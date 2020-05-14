«Всё проходит, и это пройдёт»: иркутский бизнес – об экономических кризисах разных лет

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Чем отличается «коронакризис» от кризисов 1998, 2008 и 2014 годов и кто «выживет» в любой ситуации – об этом представители корифеев и новой волны предпринимательской сферы Иркутской области 6 мая поговорили в рамках проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск». «Кризис трансформации» По данным правительства Иркутской области, в регионе зарегистрировано 89 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, где работают 800 тысяч человек. С момента введения режима повышенной готовности закрыто 48 тысяч предприятий – почти 54%. В отпуск были отправлены 120 тысяч человек, а это 15% от общего числа занятых в малом бизнесе. Регион вошёл в число 11 субъектов РФ, которым дозволили постепенно вводить ослабления ограничений, однако, для многих предприятий закрытие стало фатальным, часть из них уже просто не откроются. Впрочем, не все считают, что «коронакризис» – это кризис в чистом виде. Скорее, речь идёт о кризисе трансформации, говорит директор девелоперской группы «Хрустальный» Олег Барышников, который, впрочем, признаёт, что строительная сфера практически не пострадала от COVID-19. – Те сложности, которые образовались на сегодняшний день, коснулись большого числа людей. Но по своей глубине это ещё не губительная история. Она заставляет нас меняться, смотреть на мир по-новому, это больше возможность трансформироваться, – говорит он. – Кризисы были в 1990-х годах, когда реально менялась эпоха, они были глубинные по своей сути. Сейчас это, скорее, кризис трансформации, потому что нам закрыли одни ниши, но открываются другие. Я понимаю, что есть отрасли, которые более серьёзно были затронуты. Я понимаю, что отельерство умерло, туристическая отрасль будет сильно трансформироваться, кафе и рестораны ищут новые ниши. Но они всё-таки занимают не большую долю в ВВП РФ. По мнению эксперта, любой кризис – это всегда способность ответить на вызов и если предприниматель не принимает никаких решений, то его дело умрёт. Правда сейчас каких-то особо универсальных кейсов, как выжить, нет. Зато нынешняя ситуация показывает, что государство более или менее развернулось к людям лицом. – В принципе, сколько я работаю, ситуация с государством всегда была очень напряжённая. Сейчас я вижу, что государственная машина разворачивается к нам. Это очень хорошо, что мы можем найти возможность более качественно работать. В 1990-2000 годах мы не понимали, куда бежать, что делать. Мы тогда трансформировали социалистический строй, и я думаю, что сейчас этот процесс только сейчас подошёл к финишу. Сегодняшний момент дает возможность получить новые и условия финансирования, о чем хотя бы стали говорить, потому что раньше никто ничего даже просто не обещал, – комментирует Олег Барышников. Но один совет «бывалого» он всё-таки дал: нельзя идти на поводу стресса, это скажется плохо на своём же будущем. Сейчас самое время заняться спортом, во-первых, а во-вторых – поставить перед собой «вечные» вопрос о том, что и зачем делается в жизни. Это поможет расставить приоритеты и понять, что много – бизнеса, денег, что влечёт за собой большую социальную ответственность – не всегда значит «хорошо». «Кризисы были и будут» Собственник лаборатории бизнес-решений Артём Иванов также прошёл все экономические кризисы. В 1998 году он был 20-летним наёмным рабочим, но увидел в этом новые возможности. К 2004 году у него уже была своя компания в сфере оказания услуг бизнесу. Предприятие активно развивалось, набирало своих клиентов, пока не наступил 2008 год. – Эмоциональное состояние, которое у меня было в августе-октябре – это шок и депрессия. Это продолжалось примерно до 2009 года. Я в этот период, кстати, впервые потрогал живые деньги, а потом в одночасье многие компании отказались от наших услуг. Я сократил расходы, мы переехали в новый офис, привязали зарплату менеджеров к личному результату, соответственно, неэффективные сотрудники отвалились. Плюс кредитные средства. И в конце 2009 года эмоциональный фон поменялся, потому что к концу года мы выросли в три раза по сравнению с 2008 годом, – рассказывает Артём Иванов. По итогам этой ситуации предприниматель понял, что решения во время кризиса надо принимать быстро, а ещё лучше развивать сразу несколько направлений внутри бизнеса, они потом поддержат генеральное дело. Компания продолжила расти, но в 2014 году внутри предприятия экономический кризис наложился на управленческий. По опыту предыдущих лет снова были сокращены расходы, в том числе, на обучение персонала. Это, впрочем, было ошибкой, признаёт Артём Иванов. – Потом начали отказываться от убыточных направлений, из семи осталось три. Плюс кредиты, но потом было тяжело выходить из этой зависимости. Кризис 2008 года мне показался незначительным по сравнению с тем, что я испытал в 2014 году. Я понял, что кризисы ещё будут, потому к ним надо быть готовым. Кроме того, именно в кризис надо вкладываться в развитие, – говорит он. К 2018 году компанию полностью перевели на фриланс и удалёнку, офис остался для встреч с клиентами, планёрок. Однако и сейчас у Артёма Иванова нашлось, где сократить траты: в случае с офисом арендодатель сократил платёж вдвое, в случае со складом предприниматель просто съехал из одного их помещений. Также он рекомендует помимо «скидывания балласта» в виде ненужных издержек обратить внимание на площадки по закупкам, где кроется большой потенциал для развития бизнеса. Есть и всевозможные гранты, которыми тоже стоит пользоваться активнее. – Сейчас моё эмоциональное поле – предвкушение, потому что я понимаю, что всё меняется. Я стараюсь увидеть возможности и инвестирую в VR-технологии, туризм. Выводы ещё только предстоит сделать, но опыт прошлых лет помогает, – резюмирует Артём Иванов. «Время мастеров» Предприниматель и общественный деятель Сергей Маяренков считает, что сейчас наступило время глубины и мастерства и выживут те, кто своё дело делает по-настоящему, но при этом может быстро переориентироваться. – Часть моих компаний, которые работают сегодня, организовались после кризиса 2008 года. У нас было производство биоцидов, сейчас мы перестроились на антисептики. Я думаю, в такие времена важна скорость. Чем быстрее вы реагируете, тем быстрее можете двигаться дальше. То, что перестало работать, надо скидывать, продавать или законсервировать, – говорит он. Кроме того, сейчас стоит запускать так называемые длинные процессы, готовя почву для посткризисного периода. Это касается проектирования, получения разрешений на строительство, сертификации новой продукции – то есть всего того, что занимает весьма долгое время обычно. В условиях, когда рынок стоит на паузе, можно провести обновление внутри предприятия даже чисто внешние: например, перепланировку. Ну и переподготовка кадров – это тоже важно делать именно сейчас. – С этой точки зрения интересен опыт 130 квартала, который тоже начался в 2009 году, после кризиса. Когда рынок чуть ожил, был уже готовый продукт. Когда снова двери откроются, поздно начинать, – считает Сергей Маяренков. Он, кстати, поддержал и Олега Барышникова: сейчас надо быть и физически, и эмоционально готовым к различным трудностям и перегрузкам. А ещё лучше не расходовать энергию на краткосрочные заходы. Предприниматель в прошлом году участвовал в многодневном восхождении в Гималаях и вынес оттуда «принцип альпиниста», который можно применять в и жизни, и в бизнесе. – В таких переходах, когда не знаешь, что будет дальше и краткосрочный быстрый рывок ничего не даст, меняется логика. Альпинисты для этого придумали тактику, и мне она по душе: ты должен делать каждый шаг самодостаточный, медленный, не растрачиваться попусту, – отметил Сергей Маяренков. «Новая волна» В сложной ситуации перед лицом пандемии, так или иначе, оказались многие сферы. Некоторым предпринимателям вообще пришлось остановить предоставление услуг. Другие решили всё же подстроиться. Как отмечается директор НКО культуры и искусства «Эстетика», руководитель балетной студии Елена Карпухина реагировать пришлось в шоковом состоянии буквально за два часа. Такие случаи, считает она, очень показательны: потому что, если ты не смог перестроиться, ничего придумать, ты просто-напросто либо замираешь, либо умираешь вообще. – Мы оказались в ситуации, когда мы внезапно не смогли работать. Академия балета, конечно, предполагает очную встречу учеников и преподавателей. Когда мы поняли, что даже март не сможем закончить, пришлось молниеносно принимать решение, продолжаем мы или останавливаться, – рассказывает бизнесвумен. – Некоторые коллеги приостановили свою работу, и что будет с ними дальше, теперь предположить сложно. Мы же решили, что продолжим. Балетная студия перешла в онлайн, причём в самом сложном варианте: занятия ведутся в прямом эфире. Это позволило не только не сократить численные состав учеников, но и оставить нагрузку на педагогический состав, что критично важно, поскольку специалисты по балету в Иркутской области – штучный товар. Безусловно, возникали некоторые проблемы технического характера, но это лучше, чем ничего, считает глава студии. Более того, большей части воспитанников такой формат пришёлся по душе, и они сделали рывок. Поэтому онлайн-занятия в будущем будут внедряться в привычный режим балетной школы. Другой пример, как удалось подстроиться под изменившиеся условия, продемонстрировали собственница швейного коворкинга «Sweet_hall38» Евгения Шышмарёва и её коллега Роман Крылов. С введением ограничительных мер и режима самоизоляции пришлось закрыть все мастер-классы, все занятия и всё, что работало до этого. – Вообще я разрабатывала маски для новой молодёжной коллекции. Роман Крылов однажды ко мне зашёл, увидел это, понял, что впереди нарастающий спрос, и мы быстро переориентировались, подали документы на сертификацию, нам это дело ускорили. И начали работать, – рассказывает иркутянка. Сам Роман Крылов является автором франшизы «Супер яйцо» – это готовый бизнес по производству больших шоколадных яиц. До пандемии его предприятие шло успешно, по всей стране было больше сотни компаний, появлялись он и за пределами России. Но с коронавирусом это дело пришлось поставить на паузу: люди в условиях кризиса ничего нового не хотят начинать. – Серьёзность коронавируса я осознал с самого начала и понимал, что быстро мы не вернёмся к оборотам, потому пришлось принимать решение здесь и сейчас. Разработали маску, приобрели всё оборудование и за 10 дней смогли поставить бизнес с ежедневной выдачей более 5 тысяч масок в день. Мы отшивали маски крупнейшим компаниям плюс для аптек, работали по 16-18 часов работали. За месяц больше 70 тысяч масок отшили, – рассказывает предприниматель. Однако сейчас, говорит Роман Крылов, настал момент, когда рынок перенасытился, предложений больше, чем потенциальных покупателей. А потому настало время идти дальше. Роман Крылов и Евгения Шышмарёва решили запустить линейку костюмов-джентльменов спортивного кроя в клетку по мотивам недавней кинопремьеры «Джентельмены» – Как только всё закончится, люди пойдут тратить свои деньги, а мы уже к этому готовы. Кризис – это время перемен. Нужно не сидеть, идти вперёд, – резюмировал Роман Крылов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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