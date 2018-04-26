Производители Приангарья и торговые сети: диалога за круглым столом не вышло

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском «Сибэкспоцентре» 26 апреля в рамках выставки «Сибпродовольствие» прошел круглый стол на тему: «Региональные производители и торговые сети: как строится взаимодействие». Однако как раз взаимодействие не задалось – из предприятий торговли встречу посетило только руководство МУП «Центральный рынок» Иркутска. Как заявили организаторы, представители ИД «Восточная Сибирь», это мероприятие преследовало цель – сделать более понятными отношения между производителями и сетями. – Наши предки не нуждались в посредниках между фермерами и потребителями. Но нам с нашим ритмом жизни они нужны. Такими посредниками сейчас выступают супермаркеты и магазины. С другой стороны, для современных производителей сбыт – это лишняя функция, которая оттягивает на себя ресурс, – отметил главный редактор газеты «КоммерсантЪ» в Восточной Сибири Влад Никифоров. Его поддержал замминистра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин, заявив, что в ходе встречи предполагается обсудить существующие проблемы и коллективно поискать выход из сложившихся ситуаций. Однако стоит отметить, многие места за столом пустовали. Площадку не почтили своим вниманием представители большинства торговых сетей, например, «Абсолют Cash&Carry» и «Слата», а как раз к «Слате» различные вопросы возникали во время обсуждения почти у всех выступавших. В начале разговора представитель УФАС по Иркутской области Ирина Новикова отметила, что в Иркутской области с самого начала действия закона «О торговле» производители и местные поставщики товаров не хотят жаловаться, сообщать о своих конфликтах с торговыми сетями. При этом, по ее словам, «в кулуарах постоянно звучат разговоры об этих проблемах». Присутствующие на встрече предприниматели заявили, что это происходит из-за нежелания идти на конфронтацию. Дело в том, что большинство производителей региона вынуждены «идти на поводу» у торговых сетей, диктующих им условия торговли и, порой, переходящих границы. Ключом противостояния, по мнению многих участников круглого стола, выступает цена на товар. Основная же проблема, по словам директора иркутского филиала АО «Каравай» Ивана Егорова, заключается в том, что у производителей нет рычагов влияния на торговые сети, тогда как у другой стороны дела обстоят ровно наоборот. – Мы порой вынуждены до 20 дней ждать, когда нам торговые сети согласуют цены, – с возмущением поделилась наболевшим заместитель гендиректора СХПАО «Белореченское» по экономике и финансам Татьяна Пухмахтерова. – За этот срок можно и ракету произвести, и Сирию завоевать, а мы все это время ждем согласования. Это ненормальная ситуация! Это экспрессивное заявление встретило оживленное одобрение других гостей мероприятия, с мест слышались умеренные аплодисменты. Другие участники круглого стола поддержали коллегу. Подавляющее большинство претензий было адресовано «Слате», но, как отметила директор по сбыту «Иркутского хлебозавода» Ольга Захарова, проблемы везде одинаковые. Среди них, помимо ценообразования, – возврат товаров производителям, причем порой за день-два до истечения срока годности, претензии по упаковке под собственной торговой маркой и фасовке товаров, и многое другое. С позиции другой стороны острые моменты прокомментировал специалист по развитию розничных сетей Роман Ковалев. Он назвал основные аспекты взаимоотношений торговых сетей с небольшими и средними производителями. – Первый – это количество поставок. Не все производители в состоянии обеспечить необходимый объем для сети. Возьмем ту же «Слату», крупнейшую сеть супермаркетов в Иркутске. В совокупности в ней насчитывается около 170 магазинов, включая точки «Хлеб-соль». Не каждый производитель может в них все поставить свою продукцию, а к тому, что какой-то товар продается только в части магазинов, сама сеть не готова, – сказал он. Другой аспект – наценка. Как пояснил Роман Ковалев, часть производителей работают по упрощенной системе налогообложения, тогда как крупные торговые сети – по общей, из чего к стоимости товаров прибавляется еще 18% НДС. Еще одной проблемой являются условия по возвратам и просрокам. У торговой сети основная задача – получить прибыть от коммерческой организации и максимально нивелировать потери за непроданный товар. Что же касается, например, логистики, то, по словам специалиста, не все производители готовы осуществлять экспедирование до розничной точки, и не у всех сетей есть возможность централизованно принимать товар на свой распределительный склад, не все категории товаров они могут обслужить таким образом. – Плюс ко всему сети очень любят перекладывать маркетинговую составляющую на производителей. То есть, если не хотите, чтобы ваш товар не залеживался на полке, вам придется какие-то преференции пообещать – это скидки, акционные позиции или более лояльные для сети условия поставок, – отметил Роман Ковалев. – И последний фактор – человеческий. Как правило, закупщик, он же категорийный менеджер, – лицо, в той или иной степени заинтересованное. Если ваш менеджер по продажам не договорился с закупщиком, то даже если вы согласовали все объемы, подписали договор поставки, запустить ваш товар в матрицу позиций не всегда будет возможно. Я не говорю, что в этом плане именно сеть плоха – в случае мздоимства закупщика выигрывает только недобросовестный производитель. Впрочем, не все участники обсуждения согласились с заявлением о приоритете выгоды. Как заявила, например, начальник сбыта АО «Сибирская нива» Елена Скворцова, самый ценный фактор – человеческий. – Потребитель хочет получать натуральную продукцию, – уверена она. – Но пока его интересы не станут приоритетными для торговых сетей, ничего не поменяется. Альтернативы торговым сетям, конечно, есть, но со своей спецификой. В первую очередь это МУП «Центральный рынок» Иркутска, предоставляющий свои точки в аренду малому и среднему бизнесу. Однако там, конечно, покупательная способность посетителей ниже, чем в крупных супермаркетах. Впрочем, существуют так называемые площадки выходного дня. Кроме того, администрация Иркутска организовывает в разных точках города сельскохозяйственные выставки. Представители мэрии приглашали поучаствовать всех присутствующих – свободных мест там достаточно. Кроме того, Роман Ковалев предложил производителям больше сил и внимания уделять маркетингу. – Я с сожалением вынужден констатировать, что сейчас при поиске интересных узконаправленных производителей у меня, в лучшем случае, 2ГИС работает. Потратьте, пожалуйста, 100 тысяч рублей на нормальный интернет-сайт, чтобы он нормально искался. Потратьте 20 тысяч в месяц на канал в инстаграме с вашими новинками, чтобы он рассказывал о том, чем полезна ваша продукция. Это маркетинг. Вы будете тогда обращаться не к торговым сетям, а к конечному потребителю: основная платежеспособная часть населения сейчас пользуется интернетом, у всех есть смартфоны, аккаунты в соцсетях. Этим вы убьете двух зайцев – донесете аудитории все ценности и преимущества вашей продукции, а также получите дополнительный козырь при общении с торговыми сетями, – обратился Роман Ковалев к присутствующим. По итогам обсуждения, по сути дела так и не ставшего полноценной дискуссией, организаторы предложили производителям письменно сформулировать свои вопросы хотя бы к «Слате», представители которой планировали посетить мероприятие. Со своей стороны они пообещали все эти запросы передать руководству торговой сети. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

иркутск

иркутская область

сибэкспоцентр Тэги: View the discussion thread.