Сергей Левченко – о том, почему при профицитном бюджете Иркутской области денег всё равно не хватает

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Доходную часть бюджета Иркутской области необходимо увеличить минимум в два раза, чтобы покрыть реальный дефицит по программам региона. Он наблюдается, несмотря на то, что сам по себе бюджет является профицитным. Об этом 28 мая на встрече в Клубе публичной политики заявил глава Иркутской области Сергей Левченко.

– Проблема не в том, что правительство не знает, куда тратить деньги. Оно слишком хорошо знает, куда их тратить. Даже, несмотря на то, что мы за последние два года в полтора раза увеличили доходную часть бюджета, на самом деле реальный дефицит по всем программам, наверное, можно было бы восполнить только тогда, когда мы бы увеличили доходы в два раза. Если мы с вами достигли бы не 150 млрд рублей доходной части, а 300 млрд, тогда бы мы с вами немножко по-другому себя вели, – говорит губернатор.

Она пояснил, что дефицит складывается из-за накопленных догов за предыдущие годы и с точки зрения решения крупных проблемы 2-3 млрд ничего не значат. При этом в конце каждого года возникает необходимость «затыкать дыры», что не позволяет тратить бюджет на стратегические объекты, говорит Сергей Левченко.

– В конце 2015 года пришлось экстренно находить 5 млрд рублей. В 2016 году в ноябре Федерация забрала у нас 1% от налога на прибыль, это принесло нам минус 7 млрд рублей. Несмотря на это доходную часть мы нарастили на 10 млрд рублей. В декабре прошлого года Конституционный суд принял решение по поводу малооплачиваемых бюджетников. Это дополнительные расходы ещё на 7 млрд рублей, мы и эту задачу сегодня решаем. Надо сохранить соответствие между малооплачивамыми и среднеоплачиваемыми бюджетникам, это ещё 42 млрд рублей. К сожалению, мы постоянно вынуждены решать вопросы финансирования, которые приходят к нам из федерального центра, – сказал губернатор.

Вместе с тем, за год Иркутская область увеличила объём поступлений в федеральный бюджет в два раза – с 90 до 180 млрд рублей. По мнению Сергея Левченко, это донорство региону пока что идёт на пользу.

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