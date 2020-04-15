Сергей Тен: предприятия смогут брать займы для выплаты зарплаты под государственные гарантии

Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарной неделе в Государственной Думе РФ рассмотрели ряд важных для граждан, бизнеса и государства инициатив. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.

В частности, в первом чтении приняли законопроект о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Поправки в социальное законодательство устанавливают, что при назначении выплат и пособий не будут учитываться прошлые доходы временно оставшихся без работы граждан (а это доход за период от 3 до 12 месяцев). Данная мера позволит семьям с детьми, оказавшимся в затруднительном положении из-за коронавируса, назначать адресные выплаты и получить необходимый доступ к господдержке.

Также в первом чтении приняли поправки в Жилищный кодекс, запрещающие банкам, иным платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с граждан комиссию при оплате услуг ЖКХ. Предполагается этот запрет распространить также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за несвоевременную оплату счетов ЖКХ.

– Еще одной инициативой, принятой сегодня в первом чтении стали поправки в Бюджетный кодекс. Они касаются возможности предоставления гарантий Российской Федерации по кредитным договорам предприятий, которые будут брать кредит для выплаты зарплаты сотрудникам. Эти займы будут обеспечены государством, что позволит работодателям получать эффективный доступ к кредитным ресурсам банков, а людям своевременно получать заработную плату, – отметил Сергей Тен.