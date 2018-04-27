Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают создать оптово-распределительный центр (ОРЦ) в рамках агропромышленного кластера региона. О планах по его созданию рассказал заместитель директора фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области» Андрей Ставинов.

По его словам, для организации в Приангарье такого центра есть множество предпосылок. Сейчас в Иркутской области нет качественных объектов по оптовой торговле продуктами питания, отвечающих современным требованиям, качественных коммерческих овощехранилищ.

– В результате у средних и малых сельхозпредприятий нет доступа к объектам длительного хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, – отметил Андрей Ставинов. – Между тем в процессе хранения зачастую теряется до 30% продукции.

Также он отметил, что в Приангарье нет качественных мультитемпературных складов. Аргументом в пользу строительства оптово-распределительного центра стали и планы местных товаропроизводителей по участию в госзакупках на поставку продовольствия в учреждения бюджетной сферы.

Замдиректора фонда пояснил, что такой центр позволит улучшить товарное состояние и уровень сбыта сельхозпродукции, стандартизировать ее качество, оптимизировать логистику, увеличить долю российской сельхозпродукции в товарообороте. Также это даст доступ малым и средним предприятиям к мощностям по хранению, переработке, упаковке и транспортировке сельхозпродукции.

Предполагается, что через овощехранилище ОРЦ сможет проходить до 21 тысячи тонн продукции в год – для сравнения в Иркутске годовой товарооборот картофеля, овощей и бахчевых составляет 104 тысячи тонны. Складские площади ОРЦ смогут принимать 246 тысяч тонн продукции в год – в Иркутске товарооборот молока, мяса, фруктов и ягод составляет порядка 800 тысяч тонн в год.

Предполагается, что ОРЦ будет включать в себя 16 тысяч квадратных метров мультитемпературных складов, овощехранилище на 13,2 тысячи квадратов, площадку для торговли с фур площадью пять тысяч квадратов, административные здания и парковку. Стоимость проекта оценивается в 1,15 млрд рублей. Окупаемость оценивается в 9,5 лет.

Как отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, сейчас сложно найти инвестора, который самостоятельно осилит такой проект. Можно попытаться скооперироваться нескольким компаниям, но тогда зачастую оказывается проблематично договориться между собой, однако надо пытаться это сделать.

Андрей Ставинов отметил, что уже несколько компаний проявили заинтересованность в проекте, причем не только производители, но и местные сети.