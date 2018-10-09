В Ангарске наглядно продемонстрировали процесс демонтажа цехов «АЭХК»

Ангарск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На АО «АЭХК», входящем в госкорпорацию «Росатом», гостям продемонстрировали ход работ по выводу из эксплуатации устаревших производственных площадей. Эксперты и общественность 9 октября ознакомились с ходом реализации на предприятии мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2). Напомним, технические процессы на «АЭХК» напрямую связаны с ядерными производствами, а потому ликвидация устаревших зданий требует серьезного подхода с предварительным созданием проекта и прохождением их многочисленных экспертиз. Проект по ликвидации и выводу из эксплуатации нескольких производственных единиц был подготовлен и прошел все экспертизы в 2014 году. В 2015 году предприятие вошло в ФЦП ЯРБ-2 и с 2016 года на нем начались мероприятия в рамках программы. В частности, речь идет о ликвидации двух корпусов и площадки для хранения демонтированного оборудования, пояснил директор предприятия Александр Дудин. Как пояснил начальник отдела «АЭХК» по выводу из эксплуатации Александр Герасименко, в первую очередь речь идет о корпусах 802 и 804. Производство в них было запущено в конце 50-х-начале 60-х годов и приостановлено в конце 80-х, когда предприятие перешло на газоцентрифужную технологию разделения изотопов урана. В 1996 году оба цеха оказались в режиме «холодной консервации» - прекращено электроснабжение, отопление, вентиляция и водоснабжение данных зданий. Из-за воздействия влаги и низких температур строительные конструкции зданий получили множество дефектов. К продолжению производственного процесса помещения были признаны непригодными. При этом речь идет об огромных неиспользуемых площадях, ранее эксплуатировавшихся для атомных производств – каждый цех протяженностью в километр и шириной 67 метров. Первым этапом в рамках ФЦП стала ликвидация здания 804 – эти работы планируется завершить в ноябре 2019 года. В 2020 году предполагается приступить к демонтажу корпуса 802, последним этапом станет ликвидация склада, куда по началу, до появления соответствующего проекта, свозилось оборудование из этих двух помещений. Эксперты и общественность побывали непосредственно на месте работ, где ведется демонтаж 804-го здания. На их многочисленные вопросы, а также на вопросы заместителя министра природных ресурсов и экологии Нины Абариновой здесь ответил представитель одного из подрядчиков, занимающихся ликвидацией цеха, директор ООО «Квант» Сергей Бехтев. Он пояснил, что демонтажем оборудования в здании занимался сам «АЭХК», затем проверка, очистка и разбор конструкций были уже в компетенции подрядчика. На подготовительном этапе работ возле цеха была создана вся необходимая инфраструктура – система физической защиты, зона саночистки, цех-склад по переработке отходов после дезактивации. В каждой точке ликвидируемого цеха были произведены замеры радиационного фона, составлена картограмма опасных зон. На основании полученных денных зараженная поверхность металлических и бетонных конструкций срезается – от пяти миллиметров до 30 сантиметров, в зависимости от глубины заражения. Если же конструкции такой очистке не поддаются, то их складируют отдельно – как ядерные отходы. Что касается конструкций, признанных «чистыми», то металлические детали продаются потом властями Ангарска на торгах, бетонные же измельчаются и пока складируются на месте. По проекту они потом будут засыпаны обратно, став нижним слоем внутри сохранившейся бетонной ванны-фундамента цеха. При этом работающие на проекте специалисты уверяют, что этот фундамент на глубине 2,7 метра абсолютно безопасен и не поражен радиацией. Верхним же слоем впоследствии должен стать плодородный слой и зеленые насаждения. Предполагается, что со временем на месте бывших производств будет создана рекреационная зона. При общении с экспертами Сергей Бехтев пояснил, что в процессе разбора здания сейчас уже набралось 1960 тонн отходов с некоторым уровнем содержания радиации и 150 тонн радиоактивных отходов (РАО). Последние по существующему законодательству должен утилизировать национальный оператор, согласно существующему проекту их предполагается отправить на захоронение в Новоуральск. Что касается отходов с умеренным содержанием радионуклидов, которые не относятся к РАО, то их судьба пока не ясна. Если у некоторых регионов проблемы с подобными вещами не возникает, так как есть специализированные полигоны для размещения материалов такого класса опасности, то в Иркутской области подобные площадки отсутствуют. Как отметил руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия с общественными и экологическими организациями в части размещения объектов изоляции РАО Общественного совета Росатома Александр Никитин, стоит обсудить с национальным оператором возможность его прихода в Приангарье и устройства здесь соответствующего захоронения. – Тем более, что и транспортировка РАО в Новоуральск выйдет дороже, чем сама их утилизация, – подчеркнул эксперт. Представители «АЭХК» отметили, что вопрос по размещению в Иркутской области их производства с представителями национального оператора уже обсуждался. В то же время Нина Абаринова особо отметила, что пока такой вариант на областном уровне не рассматривается и не обсуждается. В целом замминистра положительно оценила увиденное. – Меня удовлетворило большинство ответов на мои вопросы, видно, что работы выполняются достаточно качественно. Хотя мне бы хотелось в следующий раз самостоятельно замерить здесь радиационный фон и убедиться, что он такой низкий, как говорят собственники, – отметила Нина Абаринова. Она попросила руководство «АЭХК» пригласить представителей министерства на приемку работ по зданию 804. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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