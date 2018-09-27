В Иркутске проходит Байкальский риск-форум

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске второй день, с 27 по 28 сентября, проходит Второй Байкальский риск-форум. Его организатором выступает Иркутская нефтяная компания. В работе форума участвуют 55 спикеров, представляющих ведущие российские и зарубежные компании, присутствуют гости из Японии и Казахстана. Второй БРИФ привлек внимание нескольких десятков сторонних участников, кроме того, на открытии мероприятия присутствовали около 120 сотрудников ИНК – в дальнейшем они могли слушать все выступления по трансляции со своих рабочих мест. Фото предоставлено пресс-службой ИНК Приветствуя участников БРИФ, председатель Совета директоров АО «ИНК-Капитал», основатель и совладелец Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов подчеркнул: – Нужно уметь брать на себя некоторые риски и управлять ими – главное, не быть при этом «риск-испуганными». – Очень приятно видеть на форуме много знакомых лиц, людей, которые к нам приехали во второй раз, – сказал, обращаясь к присутствующим, заместитель генерального директора ИНК по повышению эффективности Александр Дорошенко. – Значит, мы идем в правильном направлении, тематики наши интересны, площадка – удобная, люди, которые сюда приезжают – эффективные менеджеры. Поскольку мы хотим управлять своими рисками, то нам очень важно знать о тех практиках, которые уже реализованы. – Риск-менеджмент – это не только элемент корпоративного управления, но и инструмент принятия важных решений в жизненных ситуациях неопределенности, - подчеркнул важность обсуждаемой темы для всех заинтересованных лиц генеральный директор Института стратегического анализа рисков управленческих решений Алексей Сидоренко. – В таком формате его могут использовать и специалисты из других сфер. Ведущие российские риск-менеджеры в первый день форума рассказали о риск-ориентированных подходах на производстве и при реализации инвестиционных проектов, инструментах развития риск-культуры исовременной концепции управления рисками. Фото предоставлено пресс-службой ИНК Так, директор управления координации и контроля компании «Стройтрансгаз» Андрей Иванов рассказал, что проблемы с подрядчиками характерны не только для России, хотя и принято считать, что «это у нас такие особенности анатомии, а у других подрядчики нормальные». Так, среди самых «провальных» проектов – в разы превысивших изначальные затраты на строительство и не вышедших на ожидаемый уровень окупаемости – он назвал Суэцкий канал, Сиднейский оперный театр, сверхзвуковой лайнер Concorde, Панамский канал и Бруклинский мост. Такая же ситуация и со строительством метрополитенов в большинстве стран – единственными, кто сумел уложиться в обозначенные изначально финансы и сроки, оказались немцы. Этот спикер также рассказал о признаках недобросовестных подрядчиков и возможных мерах по снижению рисков Кроме того, представители компаний НИПИГАЗ, «Газпром нефть» и «Газпром нефть шельф» рассказали о том, с какими рисками им пришлось столкнуться на практике при реализации сложных и масштабных проектов, как эти риски были рассчитаны и какие меры позволили реализовать проекты своевременно и без потерь. Главное, на чем настаивали оба спикера, при расчете рисков как инвестиционного проекта, так и производства, должен быть в обязательном порядке не только «план В», но даже «план С». Кроме того, применительно к производству, важно не столько избежать некой внештатной ситуации, поскольку абсолютно все риски просчитать невозможно, сколько предотвратить ее повтор, так как в этом случае все уже зависит именно от грамотного менеджмента. – Высшее руководство, прежде всего, отслеживает именно неоднократно повторяющиеся проблемы, – подчеркнул один из спикеров. Прозвучало множество других важных и интересных с практической точки зрения докладов, включая выступление представителя Сколково Александра Кирина. Также в день открытия БРИФа начальнику отдела управления рисками ООО «ИНК» Денису Скороходову вручили награду за первое место в номинации «Лучший риск-менеджер 2018 года» всероссийской премии «Репутация». Денису Скороходову вручили награду за первое место в номинации «Лучший риск-менеджер 2018 года» всероссийской премии «Репутация». Фото предоставлено пресс-службой ИНК Во второй день участникам форума предстоит услышать и обсудить не менее важные доклады. Речь пойдет о риск-ориентированном подходе в системе бизнес-планирования, управлении экономической и информационной безопасностью с учетом рисков и кибер-атак. Среди значимых тем также управление правовыми и налоговыми рисками, риски проектов реорганизации компании и другие. Форум обещает быть очень полезным и продуктивным для всего бизнес-сообщества Байкальского региона – и не только. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инк

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