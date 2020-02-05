В Иркутске возможен дефицит некоторых овощей и фруктов в связи с закрытием китайской границы

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возможен дефицит некоторых овощей и фруктов, но остро проблема пока не стоит. По сообщениям СМИ, на Дальнем Востоке и в Якутии из-за ограничений поставок из Китая наблюдается дефицит овощей и фруктов, а также рост цен на них в полтора-два раза. Напомним, закрытию границы с Китаем из-за угрозы коронавируса предшествовал временный запрет Россельхознадзора на ввоз из страны восходящего солнца цитрусовых. Это было связано с тем, что китайская сторона ничего не предпринимала в связи с систематическим выявлением опасных карантинных объектов в импортируемой продукции. В Иркутске первой о ситуации с поставкой овощей и фруктов сообщила сеть супермаркетов «Слата». По их информации, нарушение поставок из КНР есть, это связано с тем, что граница перекрыта из-за коронавируса (по предварительной информации) до 1 марта 2020 года. Запасов на местном рынке нет, так как граница также была перекрыта с 25 января из-за китайского нового года. В сети предполагают дефицит овощей и фруктов в регионе, так как на многие позиции из КНР очень сложно найти альтернативу из-за удаленности Приангарья. Практически полностью с рынка могут исчезнуть дешевые кабачки, баклажаны, перцы, пока не появится отечественный аналог. Также не будет китайского цитруса: лимона, мандарина, помело. Но поскольку в Китае сезон по этим фруктам уже заканчивался, весь закуп по мандаринам и лимону был переведен на Египет, Турцию, Пакистан, Марокко. Относительно помело альтернативы нет, отмечают представители ритейлера. Перец болгарский есть возможность привезти из Ирана, но этот товар очень нежный, длительная перевозка может повлиять на качество. Также с перекрытием Китая на рынке Дальнего Востока образовался дефицит товара, что повлекло за собой увеличенный спрос и повышение закупочных цен в целом на рынке ФРОВ (фрукты-овощи). В связи с этим возможно ожидать дефицит по огурцам, «борщевой» группе, грушам и яблокам. Все вышеописанные факторы повлияют на розничные цены, но на какой процент будет повышение цены и как отыграет в целом рынок Иркутска, на текущий момент спрогнозировать сложно, отмечают в компании. В сети супермаркетов «Вулкан» Телеинформу сообщили, что поставки к ним фруктов и овощей из Китая также прекращены, но искать альтернативных поставщиков они не намерены, поскольку это будут, прежде всего – перекупщики, что приведет к значительному росту цен. По сообщениям очевидцев, уже сейчас в сети дискаунтеров «Хлеб-Соль» (входит в ГК «Слата») отсутствуют болгарские перцы и лимоны, тогда как мандаринов хватает как здесь, так и во всех других магазинах города. В самой «Слате» также нет перцев, а вот лимоны уже представлены из ЮАР и Узбекистана. Отметим, что именно узбекские лимоны стали основной альтернативой для большинства местных магазинов сегодня, однако стоимость их существенно выше, чем китайских. Самые дешевые можно найти в маленьких фруктовых лавках – около 190 рублей. В «Слате» они по 200 рублей, в «Окей» – по 300 рублей за килограмм. «Метро» предлагает узбекские лимоны по 100 рублей за 200 гр, то есть 500 рублей за килограмм. Болгарский перец также удалось найти в магазинах крупных федеральных сетей по прежним ценам, хотя стоит отметить, что в некоторых местах если зеленый и желтый перцы имеют вполне товарный вид, то для выбора приличного красного болгарского перца – обычно самого популярного – надо потрудиться. Впрочем, в частной фруктовой лавке такая ситуация, напротив, с желтым перцем – покупателям предлагают явно залежавшиеся остатки, тогда как к красному перцу претензий нет. В целом же такие лавочки радуют ассортиментом – дефицита каких-либо позиций здесь пока нет. Кстати, помело нам также удалось найти в таком магазинчике и в «Окее», хотя в последнем оно выглядело скорее остатками товара. Сеть супермаркетов «Светофор» слишком большим ассортиментом фруктов покупателей никогда не баловала. И сегодня здесь можно найти всего три позиции – краснодарские яблоки, китайские помидоры и, что удивительно, китайские же мандарины вполне товарного вида, несмотря на то, что запрет на их поставки действует уже месяц. Подводя итоги, можно отметить, что в Иркутске, в отличие от Дальнего Востока, пока жесткого дефицита каких-то позиций не наблюдается, хотя постепенно цены растут и в ряде магазинов ассортимент сокращается. В других же точках на прилавках взамен китайских появляется много товаров из Марокко, Турции, Узбекистана, ЮАР и так далее. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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