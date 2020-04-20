Удавка на шее или хоть какая-то помощь: иркутский бизнес отреагировал на меры поддержки государства в эпоху коронавируса

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В одном из своих выступлений на прошлой неделе Владимир Путин анонсировал еще одну меру поддержки для малого и среднего бизнеса в период вынужденного простоя – безвозмездные выплаты на зарплату сотрудникам в размере 12 тысяч 130 рублей на каждого. Телеинформ опросил иркутских предпринимателей, чтобы понять: помогут ли эти деньги пережить коронавирусный кризис и намерены ли они обращаться за такого рода поддержкой. Владелец торгово-строительной компании «Тон М» Алексей Кардонов считает, что такие выплаты хороши лишь как начальная мера поддержки. Если за ними последуют другие решения и комплексная помощь бизнесу, тогда всё будет хорошо. Если нет – ситуация сильно усложнится, и эти 12 тысяч рублей никого не спасут. – Все мы понимаем: когда начинает страдать одна отрасль, вслед за ней потихоньку начинают приходить в состояние хаоса и другие. На днях на уровне правительства говорили о поддержке строительной отрасли по части снижения ипотечных ставок. Это, конечно, классно, но кому будут нужны кредиты даже под низкие проценты, если у людей не останется средств к существованию? – удивляется Алексей Кардонов. В его компании трудятся 60 человек, все они трудоустроены официально. Пока еще бизнес удается держать на плаву, сокращений не было, люди вовремя получают зарплату. Но Алексей Кардонов понимает – его компания сильно зависит от других сфер бизнеса. Если начнут «схлопываться» они, по принципу домино его бизнес тоже ждет неутешительный финал. – Поэтому нужен комплекс мер, ведь если ограничиться только выплатами – будет печалька. Да и с ними пока ничего не понятно: если я получу их, должен ли буду выплачивать из этой суммы налоги и платежи в различные фонды? При идеальном раскладе я получу больше 700 тысяч рублей и выплачу их своему коллективу в полном объеме. Поэтому, конечно, я намерен воспользоваться этой мерой поддержки, но только если не будет подвоха с выплатами налогов, – отметил предприниматель. Примерно такого же мнения придерживается и руководитель магазина музыкальных инструментов «Музлидер» Михаил Возвышаев. По указу губернатора салон физически закрыт, поэтому бизнес временно перешел на онлайн-продажи. Это позволило сохранить коллектив (сотрудники работают на доставке) и обеспечить людям заработок. Однако он всё равно снизился из-за потери оффлайн-клиентов. Поэтому предприниматель надеется получить помощь от государства, но в случае, если это не потребует сбора вороха бумаг и больших усилий для преодоления препятствий. – Пока что механизм получения и вообще сама суть выплат оставляет много вопросов. С чего вдруг государство безвозмездно даст бизнесу по 12 тысяч рублей на каждого сотрудника, если до этого с их стороны не было никаких встречных шагов? Власть зажимает бизнес в тиски налогами, сборами, онлайн-кассами и другими мерами. Но попробовать получить эту меру поддержки можно, если только можно будет получить ее быстро и безболезненно. По идее, это всё должно предоставляться онлайн. Если же мне придется потратить на это кучу времени, энергии и сил, обойдемся без этих сумм. Тем более, что для бизнеса это – копейки, – считает Михаил Возвышаев. Владелица семейного фермерского хозяйства Янина Топтун отметила, что ее коллектив за такой помощью обращаться не будет. Суетиться и собирать документы ради всего этого не имеет смысла, однако женщина убеждена, что выплаты нужны. – Уже сейчас многие остались без зарплаты и не могут приобрести самое необходимое, не могут даже некоторые продукты купить. Так быть не должно. Для нас важно, чтобы выплаты были и были своевременно, потому что наша ферма напрямую зависит от того, будут ли у горожан деньги на покупку нашей молочной продукции. Сейчас переживаем, что через месяц у людей просто не останется денег на покупку того, что они хотят. Они смогут позволить себе только минимум продуктов, без которых нельзя выжить. Что же касается самой выплаты, то понятно, что сумма небольшая, но она опирается на МРОТ. В то же время, когда государству нужно, оно оперирует другими цифрами и, например, озвучивает, что средняя зарплата в стране находится на уровне 45, 50 или даже 60 тысяч рублей. Так почему сейчас речь идет всего лишь о 12 тысячах? Власти говорят, что у людей сократились расходы, потому что они сидят дома, но это тоже не так. Наоборот, траты на продукты питания растут, все мы это знаем. Плюс никто не отменяет расходы на коммуналку, платежи по кредитам и другие траты, – комментирует Янина Топтун. Она уверена, что куда более полезной помощью от государства могла бы стать отмена коммунальных платежей или платежей по кредитам. Владелец сети магазинов «Город огней» Василий Платонов называет все предложенные на сегодня варианты помощи малому и среднему бизнесу «мерами поддержки со звездочкой». – Какая-то помощь, подачки от государства мне не нужны, потому что всё эти меры, которые есть, ими же невозможно воспользоваться. Они все «со звездочкой». Мы просто смеемся над этим. Я не понимаю, зачем так делать, это просто раздражает. Это раздражает тех, кто в теме, а у тех, кто не в теме, создается иллюзия обывателя, типа, «вам же помогают». Мне это все смешно и даже уже не интересно, какую помощь нам окажут. Я уверен, что мне она не нужна в таком формате, который загонит меня в тупик. Зачем усугублять? В нашем сегменте и так перманентный кризис, – отмечает Василий Платонов. Из шести магазинов светильников у бизнесмена сейчас осталось три. – Розница нехорошо себя чувствовала уже давненько, а пандемия только ускорила процесс. Но если раньше мы понимали, что бороться за клиентов еще можно, то сейчас есть понимание, что у наших клиентов, для кого мы работаем, просто не будет на это денег. Да и вообще им будет не до этого. Люди будут думать, с работой они остались или без. Если без – будут работу искать. Если с работой, то будут гасить свои ипотеки и кредиты, им не до светильников будет. Поэтому, чтобы выжить, пришлось сократить количество магазином и изменить формат, потому что теперь работать на масс-маркет бессмысленно, – рассказывает бизнесмен. За последние три года входящий поток клиентов в три раза уменьшился. Еще в три раза он сократился за последние две недели. – Люди практически не ходят по магазинам. Даже если через месяц–полтора людям скажут: «Ходите спокойно», то у этих людей просто не будет денег и они будут думать совершенно о другом. Им будет не до нас, это 100%. Нам нужно поменять нишу, переориентироваться на «средний+» сегмент. Для этого нам не нужно столько магазинов, – продолжает Платонов. Бизнесмен отметил, что не испытывает иллюзий относительно государства и помощи от него. Однако все же поручил своему бухгалтеру прозондировать почву и узнать, что требуется, чтобы получить выплаты. Если это не будет сложным процессом, если в нем нет подвоха, его компания поборется за помощь. – Думаю, такая реакция у всех, кто находится здесь, в реальности, на земле, а не как наше правительство – в параллельной реальности. Пока я буду изучать все эти меры поддержки, которыми нельзя воспользоваться, петля на шее моего бизнеса затянется, я останусь без денег, без команды, с кучей долгов и всё это меня догонит. Это всё, что угодно, но только не помощь, – резюмировал Василий Платонов. Директор иркутского филиала международной сети World Gym Роман Парцей также сомневается в искренности государства, однако надеется получить от него всё возможное. Его спортивный клуб закрыт с конца марта, доходов нет, следовательно, не с чего платить зарплату сотрудникам. Поэтому даже такая скромная помощь в размере 12 тысяч 130 рублей будет кстати. – Несомненно, я отправлю заявку на получение этих денег, потому что мне надо поддерживать свой персонал. Им нужны деньги, они все хотят жить. Вопрос стоит в другом: что если государство скажет: «Выплати эти деньги сам, начисли на них налоги и заплати это из своих средств»? У меня денег нет. Мой бизнес закрыт по постановлению врио, выручки – ноль, на счетах тоже ноль. Я ничего не смогу выдать людям. Если же государство перечислит эти деньги мне, то возникает следующий вопрос: должен ли я буду вернуть часть государству в виде налогов и отчислений в фонды? Если не будет специальных разъяснений, а просто будут перечислены средства, то в соответствии с налоговым кодексом мне придется удержать 43%, потому что если я не начислю их, то сяду в тюрьму, – поделился своим видением ситуации Роман Парцей. Бизнесмен уверен, что для реальной поддержки бизнеса нужна полная отмена налогов на полгода. У многих сейчас нет никакой выручки, им не с чего делать налоговые платежи. Отсрочка только усугубит ситуацию, потому что долг будет копиться и его все равно придется выплачивать. Через несколько месяцев простоя он сильно вырастет и погасить увеличившуюся сумму будет труднее в разы. – Меня и других бизнесменов сколько угодно могут обвинять в том, что нет подушки безопасности. Но у малого бизнеса ее нет по определению, на то он и малый, подушку не из чего делать. Все средства идут на развитие, – продолжил предприниматель. Предлагаемые кредиты под госгарантии тоже не спасают положение, поскольку это, по мнению Романа Парцея, не «живые деньги, впрыснутые в экономику». Это всего лишь механизм, по которому предприятие берет кредит, а государство выступает поручителем. – Мне по такой схеме денег никто не даст, как и любому представителю малого бизнеса. По такой схеме только Дерипаска и ему подобные могут получить средства. Единственный плюс, который сейчас есть – снижение страховых платежей с 30 до 15% малому бизнесу с 1 апреля на зарплаты, превышающие МРОТ. Но это тоже не деньги внутрь, это просто снижение нагрузки, – подытожил Роман Парцей. Иркутский бизнесмен и бывший уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко уверен, что даже такие скромные выплаты нужны, однако пока еще не ясны условия их выдачи. – Мне пока непонятно, что такое эти 12 тысяч рублей. Нужно ли будет из них отчислять платежи в фонды? Одно дело, если это будут «чистые» выплаты. Другое – если надо будет 30% из этой суммы перечислить в фонды, еще 13% заплатить НДФЛ. Тогда от 12 тысяч останется чуть больше половины. Из того, что декларируют сейчас, ясно, что эти деньги будут перечислены предпринимателям на зарплаты сотрудникам. Значит, предприятия, когда будут выдавать зарплату, обязаны будут вычесть из этого 43% в счет государства. И что это за помощь такая? Если же на эти безвозмездные выплаты налоги начислены не будут, то каждый сотрудник получит сумму в размере МРОТ – для поддержания штанов хватит, – комментирует Алексей Москаленко. Эксперт отмечает, что сейчас все замерли в ожидании – будет ли эта мера поддержки полезна или станет очередной «холостой пробежкой», как уже было с «нулевыми» кредитами, которые никто не смог получить. – Сейчас многие еще сохранили 90% рабочих мест за счет того, что отправили сотрудников в отпуск без содержания. Коллектив не уволен, но и зарплату он не получает, потому что ее не из чего платить. Многие, например из сферы общепита, поступили именно так, потому что, если за столом никто не сидит, обслуживать некого, из каких средств платить зарплату? Но кому-то не удалось сохранить 90% коллектива. Что тогда? Им не положены эти безвозмездные выплаты. Это несправедливо. Предприятия сейчас в таких условиях, что им бы 50 или даже 30% рабочих мест сохранить. Поэтому платить должны всем, кто остался и работает, – продолжает Алексей Москаленко. Пока же, по словам предпринимателя, поддержки нет никакой. – Да, на региональном уровне у нас снизили налог на имущество на 30%. Но эта мера имеет отложенный эффект. Да, это пригодится, но пригодится потом, если мы сохраним рабочие места и выживем. Сейчас-то надо на что-то жить. Имущество простаивает, а платить за него придется, пусть и немного меньше. Плюс, например, у меня простаивает отель. Посетителей нет, а затраты – есть. У нас не Краснодарский край, помещение нужно отапливать. Плюс нужно платить за охрану, за обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации. Тоже расходы. Вот из таких сумм и набирается солидная задолженность, которая с каждым днем только увеличивается. Дохода, чтоб ее покрыть, нет. Когда снимут карантинные меры, покупательская способность не сразу восстановится, чтобы люди пошли в рестораны и куда-то еще развлекаться. Да и вообще непонятно, когда снимут ограничения, в сфере общепита, думаю, не раньше июня. Поэтому если нас не поддержать сейчас, мы потеряем рабочие места. Армия безработных уже начала очень лихо пополняться, что будет дальше – страшно представить, – негодует Алексей Москаленко. В Иркутской области, по словам эксперта, минимум 25% от всего трудоспособного населения занято в сегменте малого и среднего бизнеса. Это около 270 тысяч жителей, практически, население целого города. Еще примерно столько же – в теневом сегменте бизнеса, им даже меры поддержки от государства не положены. И все эти люди могут уже завтра остаться без работы и средств к существованию. Поэтому пришла пора государству расставить приоритеты и пересмотреть статьи расходов. – Мы продолжаем обсуждать комфортную городскую среду, благоустройство дворов. Да какие там дворы? В стране 8–10 миллионов человек останутся без работы, а мы о дворах говорим. Надо перетрясти все национальные проекты и направить деньги на сохранение рабочих мест. Создавать новые потом будет в разы дороже, – убежден Алексей Москаленко. Он уверен, что самое важное для бизнес-сообщества сейчас – налоговые каникулы и отсрочки по существующим кредитам. Тогда предприниматели смогут сохранить свое дело. Ну, а пока даже выплаты на зарплату сотрудникам могут пригодиться. – Я обязательно воспользуюсь этой мерой поддержки, чтобы у меня хотя бы сохранились рабочие места. Люди хоть какую-то копеечку на пропитание получат, и то уже хорошо. Я в этих деньгах заинтересован не меньше, чем они сами, чтобы мой коллектив остался. Я им пока платить не могу, так как у меня всё закрыто, а им если и уходить, то только на биржу труда, но это тоже так себе вариант. Поэтому, если государство даст хотя бы 12 тысяч рублей, мои сотрудники хоть какое-то время продержатся. Ждем, когда появится детальное разъяснение насчет этих выплат, – резюмировал эксперт. 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