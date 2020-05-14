ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Иркутская область: экономика, бизнес
13.05.2020

«Всё проходит, и это пройдёт»: иркутский бизнес – об экономических кризисах разных лет

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Чем отличается «коронакризис» от кризисов 1998, 2008 и 2014 годов и кто «выживет» в любой ситуации – об этом представители корифеев и новой волны предпринимательской сферы Иркутской области 6 мая поговорили в рамках проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск».

«Кризис трансформации»

По данным правительства Иркутской области, в регионе зарегистрировано 89 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, где работают 800 тысяч человек. С момента введения режима повышенной готовности закрыто 48 тысяч предприятий – почти 54%. В отпуск были отправлены 120 тысяч человек, а это 15% от общего числа занятых в малом бизнесе. Регион вошёл в число 11 субъектов РФ, которым дозволили постепенно вводить ослабления ограничений, однако, для многих предприятий закрытие стало фатальным, часть из них уже просто не откроются.

Впрочем, не все считают, что «коронакризис» – это кризис в чистом виде. Скорее, речь идёт о кризисе трансформации, говорит директор девелоперской группы «Хрустальный» Олег Барышников, который, впрочем, признаёт, что строительная сфера практически не пострадала от COVID-19.

– Те сложности, которые образовались на сегодняшний день, коснулись большого числа людей. Но по своей глубине это ещё не губительная история. Она заставляет нас меняться, смотреть на мир по-новому, это больше возможность трансформироваться, – говорит он. – Кризисы были в 1990-х годах, когда реально менялась эпоха, они были глубинные по своей сути. Сейчас это, скорее, кризис трансформации, потому что нам закрыли одни ниши, но открываются другие. Я понимаю, что есть отрасли, которые более серьёзно были затронуты. Я понимаю, что отельерство умерло, туристическая отрасль будет сильно трансформироваться, кафе и рестораны ищут новые ниши. Но они всё-таки занимают не большую долю в ВВП РФ.

По мнению эксперта, любой кризис – это всегда способность ответить на вызов и если предприниматель не принимает никаких решений, то его дело умрёт. Правда сейчас каких-то особо универсальных кейсов, как выжить, нет. Зато нынешняя ситуация показывает, что государство более или менее развернулось к людям лицом.

– В принципе, сколько я работаю, ситуация с государством всегда была очень напряжённая. Сейчас я вижу, что государственная машина разворачивается к нам. Это очень хорошо, что мы можем найти возможность более качественно работать. В 1990-2000 годах мы не понимали, куда бежать, что делать. Мы тогда трансформировали социалистический строй, и я думаю, что сейчас этот процесс только сейчас подошёл к финишу. Сегодняшний момент дает возможность получить новые и условия финансирования, о чем хотя бы стали говорить, потому что раньше никто ничего даже просто не обещал, – комментирует Олег Барышников.

Но один совет «бывалого» он всё-таки дал: нельзя идти на поводу стресса, это скажется плохо на своём же будущем. Сейчас самое время заняться спортом, во-первых, а во-вторых – поставить перед собой «вечные» вопрос о том, что и зачем делается в жизни. Это поможет расставить приоритеты и понять, что много – бизнеса, денег, что влечёт за собой большую социальную ответственность – не всегда значит «хорошо».

«Кризисы были и будут»

Собственник лаборатории бизнес-решений Артём Иванов также прошёл все экономические кризисы. В 1998 году он был 20-летним наёмным рабочим, но увидел в этом новые возможности. К 2004 году у него уже была своя компания в сфере оказания услуг бизнесу. Предприятие активно развивалось, набирало своих клиентов, пока не наступил 2008 год.

– Эмоциональное состояние, которое у меня было в августе-октябре – это шок и депрессия. Это продолжалось примерно до 2009 года. Я в этот период, кстати, впервые потрогал живые деньги, а потом в одночасье многие компании отказались от наших услуг. Я сократил расходы, мы переехали в новый офис, привязали зарплату менеджеров к личному результату, соответственно, неэффективные сотрудники отвалились. Плюс кредитные средства. И в конце 2009 года эмоциональный фон поменялся, потому что к концу года мы выросли в три раза по сравнению с 2008 годом, – рассказывает Артём Иванов.

По итогам этой ситуации предприниматель понял, что решения во время кризиса надо принимать быстро, а ещё лучше развивать сразу несколько направлений внутри бизнеса, они потом поддержат генеральное дело. Компания продолжила расти, но в 2014 году внутри предприятия экономический кризис наложился на управленческий. По опыту предыдущих лет снова были сокращены расходы, в том числе, на обучение персонала. Это, впрочем, было ошибкой, признаёт Артём Иванов.

– Потом начали отказываться от убыточных направлений, из семи осталось три. Плюс кредиты, но потом было тяжело выходить из этой зависимости. Кризис 2008 года мне показался незначительным по сравнению с тем, что я испытал в 2014 году. Я понял, что кризисы ещё будут, потому к ним надо быть готовым. Кроме того, именно в кризис надо вкладываться в развитие, – говорит он.

К 2018 году компанию полностью перевели на фриланс и удалёнку, офис остался для встреч с клиентами, планёрок. Однако и сейчас у Артёма Иванова нашлось, где сократить траты: в случае с офисом арендодатель сократил платёж вдвое, в случае со складом предприниматель просто съехал из одного их помещений. Также он рекомендует помимо «скидывания балласта» в виде ненужных издержек обратить внимание на площадки по закупкам, где кроется большой потенциал для развития бизнеса. Есть и всевозможные гранты, которыми тоже стоит пользоваться активнее.

– Сейчас моё эмоциональное поле – предвкушение, потому что я понимаю, что всё меняется. Я стараюсь увидеть возможности и инвестирую в VR-технологии, туризм. Выводы ещё только предстоит сделать, но опыт прошлых лет помогает, – резюмирует Артём Иванов.

«Время мастеров»

Предприниматель и общественный деятель Сергей Маяренков считает, что сейчас наступило время глубины и мастерства и выживут те, кто своё дело делает по-настоящему, но при этом может быстро переориентироваться.

– Часть моих компаний, которые работают сегодня, организовались после кризиса 2008 года. У нас было производство биоцидов, сейчас мы перестроились на антисептики. Я думаю, в такие времена важна скорость. Чем быстрее вы реагируете, тем быстрее можете двигаться дальше. То, что перестало работать, надо скидывать, продавать или законсервировать, – говорит он.

Кроме того, сейчас стоит запускать так называемые длинные процессы, готовя почву для посткризисного периода. Это касается проектирования, получения разрешений на строительство, сертификации новой продукции – то есть всего того, что занимает весьма долгое время обычно. В условиях, когда рынок стоит на паузе, можно провести обновление внутри предприятия даже чисто внешние: например, перепланировку. Ну и переподготовка кадров – это тоже важно делать именно сейчас.

– С этой точки зрения интересен опыт 130 квартала, который тоже начался в 2009 году, после кризиса. Когда рынок чуть ожил, был уже готовый продукт. Когда снова двери откроются, поздно начинать, – считает Сергей Маяренков.

Он, кстати, поддержал и Олега Барышникова: сейчас надо быть и физически, и эмоционально готовым к различным трудностям и перегрузкам. А ещё лучше не расходовать энергию на краткосрочные заходы. Предприниматель в прошлом году участвовал в многодневном восхождении в Гималаях и вынес оттуда «принцип альпиниста», который можно применять в и жизни, и в бизнесе.

– В таких переходах, когда не знаешь, что будет дальше и краткосрочный быстрый рывок ничего не даст, меняется логика. Альпинисты для этого придумали тактику, и мне она по душе: ты должен делать каждый шаг самодостаточный, медленный, не растрачиваться попусту, – отметил Сергей Маяренков.

«Новая волна»

В сложной ситуации перед лицом пандемии, так или иначе, оказались многие сферы. Некоторым предпринимателям вообще пришлось остановить предоставление услуг. Другие решили всё же подстроиться. Как отмечается директор НКО культуры и искусства «Эстетика», руководитель балетной студии Елена Карпухина реагировать пришлось в шоковом состоянии буквально за два часа. Такие случаи, считает она, очень показательны: потому что, если ты не смог перестроиться, ничего придумать, ты просто-напросто либо замираешь, либо умираешь вообще.

– Мы оказались в ситуации, когда мы внезапно не смогли работать. Академия балета, конечно, предполагает очную встречу учеников и преподавателей. Когда мы поняли, что даже март не сможем закончить, пришлось молниеносно принимать решение, продолжаем мы или останавливаться, – рассказывает бизнесвумен. – Некоторые коллеги приостановили свою работу, и что будет с ними дальше, теперь предположить сложно. Мы же решили, что продолжим.

Балетная студия перешла в онлайн, причём в самом сложном варианте: занятия ведутся в прямом эфире. Это позволило не только не сократить численные состав учеников, но и оставить нагрузку на педагогический состав, что критично важно, поскольку специалисты по балету в Иркутской области – штучный товар. Безусловно, возникали некоторые проблемы технического характера, но это лучше, чем ничего, считает глава студии. Более того, большей части воспитанников такой формат пришёлся по душе, и они сделали рывок. Поэтому онлайн-занятия в будущем будут внедряться в привычный режим балетной школы.

Другой пример, как удалось подстроиться под изменившиеся условия, продемонстрировали собственница швейного коворкинга «Sweet_hall38» Евгения Шышмарёва и её коллега Роман Крылов. С введением ограничительных мер и режима самоизоляции пришлось закрыть все мастер-классы, все занятия и всё, что работало до этого.

– Вообще я разрабатывала маски для новой молодёжной коллекции. Роман Крылов однажды ко мне зашёл, увидел это, понял, что впереди нарастающий спрос, и мы быстро переориентировались, подали документы на сертификацию, нам это дело ускорили. И начали работать, – рассказывает иркутянка.

Сам Роман Крылов является автором франшизы «Супер яйцо» – это готовый бизнес по производству больших шоколадных яиц. До пандемии его предприятие шло успешно, по всей стране было больше сотни компаний, появлялись он и за пределами России. Но с коронавирусом это дело пришлось поставить на паузу: люди в условиях кризиса ничего нового не хотят начинать.

– Серьёзность коронавируса я осознал с самого начала и понимал, что быстро мы не вернёмся к оборотам, потому пришлось принимать решение здесь и сейчас. Разработали маску, приобрели всё оборудование и за 10 дней смогли поставить бизнес с ежедневной выдачей более 5 тысяч масок в день. Мы отшивали маски крупнейшим компаниям плюс для аптек, работали по 16-18 часов работали. За месяц больше 70 тысяч масок отшили, – рассказывает предприниматель.

Однако сейчас, говорит Роман Крылов, настал момент, когда рынок перенасытился, предложений больше, чем потенциальных покупателей. А потому настало время идти дальше. Роман Крылов и Евгения Шышмарёва решили запустить линейку костюмов-джентльменов спортивного кроя в клетку по мотивам недавней кинопремьеры «Джентельмены»

– Как только всё закончится, люди пойдут тратить свои деньги, а мы уже к этому готовы. Кризис – это время перемен. Нужно не сидеть, идти вперёд, – резюмировал Роман Крылов.

 

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Парламентарии Иркутской области предложили продать акции ОАО «Горожанин»15.05.2020
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Члены комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области рассмотрели изменения в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2020 год.
Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса15.05.2020
2020-05-15-03-15-12
Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
К социальному проекту «Цена зафиксирована» присоединился еще один товаропроизводитель Приангарья15.05.2020
2020-05-15-02-37-47
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье цена зафиксирована на 10 позиций продовольственных товаров, реализуемых через фирменную сеть из 24 торговых объектов, расположенных в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Садовые некоммерческие товарищества в России переведут на безналичные расчеты15.05.2020
Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума в окончательном чтении приняла законопроект «Единой России», совершенствующий деятельность СНТ. Принятые поправки направлены на ускорение перевода садоводческих товариществ на безналичные расчеты.
В Иркутской области предложили десятикратно увеличить штрафы за лесные пожары14.05.2020
2020-05-14-09-49-18
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил в 10 раз увеличить сумму штрафов для виновных в возникновении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Около 16 млрд рублей или 44% доходов бюджета Приангарья в первом квартале 2020 года – налоги на прибыль компаний14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе – марте 2020 года составил 36 млрд рублей. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 83%, региональные – 10%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – более 5%.
Рабочая группа по налоговым льготам при Заксобрании Приангарья надеется расширить перечень пострадавших отраслей экономики14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Расширение перечня пострадавших отраслей для предоставления налоговых льгот обсудили члены рабочей группы по областным налогам при Межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, заседание которой прошло 14 мая под председательством Натальи Дикусаровой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сбербанк поддержал посевную кампанию в Иркутской области14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка поддержал посевную кампанию в Иркутской области. Два целевых кредита, общей суммой 200 млн. рублей, были выплачены одному из крупнейших с/х товаропроизводителей региона – СХ ПАО «Белореченское». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Депутаты Госдумы Иркутской области оспорили список системообразующих предприятий14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики сформировала списки системообразующих предприятий, для которых разработан пакет мер господдержки. По данным на 30 апреля, в перечень вошла 1 151 организация из 72 отраслей экономической деятельности. У депутатов Госдумы от Иркутской области возникли вопросы по формированию данного списка, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».
Иркутская область за первый квартал 2020 перечислила в бюджет РФ 109 миллиардов рублей налогов14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь - март 2020 года поступило 109 млрд рублей налогов и сборов, что более чем на 2 млрд рублей или на 2% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.
Сбербанк продлевает срок действия карт14.05.2020
Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает, что с 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка.
В Иркутскую область прибыла партия масок, респираторов, бахил и защитных костюмов14.05.2020
2020-05-14-05-22-20
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  Фонд «Вольное дело» передал министерству здравоохранения Иркутской области 30 тысяч медицинских масок, 66 тысяч респираторов, 57,5 тысяч одноразовых халатов, более 20 тысяч одноразовых противочумных костюмов и 20 тысяч высоких хирургических ламинированных бахил на завязках.
Центр занятости населения: в Иркутске безработных с начала апреля стало больше на 4 тысячи14.05.2020
-4-
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Центр занятости населения Иркутска фиксирует рост уровня безработицы в областном центре. Чуть больше чем за месяц он увеличился на 1,18%, следует из данных учреждения.
Свирск предлагают включить в число моногородов Приангарья14.05.2020
2020-05-13-16-18-02
Свирск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье предложено рассмотреть возможность включения Свирска в перечень моногородов. Это даст муниципалитету право на дополнительную федеральную поддержку, сообщает пресс-служба губернатора.
«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы13.05.2020
2020-05-13-13-51-59
СФО, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» предлагает сибирякам стать агентами для удаленной работы на дому. Будущие сотрудники федерального провайдера будут отвечать за организацию продаж в сегменте B2B для малого и среднего корпоративного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Всё проходит, и это пройдёт»: иркутский бизнес – об экономических кризисах разных лет13.05.2020
2020-05-13-09-26-32
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Чем отличается «коронакризис» от кризисов 1998, 2008 и 2014 годов и кто «выживет» в любой ситуации – об этом представители корифеев и новой волны предпринимательской сферы Иркутской области 6 мая поговорили в рамках проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск».
Сбербанк предоставил технологическую платформу желающим присоединиться к борьбе с коронавирусом13.05.2020
2020-05-13-07-44-38
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк выступил с инициативой для консолидации усилий всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Сбербанк автоматически перевыпустит карты клиентов с истекшим сроком действия13.05.2020
2020-05-13-04-48-59
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период самоизоляции Сбербанк автоматически перевыпустит карты с истекшим сроком действия без визита в банк. Эта мера принята, чтобы обезопасить клиентов и избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией.
В Иркутской области начался сев овощных культур и посадка картофеля13.05.2020
2020-05-13-04-25-57
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начался сев овощных культур и посадка картофеля. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. По данным на 12 мая в трёх муниципальных образованиях региона посеяно 370 га овощей, картофель посажен на площади 1,1 тыс.
Сбербанк зарегистрировал более 100 тысяч самозанятых13.05.2020
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Уже 100 тысяч самозанятых доверили Сбербанку ведение своих рутинных операций как плательщики налога на профессиональный доход, воспользовавшись пакетом услуг «Свое дело» в Сбербанк Онлайн. Сегодня 70% самозанятых страны являются клиентами Сбербанка, то есть получают зачисления от своих клиентов на карту банка.
Эксперт – о том, как предпринимателям Приангарья без потерь проходить проверки в условиях пандемии COVID-1912.05.2020
-covid-19
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы малого и среднего бизнеса в Иркутской области при проверках надзорных органов в условиях пандемии коронавируса, рассказал 7 мая руководитель ООО ВС Консалт Алексей Черкашин на прямой трансляции проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск».
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде12.05.2020
Москва, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о старте акции, позволяющей снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация».
С 14 мая в Иркутской области возобновится работа бань, стомкабинетов и разрешат заниматься спортом на улице12.05.2020
-14-
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 14 мая планируется начать первый этап выхода из режима ограничений, связанных с COVID-19.
Сбербанк продолжает онлайн-встречи для бизнеса12.05.2020
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк опубликовал график ближайших вебинаров для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Депутаты ЗС Приангарья формируют пакет предложений по господдержке сельского хозяйства региона12.05.2020
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов совершили рабочую поездку в Иркутский район.
Комиссия по контрольной деятельности ЗС рассмотрела отчет правительства Иркутской области о работе в 2019 году12.05.2020
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Бюджетные средства, направляемые на реализацию областных программ и национальных проектов в Иркутской области, должны осваиваться в полном объеме. На это обратили внимание члены комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области в рамках рассмотрения отчета о деятельности правительства региона по итогам 2019 года.
Байкальский банк Сбербанка расскажет о новых возможностях в страховании12.05.2020
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка продолжает серию онлайн мероприятий (вебинаров) для клиентов. В условиях самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции, решение вопросов в режиме онлайн особенно актуально.
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей12.05.2020
Москва, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.
В Иркутской области в 2019 году зарегистрировали самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие11.05.2020
-2019-
Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году в Иркутской области был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие – 6,6%, в то время как зарегистрированная безработица, по данным государственной службы занятости, составляет 1% численности рабочей силы. Об этом сообщает Иркутскстат.
УФНС Приангарья: подтвердить личность заявителя при прекращении деятельности в качестве предпринимателя можно с помощью селфи10.05.2020
Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В связи с введением ограничений личного приема из-за распространения коронавируса налоговая служба предоставила возможность индивидуальным предпринимателям подавать заявление о прекращении деятельности с использованием специального сервиса на официальном сайте ФНС России без электронной подписи.
Правительство региона: Иркутская область входит в число лидеров по поддержке предпринимателей08.05.2020
2020-05-08-09-53-32
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область входит в число лидеров по поддержке предпринимателей. Об этом было заявлено 8 мая на совещании по вопросу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.
«Сбербанк страхование» выплатила клиентам около 180 млн рублей по программе «Защита дома» с начала года08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» с начала 2020 года выплатила клиентам около 180 млн рублей по программе добровольного страхования имущества «Защита дома». Это почти треть от общего объема выплат по этой программе за весь 2019 год. Более 12 млн руб. страховщик выплатил клиентам Байкальского банка: жителям Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Якутия. Самую большую выплату – свыше 1 млн руб. получил житель Иркутской области за пострадавшую от пожара дачу.
Депутаты Заксобрания Приангарья предложили облегчить налоговое бремя для бизнеса, пострадавшего от коронакризиса08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области высказали предложения по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса на совещании, которое прошло 8 мая под председательством врио губернатора Игоря Кобзева.
Фонд развития промышленности Иркутской области разработал собственные программы развития региона08.05.2020
2020-05-08-05-36-32
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На прошедшем заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области утверждены стандарты для региональных программ фонда. Они определяют условия и порядок отбора проектов для финансирования по региональной программе «Проекты развития региона», а также технологию отбора проектов в целях возмещения части затрат за уплату процентов по региональной программе «Проекты импортозамещения региона».
В молочных сосисках СХ ПАО «Белореченское» обнаружены антибиотики08.05.2020
2020-05-08-03-56-19
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В молочных сосисках СХ ПАО «Белореченское» обнаружены антибиотики и другие вредные вещества. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)