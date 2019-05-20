В Иркутске состоялся ежегодный «Байкал Бизнес Форум»

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 16 по 17 мая прошел очередной «Байкал Бизнес Форум». Это мероприятие с каждым годом становится все популярнее у предпринимательского сообщества Иркутской области. Если в первом форуме три года назад принимали участие 300 человек, то сейчас уже – около двух тысяч. Программа мероприятия была сформирована с учетом значимости и актуальности тем для региональных бизнесменов. Организаторы поставили перед собой задачу сформировать повестку, которая была бы максимально прикладной и позволила предпринимателям решить многие проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Именно на этом форуме губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступил с ежегодным инвестиционным посланием. Он рассказал о том, как сегодня развивается Иркутская область, какие инструменты поддержки и развития бизнеса работают в регионе и какие с их помощью реализуются проекты. Губернатор подчеркнул, что в последние годы особенно активно вкладываются средства в добывающую промышленность, но при этом развивается и обрабатывающий сектор – транспорт, фармацевтика. Отдельно глава региона отметил экономический прогресс в таких сферах, как туризм и образование. Кроме того, Сергей Левченко заявил, что в ближайшие пять лет политика региона будет направлена на «полномасштабную индустриализацию». Стратегическими направлениями индустриализации он назвал развитие газовой, газохимической отрасли, золотодобывающей промышленности, глубокой переработки леса, фармацевтической, строительной отраслей, а также переработки сельскохозяйственной продукции. – В рамках индустриализации мы поставим перед собой следующие задачи: не менее 100 новых предприятий за пять лет, – подчеркнул губернатор. – Не менее триллиона рублей инвестиций с созданием 16 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет не менее 230 млрд рублей. Он сообщил, что в последние годы стали работать областные институты, направленные на поддержку бизнеса. В их числе Корпорация развития Иркутской области (КРИО), Агентство инвестиционного развития региона, областной Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования, Фонд развития промышленности и так далее. При этом глава региона заявил о намерении докапитализировать КРИО и Гарантийный фонд, чтобы они могли оказывать содействие большему количеству предпринимателей. В рамках пленарного заседания форума также обсуждались вопросы газификации региона и кадрового обеспечения. Прежде всего, речь шла о планах по запуску газопровода «Сила Сибири» и начале промышленной разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В связи с этим был затронут вопрос и о развитии поселка Жигалово, создании в нем инфраструктуры, которая позволит принять всех, кто будет работать на Ковыкте. По завершении пленарного заседания в течении двух дней проходила работа по секциям, тематикой которых были выбраны актуальные для регионального бизнеса вопросы и направления. Обсуждались существующие инструменты поддержки малого бизнеса, автоматизация сельского хозяйства, перспективные направления развития промышленности, туризма, креативная экономика, проблемы лесного комплекса, экспорта, использования искусственного интеллекта и другие. Также в рамках форума состоялась «Школа франчайзера» и прошла сессия по отбору проектов в бизнес-акселератор ТВЭЛ. На форуме выступили как местные спикеры, так и федеральные, а также специалисты из других регионов. В числе приглашенных на форум экспертов из других регионов – бизнес-тренер №1 по продажам в России Борис Жалило, доцент «Высшей школы экономики» Наталья Поротникова, специалист по стратегическому развитию территорий Илья Токарев, представитель Национальной премии «Бизнес-Успех» Опоры России Андрей Крылов, исполнительный директор Фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна Ившина, президент фонда развития местных сообществ «Инициатива» Глеб Тюрин, венчурный инвестор и IT-предприниматель Андрей Заворин. – Для нас принципиально важно сосредоточиться на главной задаче – на развитии Иркутской области, при этом не закрываясь в себе, а будучи открытыми успешному опыту других городов, других регионов и даже других стран, – подчеркнула модератор пленарной дискуссии форума, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Яна Шевченко. – Поэтому на форуме в этом году много приглашенных спикеров и экспертов. Одной из секций форума стала «Креативная экономика». Ее в программу мероприятия включили впервые. Гости из Ульяновска – единственного в России города, включенного в список креативных городов ЮНЕСКО – специально приехали, чтобы поделиться с иркутянами своими достижениями и опытом. Они рассказали, как творческие проекты можно сделать перспективными и прибыльными. Впрочем, и представители Иркутской области поделились опытом в этом направлении – например, рассказали о том, как был создан арт-завод «Доренберг». На секции по туризму речь шла о том, как бизнес может развиваться самостоятельно, не дожидаясь поддержки государства, за счет взаимодействия. Это иллюстрировалось на уже реализованных в Иркутске проектах – таких, как спорт-парк «Поляна» и «Солнечная дорога». На секции, посвященной промышленности, участники узнали подробнее об инструментах поддержки предпринимательства в регионе, создании промышленного парка на базе АЭХК, участии в проектах бизнес-акселератора ТВЭЛ, программе льготного лизинга и так далее. Кроме того, участники форума смогли поучаствовать в бизнес-практикумах Бориса Жалило «Трансформация продаж», Ильи Степанова «Влияние на переговорах», а также на тему прорывных технологий для кратного роста малого бизнеса. Напомним, что при этом участие во всех мероприятиях форума было бесплатным. В результате «Байкал Бизнес Форум – 2019» оказался очень насыщенным во всех смыслах. Плотная и актуальная программа, большое количество полезной и актуальной информации, возможность познакомиться и пообщаться с потенциальными партнерами и инвесторами – все это сделало мероприятие привлекательным для регионального бизнеса и привлекло множество гостей и участников. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: аэхк

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