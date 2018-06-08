Рост цены на бензин в Иркутске затормозился

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске к 3 июня составила 42 рубля 2 копейки, сообщает Росстат. За неделю цена на автомобильное топливо не изменилась.

Остались на том же уровне, что и к 27 мая, цены на все марки топлива. Литр бензина марки АИ-92 к 3 июня стоил в среднем 40 рублей 70 копеек, АИ-95 – 42 рубль 20 копеек, АИ-98 – 45 рублей 30 копеек, дизельное топливо – 44 рубля 50 копеек.

Кстати, такая же средняя цена на бензин – 42 рубля 2 копейки – на прошлой неделе была зафиксирована ещё в двух сибирских городах. Это Красноярск и Горно-Алтайск. Втроем эти города заняли пятое-седьмое место в СФО по цене бензина. При этом стоимость конкретных марок топлива в Иркутске ниже, чем у соседей. К тому же в столице республике Алтай, где традиционно бензин был одним из самых дешёвых в Сибири, цены за неделю выросли сразу на 1 рубль 39 копеек. В Красноярске топливо за неделю подорожало на 70 копеек.

Стоит отметить, что средняя цена бензина по СФО выросла на 47 копеек и составила 41 рубль 92 копейки. Резко подорожало топливо в Кызыле – сразу на 2 рубля 59 копеек. С ценой 44 рубля 68 копеек столица Тывы вырвалась на первое место в Сибири по дороговизне бензина. Второе место занимает Чита – 42 рубля 62 копейки (рост на 52 копейки) в среднем за литр бензина. На третьей строчке расположилась столица Бурятии Улан-Удэ, где средняя цена на топливо составила 42 рубля 17 копеек (рост на 34 копейки).

Дешевле всего бензин на прошлой неделе стоил в Барнауле – 41 рубль 3 копейки (рост на 48 копеек), Абакане – 41 рубль 49 копеек (рост на 68 копеек) и Омске – 41 рубль 56 копеек (рост на 40 копеек).

По данным Росстата, за прошедшую неделю бензин подорожал в 80 региональных центрах. Более всего цены на него увеличились в Кызыле – на 6,2%, Назрани – на 4,0%, Астрахани, Горно-Алтайске, Орле и Владикавказе – на 3,0-3,8%.

Напомним, в Иркутске бензин начал дорожать с апреля. К концу этого весеннего месяца цены замерли, но в мае продолжили расти, в какой-то момент скакнув сразу на 37 копеек вверх. На минувшей неделе по России прокатилась серия митингов против повышения цен на бензин. В Иркутске автомобилисты также выразили свой протест. Акция проходила в самом центре города на сквере Кирова и, по разным оценкам, собрала от полутысячи до тысячи участников. Участники митинга держали в руках плакаты с лозунгами «Stop росту цены на бензин», «Хватит молчать! Вместе остановим рост цены на топливо», «Мы против золотого топлива». Ключевой сценой стал запуск связки жёлтых воздушных шаров с транспарантом «Цена на топливо» и изображением просящей помощи печальной бензоколонки.

Федеральные власти для решения проблемы снизили с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей. С 1 июля 2018 года их могут понизить ещё на 700 рублей. Однако эта мера позволит лишь стабилизировать цены на нефтепродукты, а не понизить их, отмечают в федеральном центре.