Все институты поддержки предпринимательства Иркутской области объединят в единый центр «Мой бизнес»

Иркутская область, 20.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Все институты поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутской области объединят в единый центр «Мой бизнес».

Он начнет свою работу в начале 2019 года в Иркутске. В одном здании разместятся Фонд развития промышленности, Корпорация развития, Фонд микрокредитования, Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства и Агентство инвестиционного развития. Кроме того, в центре будут работать окна МФЦ, а также специалисты от налоговой службы, Пенсионного фонда, банков и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приангарье.

Как сообщила 20 декабря на пресс-конференции начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития региона Ольга Боровикова, для полноценной работы данной площадки создадут единую информационную систему. Планируется, что в центре будут коворкинг-зоны для различных мероприятий, а также шоу-рум Агентства инвестиционного развития. Здесь будут проводить презентацию потенциала Иркутской области. Изначально все институты начнут работать как самостоятельные юридические лица, однако в будущем их планируется объединить в один орган.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов зданий под «Мой бизнес». В приоритете центр города. На создание единой площадки направят средства как из областного, так и федерального бюджетов. Сумма пока не афишируется. Подобный проект для Иркутской области является уникальным и беспрецедентным, его реализация продиктована стратегией развития предпринимательства в России, определенной президентом. «Перезагрузку» в 2019 году ждет и перечень услуг, предоставляемых бизнесу. Список пересмотрят и дополнят.

По словам заместителя начальника управления развития предпринимательства министерства экономического развития Приангарья Евгения Литвинова, в перспективе центры «Мой бизнес» готовы открывать и в других городах региона. Это будут филиалы. Всего в 2019 году на поддержку предпринимательства в региональном бюджете предусмотрено почти 98 миллионов рублей. Средства пойдут на финансирование инфраструктуры поддержки бизнеса: субсидии Фонду поддержки предпринимательства, капитализацию Фонда микрокредитования. Кроме того, деньги выделят на организацию центров молодежного и инновационного творчества.

Говоря об итогах текущего года, Ольга Боровикова отметила, что Иркутский областной гарантийный фонд в 2018 году выдал 80 поручительств на 649,4 миллионов рублей. В целом же на сегодняшний день фонд предоставил 729 поручительств на сумму более 3,6 миллиардов рублей.

Фонд микрокредитования в 2018 году выдал 200 микрозаймов на 283,1 миллиона рублей. Капитализация фонда сейчас оценивается в 283 миллиона рублей. Всего выдано 475 займов, из них 67 – в семи моногородах на 97,2 миллионов рублей, 41 микрозайм – на стартапы на 85,8 миллионов рублей.

Ольга Боровикова также добавила, что в 2018 году в Приангарье был создан Центр поддержки экспорта. Сумма экспортных контрактов составила более 168 тысяч долларов.