гордумы 13 декабря. Поправки, внесенные депутатами ранее, были одобрены на бюджетном комитете и нашли отражение в главном финансовом документе города.

Перед началом заседания руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Красноперова предложила зачитать заключение мэра на депутатские поправки, а также дать возможность выступить всем присутствующим на заседании почетным жителям города. Однако депутаты решили ограничить иркутян в праве высказать свое мнение и отклонили предложение аппарата администрации.

Однако мэрии удалось отвоевать возможность высказать свою позицию, касающуюся внесенных депутатами поправок.

– Поправки депутатов не были рассмотрены Контрольно-счетной палатой города. Кроме того, не приложено финансово-экономическое обоснование. Составление бюджета и его исполнение – исключительная компетенция администрации. Все, что предлагает городская власть – это эффективно и обосновано, тогда как предложения депутатов не носят конкретный характер, – отметила Лариса Красноперова.

Она пояснила, что депутаты предлагают ремонт и строительство объектов, на которые даже не создана проектно-сметная документация. Администрация попросту не сможет освоить деньги на строительство или ремонт.

– Мы нарушим принцип эффективности расходования бюджетных средств. Кто за это будет отвечать? Вы готовы взять на себя такую ответственность? – обратилась к депутатам руководитель аппарата.

В финале выступления Лариса Красноперова попросила принять бюджет в предложенной администрацией редакции. Также она добавила, что это не исключает дальнейшую работу над проектом финансового документа.

Прокуратура Иркутска попросила мэрию представить обоснование, почему поправки депутатов невозможно принять сейчас. С докладом выступила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина. Она отметила, что включенные депутатами в проект ремонты соцобьектов не имеют ни конкретных адресов, ни конкретного количества. Например, неясно, на территории каких учреждений находятся те детские площадки, которые, по мнению народных избранников, требуют вложения средств.

Вице-мэр Виктор Ешеев отметил, что администрация согласна с поправками депутатов, но нельзя снимать деньги с тех направлений, которые не менее важны. Он предложил вернуться к поправкам весной, когда Иркутск получит софинансирование из области.

В ответ спикер думы Иркутска Дмитрий Ружников предложил обратную ситуацию: принять бюджет с учетом предложений депутатов, а уже после нового года вернуться к тем статьям расходов, которые депутаты «урезали».

После препирательств депутаты большинством голосов утвердили свои поправки и приняли бюджет с учетом внесенных ими изменений.