В Иркутской области посадили «президентские» сосны

Иркутский район, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье 19 мая, во Всероссийский день посадки леса, высадили 80 тысяч саженцев сосны в Иркутском лесничестве. В том числе 1040 саженцев были посажены за счет личных средств президента РФ Владимира Путина. На посадку на место лесного пожара 2009 года выехало около тысячи добровольцев. В том числе деревья сажали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, региональные министры, представители вузов, предприятий, общественных организаций. Также специально для участия в посадке в Иркутск прилетели член правления «Почта Банка» Павел Тулубьев и сооснователь проекта «Маракуйя» Мария Макарова – именно благодаря этим двум компаниям по всей России реализуется программа лесовосстановления «Подари лес другу». На фото слева направо: Сергей Шеверда, представители ОНФ, Мария Макарова, Павел Тулубьев, Сергей Левченко – Мы в Иркутской области обладаем самыми значительными лесными ресурсами в РФ, поэтому масштабы у нас большие и проблем хватает, – заявил на торжественном открытии посадки губернатор региона Сергей Левченко. – Лесопользователи восстанавливают лес, который рубят, но, к сожалению, есть вещи, которые сами по себе не восстанавливаются – это и незаконные рубки, и порча леса разными микробами, и так далее. На этом месте в 2009 году был большой пожар. И несколько лет постепенно здесь восстанавливаем лес, в этом году мы должны это закончить. Через несколько лет здесь будет шуметь хороший сосновый бор. – Сколько бы слов ни было сказано, сколько бы цифр не было приведено, никто кроме нас не спасет нашу планету, наш край, наш регион от экологических бедствий, – подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Поэтому посадив дерево, десяток, сотню деревьев, мы делаем большой задел на будущее и показываем пример всем остальным, как это сделал наш президент. Сергей Левченко и члены правительства Иркутской области на посадке леса Подробнее о самом проекте лесовосстановления на открытии рассказал Павел Тулубьев: – Это уже не первая встреча «Почта Банка» и Иркутского лесничества. За долгие годы сотрудничества уже восстановлено свыше 214 га леса. К сожалению, случаются лесные пожары. Они наносят ущерб не только деревьям – легким нашей планеты, но и редким видам животных и птиц. Помощь требуется ото всех – государства, организаций, простых граждан. Благодаря современным технологиям, которые внедрили «Почта Банк» и сервис «Маракуйя», за четыре года по всей России восстановлено свыше 2,5 млн деревьев – от Калининграда и до Тихого океана. Свыше 650 тысяч простых граждан по всей России приняли участие в этой акции. Работает это очень просто и понятно. Достаточно зайти на сайт, выбрать лесничество, выбрать то количество деревьев, которое вы хотите посадить, и оплатить картой. После этого лесничий выполнит все остальное – найдет саженцы, высадит их, как мы сегодня, и будет в течение нескольких лет отчитываться о том, как растет ваш лес. Команда «Почта Банка» завершила посадки на своем участке Он отметил, что именно так, через сервис «Почта Банка» и «Маракуйя» президент РФ Владимир Путин в прямом эфире на заседании попечительского совета Русского географического общества в Санкт-Петербурге оплатил из собственных средств посадку 1040 саженцев – ровно столько не хватало, чтобы полностью засадить выгоревшие 20 с лишним гектаров Иркутского лесничества. – Сервис Maraquia.com – это 100% российская технология, совершенно уникальная, не имеющая в мире аналогов, – рассказала Мария Макарова. – Через этот сервис можно восстановить лес через интернет. Это радостно и очень ответственно – когда президент регулярно пользуется твоей платформой. Но еще радостнее – понимать, что почти 700 тысяч человек по всей России также ей воспользовались. С помощью клиентов и сотрудников «Почта Банка» за всю весну в Приангарье будет посажено 450 тысяч деревьев. Позже Павел Тулубьев отметил, что всего за 2018 год только в Иркутском лесничестве в рамках этого проекта будет восстановлено свыше 114 га леса и посажено 450 тысяч саженцев. Всего же за время сотрудничества с Приангарьем здесь будет высажено уже 850 тысяч сосен – это самое большое количество деревьев, высаженное в рамках проекта в одном лесничестве. – Идея заняться лесовосстановлением возникла у нас, когда мы увидели сервис «Маракуйя», – рассказал он. – Идея нас заинтересовала, так как мы как раз думали о том, как совместно с клиентом делать такие социально значимые проекты, которые будут инициированы самими людьми. Мы увидели, что технология современная, прозрачная, позволяет потребителю тут же увидеть результаты своих действий, потому что и в жизни, и в работе самое главное – видеть результат собственного труда. Нам настолько идея понравилась, что решили внедрить ее во все сервисы, которые у нас есть. Можно посадить деревья через сайт, через банкомат, есть специальная карта для клиентов – как только по ней делают покупки на три тысячи рублей, «Почта Банк» совместно с «Маракуйя» сажает одно дерево. Губернатор сажает сосны После официального открытия все участники активно приступили к посадке. В том числе несколько сосен посадил Сергей Левченко. Серьезно подошли к делу главы ведомств – если министры сельского хозяйства и лесного комплекса отправились к своим командам, то глава Минфина Наталия Бояринова бодро работала в паре с главой МинЖКХ Артуром Сулейменовым, а министр строительства Светлана Свиркина сажала сосны вместе с главой Минэкономразвития Евгением Орачевским. Каждой команде от предприятия, вуза, общественной организации был выделен участок, который им нужно было засадить. Большинство управилось за два-три часа благодаря большому количеству добровольцев. Как отметил Павел Тулубьев, в Иркутске на посадку собралось едва ли не рекордное количество волонтеров, в других регионах, как правило, участников намного меньше. Наталия Бояринова сработалась с Артуром Сулейменовым Добровольцев не отпугнула даже дождливая и холодная погода с утра – впрочем, министр лесного комплекса Сергей Шеверда отметил, что именно такие условия оптимальны для высадки молодых деревьев. После посадки всех участников ждал обед на полевой кухне, а затем еще и развлекательная программа. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... артур сулейменов

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